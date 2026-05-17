€ 5.2088
|
$ 4.4801
|

Subcategorii în Lifestyle

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2088
|
$ 4.4801
 
DCNews Lifestyle Horoscop Zodia răsfățată de astre în săptămâna 18-24 mai. „Oportunități, șanse, evenimente plăcute” - VIDEO
Data publicării: 17 Mai 2026

EXCLUSIV Zodia răsfățată de astre în săptămâna 18-24 mai. „Oportunități, șanse, evenimente plăcute” - VIDEO
Autor: Echipa Astrosens

femeie fericita ochelari soare Sursă foto: Magnific
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne anunță zodia avantajată de astre în săptămâna ce urmează.

Principalele evenimente astrologice din perioada 18-24 mai susțin nativii din zodia Rac, spune astrologul Daniela Simulescu, în emisiunea despre horoscopul săptămânal

„Dragii mei, e o perioadă foarte bună. Bine, am observat că, atunci când zic că e o perioadă bună, oamenii se gândesc la miracole, că vor câștiga la loto, că dau lovitura, sau că întâlnesc persoana perfectă. Nu, nu, nu. Când zic că e o perioadă bună, unii puteți avea oportunități, șanse, evenimente plăcute. 

Deci veți avea parte de unele evenimente astrologice pe care eu le-aș folosi-o în mod conștient. În primul rând, m-aș răsfăța. Pe voi și nu pe alții. Că veți spune ceva de genul: «Nu mă duc la manichiură luna asta că s-a scumpit. Copiii și nepoții au nevoi». 

Citește și O vară de neuitat pentru Leu, Săgetător și Gemeni! Provocări pentru Berbec și Scorpion

Copiii și nepoții au nevoi, dar aveți și voi nevoie de o manichiură, de o tunsoare sau de o pereche de sandale/pantofi. Că vine vara și vreți să vă schimbați garderoba. 

Iar oamenii dragi, când văd că vă răsfățați, vă vor răsfăța și ei la rândul lor “ a declarat astrologul Daniela Simulescu.

Pe 19 mai, Venus își începe tranzitul în Rac, unde se află și Jupiter. Cu alte cuvinte, Micul și Marele Benefic formează o alianță specială. Una care oferă încredere, stimă și iubire de sine, capacitatea de a trece mai ușor peste provocările vieții. 

Previziunile complete pentru săptămâna 18-24 mai 2026

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

horoscop saptamanal
astrolog daniela simulescu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 9 minute
Cuba ar fi discutat scenarii de atac cu drone împotriva SUA
Publicat acum 40 minute
”Îmi doresc un premier care să știe economie”: Cine este Delia Velculescu, doamna de fier a FMI-ului, posibil viitor prim-ministru al României. A salvat Ciprul și Grecia, în cele mai grele crize economice
Publicat acum 49 minute
Universitatea Craiova - U Cluj, finala Superliga | Live Text
Publicat acum 1 ora si 44 minute
Sondaj de ultimă oră: Procent devastator pe scena politică. În cine mai au încredere românii
Publicat acum 2 ore si 2 minute
Scriitorul și dizidentul Dorin Tudoran: Ne-a învins post-comunismul
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 32 minute
Marele absent din delegația PNL de la Cotroceni/ Încep consultările pentru viitorul Guvern
Publicat acum 1 ora si 44 minute
Sondaj de ultimă oră: Procent devastator pe scena politică. În cine mai au încredere românii
Publicat acum 11 ore si 46 minute
Muzeul Satului "Dimitrie Gusti", la 90 de ani de la deschidere. Satul din inima verde a Bucureștiului
Publicat acum 12 ore si 35 minute
Eurovision 2026. Țările care au acordat României cele mai multe puncte
Publicat acum 9 ore si 4 minute
Prea puține puncte din R. Moldova pentru România la Eurovision? Chirieac: "Avem o informație care trebuie utilizată la București"
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close