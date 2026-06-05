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DCNews Politica Prima reacție a lui Nicușor Dan, după ce o dronă marină a explodat în Portul Constanța

Prima reacție a lui Nicușor Dan, după ce o dronă marină a explodat în Portul Constanța

Autor: Doinița Manic
Data publicării: 05 Iun 2026
presedintele nicusor dan Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres
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Președintele României, Nicușor Dan, a venit cu primă reacție, după ce o dronă marină a explodat în Portul Constanța.

Președintele României, Nicușor Dan, aflat în drum spre Muntenegru, a venit cu primă reacție, după ce o dronă marină a explodat în Portul Constanța.

"În drum spre Muntenegru, am fost informat despre explozia unei drone marine în Portul Constanța. Forțele de ordine și structurile de securitate au acționat prompt și au evacuat preventiv zona înainte de explozie, iar până în prezent nu sunt indicii că ar fi existat victime. Prioritatea a fost și rămâne protejarea vieților omenești și securitatea infrastructurii portuare.

Nicușor Dan: Ca stat membru NATO, cu ieșire la Marea Neagră, vom continua să cooperăm strâns cu aliații noștri

Sunt în curs de analiză circumstanțele în care drona a ajuns în port și eventualele riscuri suplimentare, iar autoritățile direct responsabile vor comunica pe măsură ce ancheta avansează. Acesta este al doilea incident de securitate semnificativ din această săptămână pe litoralul românesc, după descoperirea unei mine maritime între Vama Veche și 2 Mai, care se adaugă incidentului de la Galați.

Cu un conflict militar la graniță, este evident că mediul de securitate în care ne aflăm este unul sensibil, motiv pentru care ne vom menține un nivel ridicat de vigilență. Astfel de situații deosebit de grave sunt consecințele directe ale războiului de agresiune declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Ca stat membru NATO, cu ieșire la Marea Neagră, vom continua să cooperăm strâns cu aliații noștri și vom lua toate măsurile necesare pentru a proteja cetățenii și interesele naționale", a scris Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook.

Precizăm că o dronă maritimă a explodat vineri în Portul Constanța, puternicul suflu al deflagrației auzindu-se și în cartiere ale orașului. Din fericire nu sunt victime, dar populația a fost avertizată prin mesaj RO-ALERT să se ascundă în beciuri deoarece există posibilitatea ca în zonă să fie și alte drone marine.

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nicusor dan
drona marina
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