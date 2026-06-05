Mesajul premierului desemnat Eugen Tomac, după ce o dronă marină a explodat în Portul Constanța

Premierul desemnat Eugen Tomac subliniează faptul că incidentele de securitate încep să se înmulțească, după ce o dronă marină de origine ucrainenană a explodat în Portul Constanța.

"Ne aflăm într-o perioadă în care incidentele de securitate încep să se înmulțească. În mod natural, ele alimentează un sentiment de incertitudine în spațiul public.

De aceea, este foarte important ca nivelul vigilenței instituțiilor statului să crească la pachet cu asumarea responsabilității din partea factorilor de decizie. Acest lucru trebuie făcut în paralel cu o comunicare mai eficientă și clară, care să nu lase loc apariției unor teorii conspiraționiste.

Eugen Tomac: Mă bucură faptul că autoritățile au intervenit pentru izolarea zonei din Portul Constanța și nu au existat victime

Românii să aibă încredere că instituțiile vor funcționa așa cum trebuie și că singura preocupare este siguranța cetățenilor noștri. Mă bucură faptul că autoritățile au intervenit pentru izolarea zonei din Portul Constanța și nu au existat victime.

Cu cât vom avea mai repede un Guvern cu puteri depline, care să poată gestiona integrat astfel de situații, cu atât mai bine", a scris Eugen Tomac pe pagina sa de Facebook.

Precizăm că între timp, Marina Forțelor Armate ale Ucrainei a confirmat că a pierdut controlul asupra uneia dintre dronele sale în Marea Neagră din cauza războiului electronic, ceea ce a determinat ca nava fără pilot să fie purtată de curenți către coastele României.

Reamintim că președintele României, Nicușor Dan, a semnat vineri, 5 iunie 2026, decretul prin care îl desemnează pe Eugen Tomac drept candidat la funcția de prim-ministru.