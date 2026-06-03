€ 5.2592
|
$ 4.5281
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2592
|
$ 4.5281
 
DCNews Politica România trece de 60% absorbție PNRR, anunță Dragoș Pîslaru

România trece de 60% absorbție PNRR, anunță Dragoș Pîslaru

Autor: Loredana Iriciuc
Data publicării: 03 Iun 2026
dragos pislaru Dragoș Pîslaru . Sursa foto: Agerpres
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

România a depășit pragul de 60% absorbție din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), iar următoarele zile sunt decisive pentru deblocarea unor noi tranșe de finanțare europene, a anunțat ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru.

„Aș vrea să clarific lucrul acesta, este foarte important. România, în acest moment, a depășit de 60% din absorția pe PNRR”, a spus Pîslaru în urmă cu scurt timp într-o conferință de presă. 

Un moment cheie este legat de Consiliul ECOFIN, programat la începutul lunii iunie, care ar urma să valideze ultima etapă necesară pentru o nouă tranșă de finanțare.

„Pe data de 5 iunie, vineri, vom avea cel mai probabil consiliu ECOFIN care va da ultima bifă necesară pentru cererea de plată 4”, susține Pîslaru. „(...) 3 miliarde de euro urmează să intre în perioada următoare în țară, fiind peste 60%”.

După această etapă, atenția se mută  către următoarele două cereri de plată, considerate importante pentru continuitatea programului.

„Acum, concentrarea noastră este pe cererile de plată 5 și 6 pe care v-am spus că le aranjăm și sperăm ca până vineri să avem toate detaliile tehnice necesare”, mai spune ministrul interimar al Muncii.

CITEȘTE ȘI: România poate obține un rating de țară mai bun în 2027 dacă își menține disciplina fiscală, susține Alexandru Nazare

Reconfigurarea structurii PNRR, pas administrativ cu impact major

Un alt element important ține de reorganizarea cadrului de implementare, după discuțiile cu Comisia Europeană.

„Pe zona de PNRR, ce aș mai vrea să vă spun este că după ce avem agrement cu Comisia Europeană despre toate aceste lucruri, practic vom depune o cerere pentru a avea noua structură și intrăm într-un proces prin care ar trebui ca în decursul lunii iulie să avem forma finală autorizată”, spune ministrul interimar al Muncii.

O imagine finală a negocierilor este așteptată în zilele următoare: „Așteptarea mea e ca undeva vinări să avem o imagine aproape finală, dacă nu finală, pe aceste discuții și negocieri legate de PNRR”.

„Ceea ce cred că este important însă de precizat este că (...) aceste reforme ușor simplificate și, din care, cum v-am spus, care, în acest moment, sunt clar implementabile odată ce Parlamentul sau o altă formulă de adoptare le-am lua, ne duce cu gândul că pe partea de neambursabilă nu ar fi probleme, cu excepția acestei reforme de decarbonizare, pe care mai avem niște discuții suplimentare.”, a mai spus Pîslaru.

VEZI ȘI: EXCLUSIV Vasile Marica: Ghinea a băgat legea salarizării în PNRR din răutate / Scăderi mari de venituri în educație și sănătate / video

 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

pnrr
dragos pislaru
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 24 minute
Patru avioane Eurofighter Typhoon italiene au ajuns la baza Mihail Kogălniceanu
Publicat acum 29 minute
România trece de 60% absorbție PNRR, anunță Dragoș Pîslaru
Publicat acum 32 minute
Breaking news-ul pozitiv de care România avea nevoie! O veste care merită prima pagină: 81 de inimioare salvate în România de medici de la Sanador
Publicat acum 34 minute
Lia Olguţa Vasilescu, nemulţumită de legea salarizării. "Nu îmi convine să cresc salariile cu 2 milioane euro"
Publicat acum 41 minute
Raport alarmant: Oamenii intră pe telefon pentru un lucru și ajung să deruleze fără scop. O treime din timpul pe device-uri este petrecut fără intenție
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 8 ore si 56 minute
Ar fi picat varianta Eugen Tomac - premier. Nicușor Dan, noi discuții informale cu liderii PNL, PSD, USR
Publicat acum 10 ore si 15 minute
”Există deja o majoritate”. Declarația dimineții făcută de Fritz (USR)
Publicat acum 7 ore si 21 minute
”Drum lin către îngeri, soțul meu drag!”. Val de mesaje despre polițistul Ciprian Verdeș, după anunțul soției sale
Publicat acum 5 ore si 38 minute
Ancheta în care este vizat generalul Vlad Gheorghiță ar putea fi extinsă. Bogdan Chirieac: Președintele este chemat să intervină
Publicat acum 20 ore si 7 minute
Secretul longevității, explicat de un expert: Ce îți scurtează viața cu zeci de ani
 
austeritatea lui bolojan un esec cu 233 de parinti Austeritatea lui Bolojan, un eșec cu 233 de părinți

de Val Vâlcu

de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close