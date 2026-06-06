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DCNews Politica Înarmarea României prin SAFE ca pentru Al Doilea Război Mondial, critică Adrian Năstase: Noi cumpărăm ce au în depozite

Înarmarea României prin SAFE ca pentru Al Doilea Război Mondial, critică Adrian Năstase: Noi cumpărăm ce au în depozite

Autor: Roxana Neagu
Data publicării: 06 Iun 2026
adrian nastase Adrian Năstase, fost premier al României. Sursa foto: Agerpres
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Adrian Năstase critică deciziile luate prin programul de înarmare SAFE. El atenționează că România se înarmează ca pentru acum opt decenii.

”Deciziile referitoare la programul de înarmare SAFE dau impresia că trăim într-un timp paralel. În apropierea noastră se desfășoară conflicte cu arme ale viitorului, iar noi cumpărăm ce au în depozite producătorii de armament, din secolul trecut. Pare că ne pregătim să intrăm în Al Doilea Război Mondial. 

De atunci, au trecut însă peste opt decenii. Sigur că este important să avem tancuri pentru că, între altele, știm că numărul de generali de la armă tancuri depinde de numărul de tancuri dar opțiunile de apărare pentru viitor ar fi trebuit orientate, poate mult mai mult, spre instrumente moderne de luptă – drone, anti-drone, arme cu laser, radare, sisteme de război electronic.

Mi s-a părut o glumă elicopterul care survola zona de coastă de la Constanța pentru a caută cu binoclul dronele ucrainene „rătăcite”, în condițiile în care o dronă Reaper ar fi putut face cu ușurință o astfel de monitorizare.

Și nu înțeleg de ce nu folosim pentru producție prototipurile de drone realizate deja de companii românești.

De ce nu le finanțăm pentru a produce instalații potrivite experiențelor obținute din conflictele recente din Ucraina și Iran.

Chiar crede cineva că au sens câteva rachete aer-aer (de milioane de dolari) trase de avioanele F-16 care vor veni peste câțiva ani? Nu ar fi mai normal să căutăm aplicații militare pentru laserul de la Măgurele (americanii, britanicii, chinezii au deja arme cu laser sol-aer)? Cred că deciziile noastre de cheltuire a banilor SAFE, pentru a finanța industria de apărare europeană, cumpărând arme ale trecutului, este o eroare” arată fostul premier al României, Adrian Năstase, într-o postare pe blogul său. 

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adrian nastase
SAFE
inarmare
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