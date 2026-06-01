De ce este sărbătorită Ziua Copilului pe 1 Iunie? Povestea pe care puțini o cunosc

Deși este asociată astăzi cu bucuria, jocurile și activitățile dedicate celor mici, istoria sărbătorii este strâns legată de promovarea drepturilor copiilor și de protecția acestora la nivel internațional.

Cum a apărut Ziua Copilului

Primele inițiative dedicate copiilor au apărut la începutul secolului al XX-lea. În 1925, la Geneva, a avut loc Conferința Mondială pentru Bunăstarea Copiilor, unde mai multe state au discutat despre nevoia de a proteja și sprijini copiii din întreaga lume. Acest moment este considerat unul dintre punctele de plecare ale instituirii unei zile speciale dedicate copiilor.

De ce este sărbătorită pe 1 iunie

Data de 1 iunie a fost adoptată în numeroase țări, în special în Europa de Est și în fostele state socialiste, după al Doilea Război Mondial. În 1949, la Moscova, Federația Democratică Internațională a Femeilor a decis instituirea unei Zile Internaționale pentru Protecția Copiilor, iar din 1950 aceasta a început să fie marcată anual pe 1 iunie.

Citește și: 1 iunie 2026, lista evenimentelor pentru copii

De-a lungul timpului, data a fost păstrată de multe state, inclusiv de România, devenind una dintre cele mai cunoscute sărbători dedicate copiilor.

Ziua Copilului în România

În România, 1 Iunie este sărbătorită de zeci de ani, însă abia din 2017 a devenit zi liberă legală pentru toți angajații. Decizia a fost luată pentru a permite părinților să petreacă mai mult timp alături de copii și să participe la evenimentele organizate cu această ocazie.

Nu toate țările sărbătoresc în aceeași zi

Deși 1 iunie este una dintre cele mai răspândite date pentru Ziua Copilului, nu toate statele o marchează atunci. De exemplu, Organizația Națiunilor Unite promovează Ziua Universală a Copilului pe 20 noiembrie, data la care a fost adoptată Declarația Drepturilor Copilului și, ulterior, Convenția privind Drepturile Copilului.

Astăzi, Ziua Copilului este mai mult decât o sărbătoare. Ea reprezintă un prilej de a atrage atenția asupra drepturilor, educației, sănătății și bunăstării copiilor din întreaga lume.





