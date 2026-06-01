Eugen Ilea, președintele Federației Naționale a Părinților, a vorbit despre modul în care sunt tratate simbolic anumite sărbători dedicate copiilor, dar și asupra lipsei de continuitate în politici și practici.

„Este o zi festivă, o zi frumoasă... eu aș vedea lucrurile într-o altă paradigmă, adică o zi de bilanț și de asumare. Aș vedea-o, adică să ne bucurăm într-adevăr de sărbătoare și de această zi, dar ce facem în celelalte 364 de zile ale anului?”

Moderatorul Sorin Ivan a continuat ideea și a mutat discuția spre o analiză mai amplă a felului în care societatea tratează copilul în fiecare zi, nu doar în momentele dedicate lui.

„Foarte bună întrebare și eu plec exact de la aceeași premiză. Chiar voiam să formulez titlul acela de pe ecran, între festivism și reflecție. Ce facem în celelalte 364 de zile? Ar trebui să fie aceea în care să vedem și să ne bazăm pe respectarea drepturilor fundamentale ale copiilor, să facem o analiză, să vedem dacă copiii noștri au și primesc ceea ce au nevoie. Asta vreau să discutăm”, a spus prof. univ. dr. Sorin Ivan.

Accentul cade pe ideea că drepturile copilului nu se activează o zi pe an. Ele trebuie să funcționeze constant.

Ce înseamnă cu adevărat o copilărie fericită

Ce înseamnă, concret, o copilărie fericită și cine stabilește acest standard? Eugen Ilea a respins ideea unei definiții superficiale și a vorbit despre condițiile adevărate de dezvoltare.

„Copilărie fericită nu înseamnă doar absența grijilor și oportunități reale pentru dezvoltarea atât a copiilor cât și a familiei în mod general. O copilărie fericită, din perspectiva sistemului de învățământ, este o masă caldă, o școală sigură, profesori, resursa umană de calitate. Cam asta ar fi copilăria fericită din perspectiva sistemului de învățământ”, susține Ilea.

Fericirea nu se măsoară în obiecte pentru copii. Ea se măsoară în acces la educație, siguranță și calitate educațională.

„Starea de bine” în educație

Discuția s-a mutat apoi spre un termen tot mai folosit în politicile educaționale, „starea de bine”. Sorin Ivan a întrebat despre sensul acestui concept:

„Ce înseamnă starea de bine în educație? Că ăsta este din nou un concept la modă, se vehiculează, se vorbește. Înseamnă să ai teme mai puține, înseamnă să te joci mai mult, înseamnă să vorbești la pertu cu învățătoarea sau cu profesorul, înseamnă ca elevul să se simtă foarte bine și nestresat sau mai înseamnă și altceva?”

„Înseamnă să aibă timp la dispoziție, înseamnă să aibă o activitate zilnică care să-i corespundă nevoilor și, după cum știți, sunt adeptul și sunt cel care solicită de ani de zile ca acești copii ai noștri să aibă un parcurs educațional la școală zilnic în felul următor: să vină dimineața la școală, să-și termine orele, o masă caldă, să rămână în continuare la școală pentru teme, pentru alte activități recreaționale, astfel încât la încheierea programului, să zicem ora 17, ora 18, să meargă să socializeze cu familia și cu prietenii. Să aibă activități de socializare”, a răspuns Ilea.

