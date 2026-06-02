Corina-Raluca Încrosnatu a fost votată la conducerea ICR

Autor: Anca Murgoci
Data publicării: 02 Iun 2026
Corina Raluca Incrosnatu Corina Raluca Încroșnatu
Corina-Raluca Încrosnatu a fost votată la conducerea ICR.

Comisiile de politică externă și de cultură ale Senatului i-au audiat, marți, pe candidații propuși de grupurile parlamentare sau uniunile de creatori pentru noua conducere a Institutului Cultural Român - președinte, doi vicepreședinți și 14 membri pentru Consiliul de conducere al instituției.

Apoi a urmat votul în Plen, iar Corina-Raluca Încrosnatu, propusă de grupul parlamentar PSD, a fost votată la conducerea ICR. A avut 81 de voturi pentru.

Potrivit Legii 356/2003, Institutul Cultural Român este organizat și funcționează ca autoritate administrativă autonomă, cu personalitate juridică, sub control parlamentar.

Conducerea operativă a institutului este asigurată de un președinte, cu rang de ministru, ajutat de doi vicepreședinți, cu rang de secretar de stat, numiți și revocați în/din funcție de plenul Senatului, cu votul majorității senatorilor prezenți, la propunerea Biroului permanent.

Mandatul membrilor Consiliului de conducere este de patru ani, cu posibilitatea reînnoirii. 

Cine este Corina-Raluca Încrosnatu

Corina-Raluca Încrosnatu (n. 1983, Sinaia) a absolvit în anul 2008 Universitatea București, specializându-se în filologie. Cu o experiență de peste 20 de ani în sectorul cultural, s-a dedicat cu pasiune promovării culturii românești atât pe plan intern, cât și internațional.

Începând cu anul 2014, își desfășoară activitatea în cadrul Institutului Cultural Român, unde a ocupat diverse funcții de coordonare și conducere. A început ca expert în programe culturale în cadrul Direcției Generale Reprezentanțe în Străinătate, unde a contribuit la dezvoltarea și implementarea a numeroase inițiative culturale. Apoi, a avansat la funcția de șef al Serviciului Reprezentanțe în Europa, unde a contribuit la consolidarea relațiilor culturale dintre România și statele europene prin proiectele coordonate. Ulterior, a preluat rolul de Director General al Direcției Generale Programe prin Reprezentanțe și Comunități Istorice, gestionând programe de amploare care au celebrat identitatea culturală românească în lume.

În perioada noiembrie 2021 - septembrie 2024, a deținut funcția de Secretar General al Institutului Cultural Român, având un rol esențial în gestionarea strategiilor și politicilor culturale ale instituției. Din septembrie 2024, ea a fost numită vicepreședinte al Institutului, continuându-și misiunea de a promova valorile culturale românești pe plan internațional.

Pe parcursul carierei sale, a acumulat o vastă experiență în organizarea de programe culturale, conferințe naționale și internaționale, precum și în coordonarea de evenimente dedicate diplomației culturale și relațiilor internaționale. Colaborările sale cu organizații non-guvernamentale, instituții publice și companii artistice din întreaga lume au contribuit la îmbogățirea peisajului cultural românesc și la creșterea vizibilității acestuia pe plan extern.

În cadrul Institutului Cultural Român, a implementat numeroase programe și acțiuni culturale, a coordonat activitatea reprezentanțelor din străinătate și a exercitat atribuții de management administrativ în domeniile resurselor umane, juridic și economic. Dedicarea ei pentru promovarea culturii românești și abilitatea de a construi punți între diferite culturi au consolidat reputația Institutului ca un actor important în peisajul cultural internațional.

icr
senat
corina raluca incrosnatu
