Medicul Cătălin Cîrstoiu, favorit să preia Ministerul Sănătăţii în Guvernul Tomac

Cine este Cătălin Cîrstoiu

Dr. Cătălin Cîrstoiu este managerul Spitalului Universitar de Urgenţă din Bucureşti, funcţie pe care o ocupă din 2009 până în prezent, conform CV-ului său. Anterior, a fost Director Medical şi Preşedintele Consiliului Medical în cadrul aceluiaşi spital.

Cătălin Cîrstoiu a absolvit Universitatea de Medicinã şi Farmacie „Dr.Carol Davila” Bucureşti, Facultatea de Medicinã Generalã, București (România), cu media 9,5, în 1999, iar între 2001 şi 2006 şi-a făcut studiile pentru a deveni Doctor în Medicină. Tema sa de doctorat a fost "Algoritm diagnostic şi terapeutic al reviziei componentei femurale decimentate aseptic în artroplastia totalã a şoldului”.

Premii şi distincţii

Premiul ROTARY INTERNATIONAL – pentru importanţa ştiinţificã a studiului prezentat la Congresul Internaţional AOLF , Bucureşti 12-16 mai 2002;

Coordonator ştiinţific al Lucrãrii „Provocare Diagnosticã sau Terapeuticã ? Actualitãţi în tumorile osteo-articulare ”- Premiul III – Sesiunea de Lucrãri studenţeşti – MEDICALIS 2003 , Cluj-Napoca.

Diploma Onorifică „ Pro Insingnibus Meritis in Praesidio Operis Orthopaediae Timisiensis „ – din partea SOROT 2010;

Diploma Salonului de Carte Universitară – octombrie 2010 – pentru cartea „ Chirurgia de revizie a implantului femural „;

Ordinul MERITUL SANITAR IN GRADUL DE CAVALER conferit de Președinția României cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății, pentru contribuția deosebită în cercetarea și practica medicală, precum și în semn de apreciere a activității meritorii desfășurate în cadrul sistemului sanitar – 06.04.2010;

Special Prize for the scientific cotribution in the field of biommaterials – Societatea Română de Biomateriale 29 aug-01 sept.

Medalia Asociației Naționale a Cadrelor în Rezervă și în Retragere „Alexandru Ioan Cuza” ▪ Premiu Special al Societății Române de Biomateriale pentru Contribuție Științifică în Domeniul Biomaterialelor –1 sept 2012;

Diplomă de Onoare de Membru Onorific al Asociației pentru Dezvoltarea Ortopediei și Traumatologiei în Timișoara și Jud. Timiș

Cătălin Cîrstoiu a fost şi candidat la alegerile pentru Primăria Municipiului Bucureşti din 2024, din partea coaliţiei PSD-PNL, însă în cele din urmă i-a fost retras sprijinul.