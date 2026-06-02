Corina-Raluca Încrosnatu a fost votată la conducerea ICR.
Comisiile de politică externă și de cultură ale Senatului i-au audiat, marți, pe candidații propuși de grupurile parlamentare sau uniunile de creatori pentru noua conducere a Institutului Cultural Român - președinte, doi vicepreședinți și 14 membri pentru Consiliul de conducere al instituției.
Apoi a urmat votul în Plen, iar Corina-Raluca Încrosnatu, propusă de grupul parlamentar PSD, a fost votată la conducerea ICR. A avut 81 de voturi pentru.
Potrivit Legii 356/2003, Institutul Cultural Român este organizat și funcționează ca autoritate administrativă autonomă, cu personalitate juridică, sub control parlamentar.
Conducerea operativă a institutului este asigurată de un președinte, cu rang de ministru, ajutat de doi vicepreședinți, cu rang de secretar de stat, numiți și revocați în/din funcție de plenul Senatului, cu votul majorității senatorilor prezenți, la propunerea Biroului permanent.
Mandatul membrilor Consiliului de conducere este de patru ani, cu posibilitatea reînnoirii.
Corina-Raluca Încrosnatu (n. 1983, Sinaia) a absolvit în anul 2008 Universitatea București, specializându-se în filologie. Cu o experiență de peste 20 de ani în sectorul cultural, s-a dedicat cu pasiune promovării culturii românești atât pe plan intern, cât și internațional.
Începând cu anul 2014, își desfășoară activitatea în cadrul Institutului Cultural Român, unde a ocupat diverse funcții de coordonare și conducere. A început ca expert în programe culturale în cadrul Direcției Generale Reprezentanțe în Străinătate, unde a contribuit la dezvoltarea și implementarea a numeroase inițiative culturale. Apoi, a avansat la funcția de șef al Serviciului Reprezentanțe în Europa, unde a contribuit la consolidarea relațiilor culturale dintre România și statele europene prin proiectele coordonate. Ulterior, a preluat rolul de Director General al Direcției Generale Programe prin Reprezentanțe și Comunități Istorice, gestionând programe de amploare care au celebrat identitatea culturală românească în lume.
În perioada noiembrie 2021 - septembrie 2024, a deținut funcția de Secretar General al Institutului Cultural Român, având un rol esențial în gestionarea strategiilor și politicilor culturale ale instituției. Din septembrie 2024, ea a fost numită vicepreședinte al Institutului, continuându-și misiunea de a promova valorile culturale românești pe plan internațional.
Pe parcursul carierei sale, a acumulat o vastă experiență în organizarea de programe culturale, conferințe naționale și internaționale, precum și în coordonarea de evenimente dedicate diplomației culturale și relațiilor internaționale. Colaborările sale cu organizații non-guvernamentale, instituții publice și companii artistice din întreaga lume au contribuit la îmbogățirea peisajului cultural românesc și la creșterea vizibilității acestuia pe plan extern.
În cadrul Institutului Cultural Român, a implementat numeroase programe și acțiuni culturale, a coordonat activitatea reprezentanțelor din străinătate și a exercitat atribuții de management administrativ în domeniile resurselor umane, juridic și economic. Dedicarea ei pentru promovarea culturii românești și abilitatea de a construi punți între diferite culturi au consolidat reputația Institutului ca un actor important în peisajul cultural internațional.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Anca Murgoci