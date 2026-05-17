Principalele evenimente astrologice din perioada 18-24 mai susțin nativii din zodia Rac, spune astrologul Daniela Simulescu, în emisiunea despre horoscopul săptămânal.

„Dragii mei, e o perioadă foarte bună. Bine, am observat că, atunci când zic că e o perioadă bună, oamenii se gândesc la miracole, că vor câștiga la loto, că dau lovitura, sau că întâlnesc persoana perfectă. Nu, nu, nu. Când zic că e o perioadă bună, unii puteți avea oportunități, șanse, evenimente plăcute.

Deci veți avea parte de unele evenimente astrologice pe care eu le-aș folosi-o în mod conștient. În primul rând, m-aș răsfăța. Pe voi și nu pe alții. Că veți spune ceva de genul: «Nu mă duc la manichiură luna asta că s-a scumpit. Copiii și nepoții au nevoi».

Copiii și nepoții au nevoi, dar aveți și voi nevoie de o manichiură, de o tunsoare sau de o pereche de sandale/pantofi. Că vine vara și vreți să vă schimbați garderoba.

Iar oamenii dragi, când văd că vă răsfățați, vă vor răsfăța și ei la rândul lor “ a declarat astrologul Daniela Simulescu.

Pe 19 mai, Venus își începe tranzitul în Rac, unde se află și Jupiter. Cu alte cuvinte, Micul și Marele Benefic formează o alianță specială. Una care oferă încredere, stimă și iubire de sine, capacitatea de a trece mai ușor peste provocările vieții.

Previziunile complete pentru săptămâna 18-24 mai 2026