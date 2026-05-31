€ 5.2489
|
$ 4.5099
|

Subcategorii în Economie

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2489
|
$ 4.5099
 
DCNews Economie Asigurările, caz unic. Generali România, decizie în cazul apartamentului lovit de drona din Galați
Data publicării: 31 Mai 2026

Asigurările, caz unic. Generali România, decizie în cazul apartamentului lovit de drona din Galați

Galați / Agerpres Galați / Agerpres
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Generali România a demarat procesul de despăgubire pentru apartamentul cel mai grav afectat în urma exploziei dronei în Galați.    În urma incidentului grav din Galați petrecut în noaptea dintre 29 și 30 mai...

În urma incidentului grav din Galați petrecut în noaptea dintre 29 și 30 mai 2025, Generali România a început procesul de despăgubire pentru apartamentul cel mai grav afectat de explozia dronei și asigurat la compania noastră printr-o poliță facultativă de locuință. 

În fața unei situații unice pentru țara noastră, Generali România „consideră că este important să răspundă nu doar ca asigurător, ci și ca partener responsabil, prezent atunci când clienții noștri și comunitatea au cea mai mare nevoie de sprijin”.

„Din prima zi, au fost contactați telefonic clienții cu potențiale pagube generate de explozie, stabilind împreună cu ei modul în care îi putem ajuta. De asemenea, cu permisiunea autorităților române, cărora le mulțumim pentru colaborare, în seara zilei de sâmbătă, 30 mai, s-a efectuat o primă evaluare la locația afectată, din str. Brăilei 50, stabilind legătura și cu proprietarul apartamentului cel mai grav avariat. Această situație se află în afara cadrului contractual obișnuit asigurării de locuință, care, în practica actuală, nu oferă acoperire pentru riscurile generate de război, chiar și dacă acesta nu se petrece pe teritoriul României. În acest sens, Generali România dorește să aducă mai multă claritate publicului larg despre motivele pentru care aceste riscuri sunt, de obicei, neacoperite: efectele, durata și întinderea geografică ale războaielor sunt dificil de anticipat; au potențialul de a produce pierderi materiale și umane foarte mari și pot fi însoțite de modificări rapide și imprevizibile ale legislației. 

Însă, într-un context excepțional, când realitatea și nevoia de solidaritate depășesc limitele obișnuite ale unui contract, Generali România a făcut un pas în plus. 

În cele ce urmează, Generali România va colabora cu clienții săi și cu toate părțile implicate în acest eveniment pentru derularea cât mai rapidă a procesului de despăgubire, reafirmându-și angajamentul de a acționa cu responsabilitate, transparență și grijă față de clienții săi”, a transmis Generali România.

VEZI ȘI: Radu Miruță, ministrul Apărării: Incidentul de la Galați se poate repeta. Nu avem suficientă tehnică anti-dronă 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

galati
asigurare
generali romania
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 17 minute
Elena Lasconi vrea să aducă deținuți de la Penitenciarul Mioveni ca să facă ordine în Câmpulung
Publicat acum 40 minute
Asigurările, caz unic. Generali România, decizie în cazul apartamentului lovit de drona din Galați
Publicat acum 54 minute
De ce România nu poate beneficia de „miracolul“ argentinian. Daniel Dăianu compară măsurile Guvernului cu cele din 2010-2011
Publicat acum 57 minute
Radu Miruță, ministrul Apărării: Incidentul de la Galați se poate repeta. Nu avem suficientă tehnică anti-dronă
Publicat acum 2 ore si 21 minute
Mutarea-surpriză pregătită la vârful statului. Ce spune Chirieac despre „Tomac premier” și noul guvern tehnocrat
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 12 ore si 48 minute
Dragonul lasă Rusia să se sufoce încet. Condiția pe care Xi i-a pus-o lui Putin, știind că e imposibil de acceptat
Publicat acum 10 ore si 50 minute
Concluziile experților britanici după ce drona rusă a lovit un bloc din Galați. Nu e loc de prea mult optimism
Publicat acum 9 ore si 15 minute
Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 1-7 iunie 2026
Publicat acum 8 ore si 56 minute
Nicuşor Dan, mesaj pentru rezerviştii militari. Ce le-a cerut
Publicat acum 14 ore si 15 minute
Horoscop 31 mai 2026. Lună Plină în Săgetător. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile
 
austeritatea lui bolojan un esec cu 233 de parinti Austeritatea lui Bolojan, un eșec cu 233 de părinți

de Val Vâlcu

de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close