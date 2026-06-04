Cine este Mihnea Motoc, numele vehiculat pentru Ministerul Apărării. Diplomatul cu experiență la ONU, NATO și UE, readus în prim-plan politic

Mihnea Ioan Motoc s-a născut la 11 noiembrie 1966, în București. Este diplomat de carieră și a deținut de-a lungul timpului funcții importante în Ministerul Afacerilor Externe, precum și în reprezentarea României pe lângă organizații internaționale majore.

A mai ocupat funcția de ministru al Apărării în Guvernul condus de Dacian Cioloș, în perioada 2015 - 2017.

Formarea academică a lui Mihnea Motoc

Mihnea Motoc a urmat Facultatea de Drept a Universității din București, în perioada 1984 - 1989. După absolvire, și-a continuat studiile în domeniul juridic internațional.

A urmat un program de studii postuniversitare în drept internațional privat la Universitatea din Nisa, în Franța, între 1990 și 1991. Ulterior, a finalizat un program de master în drept internațional public și comparat la George Washington University, în Statele Unite, în perioada 1991 - 1992.

La începutul carierei sale, Mihnea Motoc a lucrat ca procuror stagiar la Bolintin Vale, apoi la Procuratura sectorului 1 din București.

Ulterior, la începutul anilor ’90, a intrat în Ministerul Afacerilor Externe, unde a început un parcurs diplomatic de durată, cu funcții succesive în domeniul dreptului internațional, drepturilor omului și relațiilor europene.

Ascensiunea în Ministerul Afacerilor Externe

În primii ani de activitate în MAE, Motoc a ocupat mai multe poziții administrative și diplomatice, de la secretar III la director în departamentele de specialitate.

A activat în zone-cheie precum drepturile omului, tratate internaționale și relațiile României cu Uniunea Europeană și NATO. A participat la negocieri internaționale și a făcut parte din delegații oficiale la ONU, Consiliul Europei, OSCE și Uniunea Europeană.

Între atribuțiile sale s-au numărat și implicarea în procesul de integrare europeană și coordonarea relațiilor interinstituționale pe teme de securitate și politică externă.

Ambasador al României la ONU și în marile capitale diplomatice

Cariera sa diplomatică a continuat cu numiri importante în exterior.

A fost ambasador al României în Regatul Țărilor de Jos și reprezentant permanent pe lângă Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice.

Ulterior, a fost numit ambasador al României la Organizația Națiunilor Unite, funcție pe care a deținut-o timp de cinci ani. În această perioadă, România a avut reprezentare în Consiliul de Securitate al ONU.

A fost apoi ambasador al României pe lângă Uniunea Europeană.

Rol în structurile NATO și procesul de aderare

În perioada în care a activat ca secretar de stat în MAE, Mihnea Motoc a fost implicat în coordonarea procesului de aderare a României la NATO.

A condus Comisia Interministerială pentru aderare și a fost șef al delegației României la negocierile finale.

A ocupat și funcții legate de securitate națională, integrare euroatlantică și coordonarea relațiilor cu organizații internaționale de securitate.

În 2015, Mihnea Motoc a fost numit ministru al Apărării în Guvernul condus de Dacian Cioloș. A rămas în această funcție până în 2017, perioadă în care portofoliul Apărării a fost marcat de teme legate de securitatea regională și consolidarea cooperării cu NATO.

Mihnea Motoc, viața personală

Mihnea Motoc este căsătorit cu Iulia Motoc, judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Cei doi au un copil.

În 2014, a fost nominalizat pentru funcția de ministru de externe, însă a renunțat la numire în contextul unor posibile situații de incompatibilitate legate de funcția soției sale la CEDO.

De ce este luat în calcul Mihnea Motoc pentru Ministerul Apărării

Numele lui Mihnea Motoc revine în actualitate în contextul negocierilor pentru formarea noului Guvern, unde sunt căutați candidați cu experiență.

Experiența sa în diplomație, activitatea în cadrul ONU, NATO și Uniunii Europene, precum și mandatul anterior la conducerea Ministerului Apărării îl plasează printre opțiunile analizate pentru acest portofoliu strategic.