De ce este sărbătorită Ziua Copilului pe 1 Iunie? Povestea pe care puțini o cunosc
Data publicării: 01 Iun 2026

De ce este sărbătorită Ziua Copilului pe 1 Iunie? Povestea pe care puțini o cunosc
Autor: Dana Mihai

De ce este sărbătorită Ziua Copilului pe 1 Iunie? Povestea pe care puțini o cunosc - foto AI
Ziua Copilului este sărbătorită în România și în multe alte țări pe 1 iunie, însă puțini cunosc originile acestei date.

Deși este asociată astăzi cu bucuria, jocurile și activitățile dedicate celor mici, istoria sărbătorii este strâns legată de promovarea drepturilor copiilor și de protecția acestora la nivel internațional.

Cum a apărut Ziua Copilului

Primele inițiative dedicate copiilor au apărut la începutul secolului al XX-lea. În 1925, la Geneva, a avut loc Conferința Mondială pentru Bunăstarea Copiilor, unde mai multe state au discutat despre nevoia de a proteja și sprijini copiii din întreaga lume. Acest moment este considerat unul dintre punctele de plecare ale instituirii unei zile speciale dedicate copiilor.

De ce este sărbătorită pe 1 iunie

Data de 1 iunie a fost adoptată în numeroase țări, în special în Europa de Est și în fostele state socialiste, după al Doilea Război Mondial. În 1949, la Moscova, Federația Democratică Internațională a Femeilor a decis instituirea unei Zile Internaționale pentru Protecția Copiilor, iar din 1950 aceasta a început să fie marcată anual pe 1 iunie.

De-a lungul timpului, data a fost păstrată de multe state, inclusiv de România, devenind una dintre cele mai cunoscute sărbători dedicate copiilor.

Ziua Copilului în România

În România, 1 Iunie este sărbătorită de zeci de ani, însă abia din 2017 a devenit zi liberă legală pentru toți angajații. Decizia a fost luată pentru a permite părinților să petreacă mai mult timp alături de copii și să participe la evenimentele organizate cu această ocazie.

Nu toate țările sărbătoresc în aceeași zi

Deși 1 iunie este una dintre cele mai răspândite date pentru Ziua Copilului, nu toate statele o marchează atunci. De exemplu, Organizația Națiunilor Unite promovează Ziua Universală a Copilului pe 20 noiembrie, data la care a fost adoptată Declarația Drepturilor Copilului și, ulterior, Convenția privind Drepturile Copilului.

Astăzi, Ziua Copilului este mai mult decât o sărbătoare. Ea reprezintă un prilej de a atrage atenția asupra drepturilor, educației, sănătății și bunăstării copiilor din întreaga lume.
 
 
 

ziua copiilor
1 iunie
