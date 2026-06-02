Potrivit lui Vasile Marica, legea salarizării unitare pe care Guvernul demis Bolojan a pus-o în transparență publică va aduce scăderi de venituri considerabile în special în două domenii: educația și sănătatea. De asemenea, președintele SED LEX a denunțat legarea legii salarizării unitare de Planul Național de Redresare și Reziliență, în urmă cu cinci ani.

„Noua lege a salarizării aduce creșteri de 6-7% și eliminarea unor sporuri“, a citat jurnalistul Val Vâlcu.

„Aia cu sporurile este la venituri. Acolo sunt foarte afectate zonele de învățământ și sănătate. Nu știm exact și nu pot să vorbesc despre zona de siguranță națională, însă sănătatea și educația sunt zonele cele mai afectate. În Sănătate aveau sporuri până la 80%, pentru că lucrau cu HIV, SIDA, în laboratoare etc. Este o zonă destul de periculoasă.

Eu nu am înțeles de ce a fost nevoie să treacă legea asta în PNRR când noi nu am aplicat o lege care să pună pe toată lumea de la un capăt la altul“, a punctat Vasile Marica.

Vasile Marica (SED LEX): Cristian Ghinea a făcut acest lucru special și din răutate

„Au fost oferite diferite explicații, că trebuia să ne încadrăm niște indicatori pentru a putea adera la OCDE“, a completat jurnalistul Val Vâlcu.

„Dar nu a fost legea salarizării pentru asta? Domnul Cristian Ghinea a făcut-o special și din răutate, cum fac USR-iștii. USR-iștii din răutate fac lucrurile astea. Îmi și închipui cum vorbește domnul Ghinea, cu expresii mai puțin ortodoxe“, a precizat Vasile Marica.

„Electoratul USR ar fi mai degrabă din zona corporatistă. Mi se pare că bugetarii sunt mai degrabă votanți ai partidelor tradiționale (PNL și PSD). De ce ar avea progresiștii ceva cu bugetarii?“, a întrebat Val Vâlcu.

„Ei în general au aceeași atitudine. Și nu numai cu bugetarii. Încearcă să facă din țânțar armăsar și în loc să muncească, toată ziua stau pe Internet“, a mai precizat Vasile Marica.

