Asigurările, caz unic. Generali România, decizie în cazul apartamentului lovit de drona din Galați

În urma incidentului grav din Galați petrecut în noaptea dintre 29 și 30 mai 2025, Generali România a început procesul de despăgubire pentru apartamentul cel mai grav afectat de explozia dronei și asigurat la compania noastră printr-o poliță facultativă de locuință.

În fața unei situații unice pentru țara noastră, Generali România „consideră că este important să răspundă nu doar ca asigurător, ci și ca partener responsabil, prezent atunci când clienții noștri și comunitatea au cea mai mare nevoie de sprijin”.

„Din prima zi, au fost contactați telefonic clienții cu potențiale pagube generate de explozie, stabilind împreună cu ei modul în care îi putem ajuta. De asemenea, cu permisiunea autorităților române, cărora le mulțumim pentru colaborare, în seara zilei de sâmbătă, 30 mai, s-a efectuat o primă evaluare la locația afectată, din str. Brăilei 50, stabilind legătura și cu proprietarul apartamentului cel mai grav avariat. Această situație se află în afara cadrului contractual obișnuit asigurării de locuință, care, în practica actuală, nu oferă acoperire pentru riscurile generate de război, chiar și dacă acesta nu se petrece pe teritoriul României. În acest sens, Generali România dorește să aducă mai multă claritate publicului larg despre motivele pentru care aceste riscuri sunt, de obicei, neacoperite: efectele, durata și întinderea geografică ale războaielor sunt dificil de anticipat; au potențialul de a produce pierderi materiale și umane foarte mari și pot fi însoțite de modificări rapide și imprevizibile ale legislației.

Însă, într-un context excepțional, când realitatea și nevoia de solidaritate depășesc limitele obișnuite ale unui contract, Generali România a făcut un pas în plus.

În cele ce urmează, Generali România va colabora cu clienții săi și cu toate părțile implicate în acest eveniment pentru derularea cât mai rapidă a procesului de despăgubire, reafirmându-și angajamentul de a acționa cu responsabilitate, transparență și grijă față de clienții săi”, a transmis Generali România.

VEZI ȘI: Radu Miruță, ministrul Apărării: Incidentul de la Galați se poate repeta. Nu avem suficientă tehnică anti-dronă