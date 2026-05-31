DCNews Lifestyle Horoscop Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 1-7 iunie 2026
Data publicării: 31 Mai 2026

EXCLUSIV Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 1-7 iunie 2026
Autor: Daniela Simulescu

colaj retro planete Sursă foto: Magnific
Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă recomandările pentru săptâmâna ce urmează.

După o săptămână tensionată din punct de vedere astrologic, iată că vine una mai searbădă în evenimente.

Pe 1 iunie, Mercur își va începe tranzitul în semnul Racului. Vă reamintim că acesta va avea parte și de o retrogradare în perioada 29 iunie-24 iulie. Însă, din cauza careului lui Mercur cu Neptun, s-ar putea să întămpinăm de pe acum probleme în comunicare, în călătorii sau cu tehnologia.

 Soarele din Gemeni se va afla într-un sextil cu Saturn, ceea ce înseamnă că astrele ne frânează unele inițiative pentru a ne da seama dacă merită să le urmărim pe toate în același timp.

Horoscop 1-7 iunie 2026 Berbec

Astrologul îți reamintește faptul că Saturn îți tranzitează semnul pentru o bună bucată de timp. Și că asta înseamnă că trebuie să acorzi atenție sănătății și relației cu timpul. Marte, guvernatorul tău, rămâne în casa a doua, adică vei fi destul de ambițios pe plan financiar, dar și tentat să faci mai multe cheltuieli. Unele discuții cu familia nu îți vor fi pe plac.

Horoscop 1-7 iunie 2026 Taur

Te poți confrunta cu mai multe încurcături când te ocupi de chestiunile administrative. Pot fi greșeli și de partea ta, dar și a celorlalți. De asemenea, deplasările îți vor da mai multe bătăi de cap. Astrologul îți recomandă să nu crezi nicio promisiune. Ai nevoie de fapte, nu de vorbe.

Horoscop 1-7 iunie 2026 Gemeni

Mercur, propriul guvernator, intră în casa a doua, de unde va și retrograda. Deci urmează multiple discuții despre bani. Există riscul să faci și unele greșeli. Astrologul te sfătuiește să analizezi bine detaliile tranzacțiilor înainte de a le efectua. Și în general, va fi o săptămână în care confuzia va fi puternică.

Horoscop 1-7 iunie 2026 Rac

Mercur intră în semnul tău. Și deși își va începe retrogradarea abia pe 29 iunie, tu îl vei simți de pe acum ca și cum ar fi retrograd. Dacă mai punem la socoteală și careul cu Neptun, este clar că săptămâna ce urmează vei fi luat prin surprindere des. Intuiția îți va fi puternică, dar și ceața mentală. Și ferește-te de tot ce sună prea frumos să fie adevărat!

Horoscop 1-7 iunie 2026 Leu

Soarele, guvernatorul tău, va face un sextil cu Saturn. Pentru unii dintre voi, poate fi aspectul perfect. De ce? Pentru că vă dă timp. Să vă gândiți înainte de a lua o decizie. Să amânați unele proiecte de care nu sunteți sigur. Și dacă ținem cont și de celelalte aspecte, este clar vă aveți nevoie de odhnă și relaxare. Nu vă fie teamă să spuneți nu.

Horoscop 1-7 iunie 2026 Fecioară

Mercur, propriul guvernator, trece în casa a unsprezecea. S-ar putea să aveți așteptări prea mari de la prieteni sau unii cunoscuți. Și să rămâneți dezamăgiți. Va fi nevoie să rămâneți cât mai flexibili. Programul va fi bruiat de tot felul de evenimente bizare.

Horoscop 1-7 iunie 2026 Balanță

Mercur intră în casa a zecea, acolo unde se află deja Venus și Jupiter. Deci se vor înteți discuțiile cu șefii sau colegii. Activitatea mentală de la locul de muncă va fi serioasă. Astrologul te invită să ai tot timpul dovezi sau aprobare pentru unele inițiative. Chiar dacă ți se spune ceva, este posibil ca a doua zi să se uite.

Horoscop 1-7 iunie 2026 Scorpion

Este o săptămână paradoxală. Se întâmplă lucruri bune, ai parte de reușite, simți că progresezi în unele domenii. Însă nimic nu este simplu. Trebuie să depui și mai mult efort pentru absolut orice. Pot apărea oportunități de călătorie, mutare sau atunci când susții dezbateri/examene.

Horoscop 1-7 iunie 2026 Săgetător

Eforturile tale trebuie dozate. Chiar și banii. Generozitatea este lăudabilă, dar nu trebuie să te ducă la masochism. Ai face bine să te ferești de combinații dubioase. De asemenea, ți-ar prii să fii mai discret, să te ferești de discuțiile nepotrivite.

Horoscop 1-7 iunie 2026 Capricorn

Mercur va ajunge în casa a șaptea, de unde va face un careu cu Neptun. Unele discuții cu partenerul sau familia pot aduce la suprafață informații neștiute. Unde dai și unde crapă! Și va trebui să te gândești la ce contează cu adevărat. Să ai dreptate sau să menții relațiile.

Horoscop 1-7 iunie 2026 Vărsător

Exact atunci când încerci să fii cât mai organizat la locul de muncă, exact atunci apar situații încurcate. Atât tu cât și colegii încercați să ajungeți la un numitor comun, dar tot veți rămâne cu un sentiment de nemulțumire. Dacă dai de câteva clipe libere, nu le aglomera.

Horoscop 1-7 iunie 2026 Pești

Pentru cei dragi, vei fi destul de generos. Pentru tine mai puțin. Ba am putea spune că va exista tendința de a te neglija. Relațiile cu copiii pot fi mai complicate. Stai departe de proiecte dubioase legate de bani. Există riscul să te păcălești singur.

