De ce România nu poate beneficia de „miracolul“ argentinian. Daniel Dăianu compară măsurile Guvernului cu cele din 2010-2011

Invitat la emisiunea România Exclusiv, moderată de jurnalista Simona Gheorghe, Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal, a precizat că orice premier ar fi fost la Palatul Victoria în locul lui Ilie Bolojan ar fi fost obligat să ia aceleași măsuri fiscal-bugetare, pentru că „piețele financiare sunt nemiloase și nu manifestă îngăduință“.

„Orcine ar fi fost premier - și a spus-o și domnul Ilie Bolojan - nu ar fi avut ce să facă. Nu aveam spațiu de manevră. Poți să fii și sufletește, și intelectual într-o bătălie permanentă cu piețele financiare, dar piețele financiare sunt nemiloase și nu manifestă îngăduință. Ele au o relație prietenoasă cu o țară dacă acea entitate statală își onorează obligațiile. Dacă o țară, prin nesăbuințele unor guverne care s-au perindat, a ajuns la deficite atât de mari, cum am avut noi în ultimii ani, și la o datorie publică ce a explodat după 2019 din cauza unor construcții defectuoase a politicilor fiscal-bugetare, piețele te tratează așa cum ar trata pe oricine“, a punctat Dăianu la România TV.

România nu are șansa Argentinei, în ciuda parteneriatului strategic cu SUA

Președintele Consiliului Fiscal a amintit de faptul că anul trecut, Statele Unite ale Americii au acordat Argentinei un swap de 20 de miliarde de dolari, ca urmare a faptului că pesoul argentinian a fluctuat puternic înaintea alegerilor prezidențiale din țara sud-americană. Infuzia de dolari americani a crescut încrederea piețelor financiare în economia argentiniană, iar statul a fost salvat de la colapsul economic.

Dincolo de cele 20 de miliarde de dolari luate de la statul american, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a anunțat asigurarea unei facilități separate, tot de 20 de miliarde, de la bănci private de pe Wall Street și fonduri suverane de investiții, pentru a sprijini economia Argentinei aflată în dificultate.

„A existat o intervenție de la un stat care domină instituțiile financiare internaționale, cum sunt Statele Unite, care au intervenit și au influențat o decizie a Fondului Monetar Internațional referitoare la Argentina.

România nu este în situația asta, chiar dacă noi avem un parteneriat strategic cu Statele Unite ale Americii. Eram obligați să avem corecția fiscal-bugetară și măsurile dure“, a punctat Dăianu în emisiunea Simonei Gheorghe.

Acesta a mai precizat că direcția României, chiar dacă este una dureroasă pentru populație, este sănătoasă din punct de vedere economic

„Să începem acum să spunem agențiilor de rating că noi vrem să diminuăm considerabil GAP-ul la TVA și vrem să eficientizăm cheltuielile statului, să implementăm reforme... Da, sună bine, dar nu este o retorică credibilă și nu te ajută atunci când trebuie să finanțezi un deficit, fie el în scădere, și să refinanțezi datoria publică.

Din punct de vedere economic, nu mergem în direcția greșită. Este durere și cetățenii acuză. Este firesc ca cetățenii să fie nemulțumiți. Ani la rând, în pofida șocurilor venite de afară, au crescut veniturile. Au crescut pensiile, în medie, cu peste 20% în 2024.

Eu discut cu agenții de rating, cu finanțatori externi, merg la conferințe. Din afară, aprecierile față de România sunt cvasi-generale“, a explicat președintele Consiliului Fiscal.

Situația din 2026, similară cu cea din 2010-2011

Nu în ultimul rând, Daniel Dăianu a comparat situația din prezent, în care IMM-urile și populația au de suferit, cu cea din 2010-2011, când s-au tăiat pensii și salarii.

„De la un deficit de peste 9% din PIB, anul acesta, dacă nu vom avea un derapaj în execuția fiscal-bugetară și ne vom duce la un deficit în jur de 6%, rezultatul este remarcabil. 3 puncte procentuale. Populația nu are cum să fie mulțumită, pentru că se ia de undeva. Se amputează puterea de cumpărare, sunt afectate unele afaceri etc.

Nu se poate altfel! Așa s-a întâmplat și în episodul precedent, 2010-2011“, a mai precizat, la România TV, președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu.