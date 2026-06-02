€ 5.2556
|
$ 4.5142
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2556
|
$ 4.5142
 
DCNews Politica Infidelitate politică în Senat! Triunghi amoros: AUR, prins între PSD și USR. Acuzații de aventuri parlamentare

Infidelitate politică în Senat! Triunghi amoros: AUR, prins între PSD și USR. Acuzații de aventuri parlamentare

Autor: Anca Murgoci
Data publicării: 02 Iun 2026
AUR și PSD / AUR și USR AUR și PSD / AUR și USR
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

AUR și PSD = love? Sau AUR și USR = love?

În Parlament, partidele votează împreună și apoi se acuză reciproc de infidelitate politică. După ce USR a zis că PSD și AUR formează o majoritate de facto la Senat, chiar în aceeași zi, USR a votat alături de AUR în alte situații parlamentare. Acuzațiile de alianțe ascunse au transformat dezbaterea despre conducerea ICR într-un schimb de replici despre cine cu cine votează și cine pe cine trage după el în remorcă.

Senatul a numit marţi, în plen, noua conducere a Institutului Cultural Român, fiind votaţi Corina Încrosnatu ca preşedinte, Adriana Gae şi Attila Weinberger - vicepreşedinţi şi 14 membri pentru Consiliul de conducere al instituţiei. Votul secret a fost prin buletine de vot.

Pentru funcţia de preşedinte al ICR, Corina Încrosnatu, propusă de grupul PSD, a primit în plenul Senatului 81 de voturi "pentru" şi 34 "împotrivă", Roxana Dumitrache, propusă de grupul parlamentar USR - 18 voturi "pentru" şi 97 "împotrivă", Adrian Dupu, din partea Asociaţiei ASTRA şi Asociaţiei Euro-26 - 15 voturi "pentru" şi 100 "împotrivă" şi Liviu Jicman, fost preşedinte ICR, din partea uniunilor de creaţie - un vot "pentru" şi 114 "împotrivă".

Numărul total al senatorilor - 134. Număr totalal al senatorilor prezenți - 116. Numărul total al votanților - 116. Număr voturi valabil exprimate 116, un vot nul.

Rezultatul votului a generat un schimb de replici între reprezentanții partidelor parlamentare.

Acuze de „alianță” AUR-PSD, urmate, după câteva minute, de o „alianță” AUR-USR.

Senatoarea USR Simona Spătaru a afirmat că votul demonstrează existența unei colaborări între PSD și AUR.

„Vreau să felicit coaliția PSD-AUR-PACE pentru rezultatul fantastic de la ICR. Vă propun ca următoarele audieri pentru ICR să aibă loc pe stadion”, a declarat aceasta.

Replica a venit din partea senatorului PSD Daniel Zamfir.

„Candidata dumneavoastră nu a fost nici măcar susținută de partenerii dumneavoastră de la PNL. Sunteți izolați complet. Vă doresc viață lungă așa”, a spus Daniel Zamfir.

Simona Spătaru a continuat atacul politic.

„Deci nu sunteți izolați, mergeți la remorca AUR-ului. Felicitări, PSD”, a afirmat senatoarea USR.

Senatorul AUR Petrișor Peiu a respins ideea existenței unei alianțe între PSD și AUR.

„Acum, fiind conducător de tractor care are și remorcă, nu mă pot abține să nu vă aduc aminte că am votat până acum 12 proiecte de lege propuse de USR. Asta înseamnă că eram într-o alianță cu dumneavoastră? Am votat și o moțiune simplă cu USR. Trebuie să folosiți mai grijuliu cuvântul alianță. Înțeleg dorința de a face politică, dar vă asigur că nu este nicio alianță”, a declarat Petrișor Peiu.

La rândul său, Daniel Fenechiu (PNL) a zis că votul reprezintă confirmarea unei majorități PSD-AUR în Parlament.

„Moțiunea de cenzură a validat la nivelul Parlamentului o majoritate PSD-AUR. Votul de astăzi a arătat că există o majoritate și la Senat. Îi felicit și îi invit să meargă și cu o propunere la Cotroceni, ca să încheiem nebunia asta”, a spus Daniel Fenechiu.

Amintirea poneiului roz

În dezbatere a intervenit și senatorul PACE Ninel Peia, care a explicat de ce nu a susținut candidata USR.

„Mi-a fost frică să votez un reprezentant al USR. Mai țineți minte la New York când am văzut o expoziție a României și era un ponei roz cu zvastică? (n.r. - face referire la un scandal cultural major din vara anului 2008, declanșat de o expoziție a Institutului Cultural Român (ICR) de la New York). Asta e cultura română promovată? Dacă doamna propusă de USR venea și ne spunea că va merge cu ia, cu bucatele noastre, să reprezinte România, ne mai gândeam și poate votam. Ceilalți au venit și au vorbit cu noi”, a declarat Ninel Peia.

Apoi... AUR și USR au votat revenirea la alegerea primarilor în două tururi de scrutin, dar PSD și PNL s-au opus

Tot astăzi, Senatul a respins, în plen, propunerea legislativă a AUR de revenire la alegerea primarilor şi a preşedinţilor de Consilii judeţene în două tururi de scrutin.

S-au înregistrat 48 de voturi pentru (AUR, USR şi PACE - Întâi România), 56 împotrivă (PNL, PSD, UDMR) şi o abţinere.

„Este declarat ales primar candidatul care a întrunit majoritatea voturilor valabil exprimate. Dacă niciunul dintre candidaţi nu a obţinut majoritatea voturilor valabil exprimate, fapt care se consemnează în procesul-verbal încheiat de biroul electoral de circumscripţie, se organizează al doilea tur de scrutin, la două săptămâni de la primul tur, la care vor participa doar primii doi candidaţi în ordinea numărului de voturi obţinute. Un al doilea tur de scrutin se organizează şi în caz de balotaj între mai mulţi candidaţi la funcţia de primar, la care participă toţi candidaţii aflaţi în această situaţie. După organizarea celui de-al doilea tur de scrutin, este declarat ales primar candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi”, stipulează propunerea legislativă.

Propunerea legislativă va fi dezbătută de Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

pnl
psd
aur
alianta
icr
parlament
senat
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
Georgia - România, primul meci cu Gică Hagi pe banca tricolorilor. GOOOOOOOOOOOOL ROMÂNIA
Publicat acum 28 minute
Ucraina și Moldova, tot mai aproape de deschiderea negocierilor de aderare la UE în iunie
Publicat acum 35 minute
Radu Miruță, prima reacție după audierea la DNA a generalului Vlad Gheorghiță
Publicat acum 49 minute
Generalul Iulian Berdilă, precizări în legătură cu dosarul DNA în care îi apare numele
Publicat acum 1 ora si 2 minute
Infidelitate politică în Senat! Triunghi amoros: AUR, prins între PSD și USR. Acuzații de aventuri parlamentare
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 11 ore si 58 minute
Şeful Armatei, generalul Vlad Gheorghiță, urmărit penal de DNA. Chirieac: Să vulnerabilizezi astfel Armata Română e o nebunie - UPDATE
Publicat acum 12 ore si 27 minute
Italia, zguduită de cel mai puternic seism din ultimii 45 de ani
Publicat acum 7 ore si 55 minute
Mitică Dragomir, concesionarul Lacului Herăstrău, semnal de alarmă după decizia Primăriei: Se va împuți!
Publicat acum 13 ore si 24 minute
Un poliţist, înjunghiat mortal de fiul său pe o stradă din Piatra-Neamţ
Publicat acum 11 ore si 37 minute
Trump și Netanyahu, schimb de replici acide pe tema Libanului: "Ești nebun? / Fără mine erai la închisoare. Îți salvez pielea"
 
austeritatea lui bolojan un esec cu 233 de parinti Austeritatea lui Bolojan, un eșec cu 233 de părinți

de Val Vâlcu

de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close