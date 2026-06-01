Accident grav în Sibiu, cu 15 persoane implicate: Planul roșu activat, trafic blocat complet

Patru maşini şi 15 persoane au fost implicate într-un accident de circulaţie care a avut loc, luni, pe DN 1, la ieşirea din localitatea Avrig spre Bradu, în judeţul Sibiu.

A fost activat Planul Roşu de intervenţie, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Sibiu.

La locul accidentului au fost mobilizate iniţial două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, o ambulanţă a Serviciului de Ambulanţă Judeţean, o autospecială de stingere şi o autospecială de primă intervenţie. Forţele de intervenţie au fost suplimentate cu încă o ambulanţă SMURD şi o autospecială pentru transport personal şi victime multiple, conform Agerpres.

Traficul rutier este blocat complet.

În aceste momente, echipajele de salvare continuă evaluarea medicală a persoanelor implicate, urmând ca autorităţile să stabilească numărul victimelor care necesită transport la spital şi împrejurările producerii accidentului.