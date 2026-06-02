Infidelitate politică în Senat! Triunghi amoros: AUR, prins între PSD și USR. Acuzații de aventuri parlamentare

În Parlament, partidele votează împreună și apoi se acuză reciproc de infidelitate politică. După ce USR a zis că PSD și AUR formează o majoritate de facto la Senat, chiar în aceeași zi, USR a votat alături de AUR în alte situații parlamentare. Acuzațiile de alianțe ascunse au transformat dezbaterea despre conducerea ICR într-un schimb de replici despre cine cu cine votează și cine pe cine trage după el în remorcă.

Senatul a numit marţi, în plen, noua conducere a Institutului Cultural Român, fiind votaţi Corina Încrosnatu ca preşedinte, Adriana Gae şi Attila Weinberger - vicepreşedinţi şi 14 membri pentru Consiliul de conducere al instituţiei. Votul secret a fost prin buletine de vot.

Pentru funcţia de preşedinte al ICR, Corina Încrosnatu, propusă de grupul PSD, a primit în plenul Senatului 81 de voturi "pentru" şi 34 "împotrivă", Roxana Dumitrache, propusă de grupul parlamentar USR - 18 voturi "pentru" şi 97 "împotrivă", Adrian Dupu, din partea Asociaţiei ASTRA şi Asociaţiei Euro-26 - 15 voturi "pentru" şi 100 "împotrivă" şi Liviu Jicman, fost preşedinte ICR, din partea uniunilor de creaţie - un vot "pentru" şi 114 "împotrivă".

Numărul total al senatorilor - 134. Număr totalal al senatorilor prezenți - 116. Numărul total al votanților - 116. Număr voturi valabil exprimate 116, un vot nul.

Rezultatul votului a generat un schimb de replici între reprezentanții partidelor parlamentare.

Acuze de „alianță” AUR-PSD, urmate, după câteva minute, de o „alianță” AUR-USR.

Senatoarea USR Simona Spătaru a afirmat că votul demonstrează existența unei colaborări între PSD și AUR.

„Vreau să felicit coaliția PSD-AUR-PACE pentru rezultatul fantastic de la ICR. Vă propun ca următoarele audieri pentru ICR să aibă loc pe stadion”, a declarat aceasta.

Replica a venit din partea senatorului PSD Daniel Zamfir.

„Candidata dumneavoastră nu a fost nici măcar susținută de partenerii dumneavoastră de la PNL. Sunteți izolați complet. Vă doresc viață lungă așa”, a spus Daniel Zamfir.

Simona Spătaru a continuat atacul politic.

„Deci nu sunteți izolați, mergeți la remorca AUR-ului. Felicitări, PSD”, a afirmat senatoarea USR.

Senatorul AUR Petrișor Peiu a respins ideea existenței unei alianțe între PSD și AUR.

„Acum, fiind conducător de tractor care are și remorcă, nu mă pot abține să nu vă aduc aminte că am votat până acum 12 proiecte de lege propuse de USR. Asta înseamnă că eram într-o alianță cu dumneavoastră? Am votat și o moțiune simplă cu USR. Trebuie să folosiți mai grijuliu cuvântul alianță. Înțeleg dorința de a face politică, dar vă asigur că nu este nicio alianță”, a declarat Petrișor Peiu.

La rândul său, Daniel Fenechiu (PNL) a zis că votul reprezintă confirmarea unei majorități PSD-AUR în Parlament.

„Moțiunea de cenzură a validat la nivelul Parlamentului o majoritate PSD-AUR. Votul de astăzi a arătat că există o majoritate și la Senat. Îi felicit și îi invit să meargă și cu o propunere la Cotroceni, ca să încheiem nebunia asta”, a spus Daniel Fenechiu.

Amintirea poneiului roz

În dezbatere a intervenit și senatorul PACE Ninel Peia, care a explicat de ce nu a susținut candidata USR.

„Mi-a fost frică să votez un reprezentant al USR. Mai țineți minte la New York când am văzut o expoziție a României și era un ponei roz cu zvastică? (n.r. - face referire la un scandal cultural major din vara anului 2008, declanșat de o expoziție a Institutului Cultural Român (ICR) de la New York). Asta e cultura română promovată? Dacă doamna propusă de USR venea și ne spunea că va merge cu ia, cu bucatele noastre, să reprezinte România, ne mai gândeam și poate votam. Ceilalți au venit și au vorbit cu noi”, a declarat Ninel Peia.

Apoi... AUR și USR au votat revenirea la alegerea primarilor în două tururi de scrutin, dar PSD și PNL s-au opus

Tot astăzi, Senatul a respins, în plen, propunerea legislativă a AUR de revenire la alegerea primarilor şi a preşedinţilor de Consilii judeţene în două tururi de scrutin.

S-au înregistrat 48 de voturi pentru (AUR, USR şi PACE - Întâi România), 56 împotrivă (PNL, PSD, UDMR) şi o abţinere.

„Este declarat ales primar candidatul care a întrunit majoritatea voturilor valabil exprimate. Dacă niciunul dintre candidaţi nu a obţinut majoritatea voturilor valabil exprimate, fapt care se consemnează în procesul-verbal încheiat de biroul electoral de circumscripţie, se organizează al doilea tur de scrutin, la două săptămâni de la primul tur, la care vor participa doar primii doi candidaţi în ordinea numărului de voturi obţinute. Un al doilea tur de scrutin se organizează şi în caz de balotaj între mai mulţi candidaţi la funcţia de primar, la care participă toţi candidaţii aflaţi în această situaţie. După organizarea celui de-al doilea tur de scrutin, este declarat ales primar candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi”, stipulează propunerea legislativă.

Propunerea legislativă va fi dezbătută de Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz.