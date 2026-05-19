'Danaida' lui Brâncuși, record la o licitație Christie's organizată la New York

'Danaida', un cap din bronz sculptat în 1913 de Constantin Brâncuși (1876-1957), a atins 107,6 milioane de dolari, mult peste recordul său de 71,2 milioane de dolari stabilit în 2018.

Povestea Danaidei își are rădăcinile în antichitate, de la mitologia greacă până la Auguste Rodin. Constantin Brâncuși (care a fost o scurtă perioadă ucenicul lui Rodin) o înfățișează pe o frumoasă tânără artistă maghiară — Margit Pogany, care îi era muză.

„Forma pură și esențială a «Danaïde» este considerată a fi nașterea sculpturii moderne”, punctează Christie’s.

Recordul actual pentru o lucrare a artistului român este de 71,2 milioane de dolari. Acesta a fost stabilit Christie’s, în 2018, de bronzul „La jeune fille sophistiquée” (1932).



Tabloul 'Number 7A, 1948' de Jackson Pollock (1912-1956), cu picăturile sale, curgerea vopselei și curbele negre accentuate de tușe de roșu, pe o pânză brută de peste trei metri lățime, a fost vândut cu suma de 181,2 milioane de dolari, inclusiv comisioane, potrivit AFP.

Potrivit publicației de specialitate ARTnews, aceasta este a patra cea mai scumpă operă vândută vreodată la licitație.

Recordul anterior stabilit la o licitație pentru o operă a acestui reprezentant al expresionismului abstract era de 61,2 milioane de dolari (2021). Alte opere ale sale au fost vândute prin tranzacții private, ajungând până la 200 de milioane de dolari.

'Cu această operă, Pollock se eliberează în sfârșit de constrângerile picturii tradiționale de șevalet și produce unul dintre primele tablouri cu adevărat abstracte din istoria artei', potrivit casei de licitații Christie's.

Pictura 'No. 15 (Two Greens and Red Stripe)' (1964) de Mark Rothko (1903-1970) a fost adjudecată pentru 98,4 milioane de dolari, iar tabloul 'Portrait de Madame K.' de Joan Miró (1893-1983) a fost vândut cu 53,5 milioane de dolari.

Recordurile anterioare ale artistului american (86,9 milioane de dolari) și ale celui catalan (37 de milioane de dolari) fuseseră stabilite în 2012.

În noiembrie fuseseră deja stabilite mai multe recorduri importante la Sotheby's din New York.

Tabloul 'Bildnis Elisabeth Lederer' ('Portrait of Elisabeth Lederer') al austriacului Gustav Klimt (1862-1918), vândut cu 236,4 milioane de dolari, a devenit a doua cea mai scumpă operă de artă adjudecată vreodată la licitație.

Cel mai scump tablou realizat de o femeie, 'El sueno (La cama)', un autoportret din 1940 al artistei mexicane Frida Kahlo (1907-1954), a fost adjudecat în schimbul sumei de 54,7 milioane de dolari, informează Agerpres.