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DCNews Politica Medicul Cătălin Cîrstoiu, favorit să preia Ministerul Sănătăţii în Guvernul Tomac

Medicul Cătălin Cîrstoiu, favorit să preia Ministerul Sănătăţii în Guvernul Tomac

Autor: Florin Răvdan
Data publicării: 04 Iun 2026
Catalin Cîrstoiu Agerpres Sursa: Agerpres
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Dr. Cătălin Cîrstoiu ar fi propunerea pentru portofoliul de la Sănătate în Guvernul Eugen Tomac.

Cine este Cătălin Cîrstoiu 

Dr. Cătălin Cîrstoiu este managerul Spitalului Universitar de Urgenţă din Bucureşti, funcţie pe care o ocupă din 2009 până în prezent, conform CV-ului său. Anterior, a fost Director Medical şi Preşedintele Consiliului Medical în cadrul aceluiaşi spital. 

Cătălin Cîrstoiu a absolvit Universitatea de Medicinã şi Farmacie „Dr.Carol Davila” Bucureşti, Facultatea de Medicinã Generalã, București (România), cu media 9,5, în 1999, iar între 2001 şi 2006 şi-a făcut studiile pentru a deveni Doctor în Medicină. Tema sa de doctorat a fost "Algoritm diagnostic şi terapeutic al reviziei componentei femurale decimentate aseptic în artroplastia totalã a şoldului”. 

Premii şi distincţii 

Premiul ROTARY INTERNATIONAL – pentru importanţa ştiinţificã a studiului prezentat la Congresul Internaţional AOLF , Bucureşti 12-16 mai 2002;

Coordonator ştiinţific al Lucrãrii „Provocare Diagnosticã sau Terapeuticã ? Actualitãţi în tumorile osteo-articulare ”- Premiul III – Sesiunea de Lucrãri studenţeşti – MEDICALIS 2003 , Cluj-Napoca.

Diploma Onorifică „ Pro Insingnibus Meritis in Praesidio Operis Orthopaediae Timisiensis „ – din partea SOROT 2010;

Diploma Salonului de Carte Universitară – octombrie 2010 – pentru cartea „ Chirurgia de revizie a implantului femural „;

Ordinul MERITUL SANITAR IN GRADUL DE CAVALER conferit de Președinția României cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății, pentru contribuția deosebită în cercetarea și practica medicală, precum și în semn de apreciere a activității meritorii desfășurate în cadrul sistemului sanitar – 06.04.2010;

Special Prize for the scientific cotribution in the field of biommaterials – Societatea Română de Biomateriale 29 aug-01 sept.

Medalia Asociației Naționale a Cadrelor în Rezervă și în Retragere „Alexandru Ioan Cuza” ▪ Premiu Special al Societății Române de Biomateriale pentru Contribuție Științifică în Domeniul Biomaterialelor –1 sept 2012;

Diplomă de Onoare de Membru Onorific al Asociației pentru Dezvoltarea Ortopediei și Traumatologiei în Timișoara și Jud. Timiș 

Cătălin Cîrstoiu a fost şi candidat la alegerile pentru Primăria Municipiului Bucureşti din 2024, din partea coaliţiei PSD-PNL, însă în cele din urmă i-a fost retras sprijinul. 

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ministerul sanatatii
catalin cirstoiu
guvern tomac
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