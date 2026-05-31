€ 5.2489
|
$ 4.5099
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2489
|
$ 4.5099
 
DCNews Stiri De ce România nu poate beneficia de „miracolul“ argentinian. Daniel Dăianu compară măsurile Guvernului cu cele din 2010-2011
Data publicării: 31 Mai 2026

De ce România nu poate beneficia de „miracolul“ argentinian. Daniel Dăianu compară măsurile Guvernului cu cele din 2010-2011
Autor: Ioan-Radu Gava

daniel-daianu_42664400
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal, a făcut o radiografie a situației economice prin care trece România.

Invitat la emisiunea România Exclusiv, moderată de jurnalista Simona Gheorghe, Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal, a precizat că orice premier ar fi fost la Palatul Victoria în locul lui Ilie Bolojan ar fi fost obligat să ia aceleași măsuri fiscal-bugetare, pentru că „piețele financiare sunt nemiloase și nu manifestă îngăduință“.

„Orcine ar fi fost premier - și a spus-o și domnul Ilie Bolojan - nu ar fi avut ce să facă. Nu aveam spațiu de manevră. Poți să fii și sufletește, și intelectual într-o bătălie permanentă cu piețele financiare, dar piețele financiare sunt nemiloase și nu manifestă îngăduință. Ele au o relație prietenoasă cu o țară dacă acea entitate statală își onorează obligațiile. Dacă o țară, prin nesăbuințele unor guverne care s-au perindat, a ajuns la deficite atât de mari, cum am avut noi în ultimii ani, și la o datorie publică ce a explodat după 2019 din cauza unor construcții defectuoase a politicilor fiscal-bugetare, piețele te tratează așa cum ar trata pe oricine“, a punctat Dăianu la România TV.

CITEȘTE ȘI                -               Vom avea un șoc economic după 2026. Daniel Dăianu, previziuni economice. Mutarea care ar năuci economia

România nu are șansa Argentinei, în ciuda parteneriatului strategic cu SUA

Președintele Consiliului Fiscal a amintit de faptul că anul trecut, Statele Unite ale Americii au acordat Argentinei un swap de 20 de miliarde de dolari, ca urmare a faptului că pesoul argentinian a fluctuat puternic înaintea alegerilor prezidențiale din țara sud-americană. Infuzia de dolari americani a crescut încrederea piețelor financiare în economia argentiniană, iar statul a fost salvat de la colapsul economic.

Dincolo de cele 20 de miliarde de dolari luate de la statul american, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a anunțat asigurarea unei facilități separate, tot de 20 de miliarde, de la bănci private de pe Wall Street și fonduri suverane de investiții, pentru a sprijini economia Argentinei aflată în dificultate.

„A existat o intervenție de la un stat care domină instituțiile financiare internaționale, cum sunt Statele Unite, care au intervenit și au influențat o decizie a Fondului Monetar Internațional referitoare la Argentina.

România nu este în situația asta, chiar dacă noi avem un parteneriat strategic cu Statele Unite ale Americii. Eram obligați să avem corecția fiscal-bugetară și măsurile dure“, a punctat Dăianu în emisiunea Simonei Gheorghe.

Acesta a mai precizat că direcția României, chiar dacă este una dureroasă pentru populație, este sănătoasă din punct de vedere economic

„Să începem acum să spunem agențiilor de rating că noi vrem să diminuăm considerabil GAP-ul la TVA și vrem să eficientizăm cheltuielile statului, să implementăm reforme... Da, sună bine, dar nu este o retorică credibilă și nu te ajută atunci când trebuie să finanțezi un deficit, fie el în scădere, și să refinanțezi datoria publică.

Din punct de vedere economic, nu mergem în direcția greșită. Este durere și cetățenii acuză. Este firesc ca cetățenii să fie nemulțumiți. Ani la rând, în pofida șocurilor venite de afară, au crescut veniturile. Au crescut pensiile, în medie, cu peste 20% în 2024.

Eu discut cu agenții de rating, cu finanțatori externi, merg la conferințe. Din afară, aprecierile față de România sunt cvasi-generale“, a explicat președintele Consiliului Fiscal.

CITEȘTE ȘI                -               Fondurile UE, salvarea României. Dăianu: Țara nu dă faliment, dar oamenii suferă enorm

Situația din 2026, similară cu cea din 2010-2011

Nu în ultimul rând, Daniel Dăianu a comparat situația din prezent, în care IMM-urile și populația au de suferit, cu cea din 2010-2011, când s-au tăiat pensii și salarii.

„De la un deficit de peste 9% din PIB, anul acesta, dacă nu vom avea un derapaj în execuția fiscal-bugetară și ne vom duce la un deficit în jur de 6%, rezultatul este remarcabil. 3 puncte procentuale. Populația nu are cum să fie mulțumită, pentru că se ia de undeva. Se amputează puterea de cumpărare, sunt afectate unele afaceri etc.

Nu se poate altfel! Așa s-a întâmplat și în episodul precedent, 2010-2011“, a mai precizat, la România TV, președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

daniel daianu
consiliul fiscal
guvernul romaniei
argentina
consiliul fiscal
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 17 minute
Elena Lasconi vrea să aducă deținuți de la Penitenciarul Mioveni ca să facă ordine în Câmpulung
Publicat acum 40 minute
Asigurările, caz unic. Generali România, decizie în cazul apartamentului lovit de drona din Galați
Publicat acum 54 minute
De ce România nu poate beneficia de „miracolul“ argentinian. Daniel Dăianu compară măsurile Guvernului cu cele din 2010-2011
Publicat acum 57 minute
Radu Miruță, ministrul Apărării: Incidentul de la Galați se poate repeta. Nu avem suficientă tehnică anti-dronă
Publicat acum 2 ore si 21 minute
Mutarea-surpriză pregătită la vârful statului. Ce spune Chirieac despre „Tomac premier” și noul guvern tehnocrat
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 12 ore si 48 minute
Dragonul lasă Rusia să se sufoce încet. Condiția pe care Xi i-a pus-o lui Putin, știind că e imposibil de acceptat
Publicat acum 10 ore si 50 minute
Concluziile experților britanici după ce drona rusă a lovit un bloc din Galați. Nu e loc de prea mult optimism
Publicat acum 9 ore si 15 minute
Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 1-7 iunie 2026
Publicat acum 8 ore si 56 minute
Nicuşor Dan, mesaj pentru rezerviştii militari. Ce le-a cerut
Publicat acum 14 ore si 15 minute
Horoscop 31 mai 2026. Lună Plină în Săgetător. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile
 
austeritatea lui bolojan un esec cu 233 de parinti Austeritatea lui Bolojan, un eșec cu 233 de părinți

de Val Vâlcu

de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close