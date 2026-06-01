€ 5.2489
|
$ 4.5099
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2489
|
$ 4.5099
 
DCNews Stiri Accident grav în Sibiu, cu 15 persoane implicate: Planul roșu activat, trafic blocat complet
Data publicării: 01 Iun 2026

BREAKING NEWS Accident grav în Sibiu, cu 15 persoane implicate: Planul roșu activat, trafic blocat complet
Autor: Gabriela Ungureanu

accident sibiu ISU Sibiu
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Un accident deosebit de grav s-a produs, astăzi, în județul Sibiu, pe DN 1.

Patru maşini şi 15 persoane au fost implicate într-un accident de circulaţie care a avut loc, luni, pe DN 1, la ieşirea din localitatea Avrig spre Bradu, în judeţul Sibiu.

A fost activat Planul Roşu de intervenţie, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Sibiu.

La locul accidentului au fost mobilizate iniţial două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, o ambulanţă a Serviciului de Ambulanţă Judeţean, o autospecială de stingere şi o autospecială de primă intervenţie. Forţele de intervenţie au fost suplimentate cu încă o ambulanţă SMURD şi o autospecială pentru transport personal şi victime multiple, conform Agerpres. 

Traficul rutier este blocat complet.

În aceste momente, echipajele de salvare continuă evaluarea medicală a persoanelor implicate, urmând ca autorităţile să stabilească numărul victimelor care necesită transport la spital şi împrejurările producerii accidentului. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

accident
sibiu
planul rosu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Accident grav în Sibiu, cu 15 persoane implicate: Planul roșu activat, trafic blocat complet
Publicat acum 14 minute
Cristian Mungiu aduce „FJORD” în fața publicului român. Când va putea fi văzut filmul
Publicat acum 24 minute
Eugen Ilea, președintele Federației Naționale a Părinților, la DC Edu
Publicat acum 29 minute
Cum să te pregătești pentru venirea verii: idei practice pentru 1 iunie și sezonul cald
Publicat acum 43 minute
Zâmbetul ca parte din imaginea personală: ce rol are stomatologia estetică modernă
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 12 minute
Negocieri pentru guvernul Tomac: miniștri tehnocrați, secretari de stat de la partide. Mihnea Motoc la Apărare, Luca Niculescu la Externe
Publicat acum 2 ore si 26 minute
Anunț despre viitorul lui Răzvan Dumitrescu în presă: ce urmează după plecarea de la Antena 3 CNN
Publicat acum 3 ore si 41 minute
Victor Ciutacu, după plecarea lui Răzvan Dumitrescu de la Antena 3 CNN: Se caută mai tineri și infinit mai docili
Publicat acum 11 ore si 41 minute
BANCUL ZILEI: Dorința...
Publicat acum 1 ora si 50 minute
Guvernul tehnocrat intră-n linie dreaptă. Analistul Bogdan Chirieac, concluzie amară: Deja s-au depășit toate limitele
 
austeritatea lui bolojan un esec cu 233 de parinti Austeritatea lui Bolojan, un eșec cu 233 de părinți

de Val Vâlcu

de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close