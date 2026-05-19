€ 5.2105
|
$ 4.4771
|

Subcategorii în Cultura

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2105
|
$ 4.4771
 
DCNews Cultura Piata de arta 'Danaida' lui Brâncuși, record la o licitație Christie's organizată la New York
Data publicării: 19 Mai 2026

'Danaida' lui Brâncuși, record la o licitație Christie's organizată la New York
Autor: Crişan Andreescu

Danaide1
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Licitațiile au atins cote înalte, luni, la casa Christie's din New York, fiind stabilite noi recorduri pentru pictorii americani Jackson Pollock și Mark Rothko, pentru Constantin Brâncuși și pentru pictorul Joan Miró.

'Danaida', un cap din bronz sculptat în 1913 de Constantin Brâncuși (1876-1957), a atins 107,6 milioane de dolari, mult peste recordul său de 71,2 milioane de dolari stabilit în 2018.

Povestea Danaidei își are rădăcinile în antichitate, de la mitologia greacă până la Auguste Rodin. Constantin Brâncuși (care a fost o scurtă perioadă ucenicul lui Rodin) o înfățișează pe o frumoasă tânără artistă maghiară — Margit Pogany, care îi era muză.

„Forma pură și esențială a «Danaïde» este considerată a fi nașterea sculpturii moderne”, punctează Christie’s.

Recordul actual pentru o lucrare a artistului român este de 71,2 milioane de dolari. Acesta a fost stabilit Christie’s, în 2018, de bronzul „La jeune fille sophistiquée” (1932).
 

Tabloul 'Number 7A, 1948' de Jackson Pollock (1912-1956), cu picăturile sale, curgerea vopselei și curbele negre accentuate de tușe de roșu, pe o pânză brută de peste trei metri lățime, a fost vândut cu suma de 181,2 milioane de dolari, inclusiv comisioane, potrivit AFP.

Potrivit publicației de specialitate ARTnews, aceasta este a patra cea mai scumpă operă vândută vreodată la licitație.

Recordul anterior stabilit la o licitație pentru o operă a acestui reprezentant al expresionismului abstract era de 61,2 milioane de dolari (2021). Alte opere ale sale au fost vândute prin tranzacții private, ajungând până la 200 de milioane de dolari.

'Cu această operă, Pollock se eliberează în sfârșit de constrângerile picturii tradiționale de șevalet și produce unul dintre primele tablouri cu adevărat abstracte din istoria artei', potrivit casei de licitații Christie's.

Pictura 'No. 15 (Two Greens and Red Stripe)' (1964) de Mark Rothko (1903-1970) a fost adjudecată pentru 98,4 milioane de dolari, iar tabloul 'Portrait de Madame K.' de Joan Miró (1893-1983) a fost vândut cu 53,5 milioane de dolari.

Recordurile anterioare ale artistului american (86,9 milioane de dolari) și ale celui catalan (37 de milioane de dolari) fuseseră stabilite în 2012.

În noiembrie fuseseră deja stabilite mai multe recorduri importante la Sotheby's din New York.

Tabloul 'Bildnis Elisabeth Lederer' ('Portrait of Elisabeth Lederer') al austriacului Gustav Klimt (1862-1918), vândut cu 236,4 milioane de dolari, a devenit a doua cea mai scumpă operă de artă adjudecată vreodată la licitație.

Cel mai scump tablou realizat de o femeie, 'El sueno (La cama)', un autoportret din 1940 al artistei mexicane Frida Kahlo (1907-1954), a fost adjudecat în schimbul sumei de 54,7 milioane de dolari, informează Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Prăbușire în lanț: Rețeaua de credite care a scos la iveală un risc ascuns uriaș pentru bănci și fonduri internaționale
Publicat acum 9 minute
Cât valorează vânătoarea în Europa și de ce România rămâne în urmă - analiza lui Adrian Năstase
Publicat acum 25 minute
Jose Mourinho revine la Real Madrid
Publicat acum 42 minute
Săptămână de lucru de 4 zile: Țara care sfidează modelul clasic și depășește economic multe state cu program de 5 zile
Publicat acum 1 ora si 2 minute
Burnout-ul la elevi, fenomen periculos. Semnele pe care adulții le ignoră atunci când copiii refuză să facă temele sau să învețe pentru evaluări
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 18 minute
Horoscop 19 mai 2026. Venus intră în Rac. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile
Publicat acum 3 ore si 16 minute
Doliu în lumea animațiilor: S-a stins vocea care a marcat copilăria a milioane de oameni
Publicat acum 1 ora si 25 minute
Atac armat într-o destinație de vacanță iubită de români: Cel puţin 8 morţi, inclusiv copii, după ce un bărbat înarmat a deschis focul într-o autogară
Publicat acum 3 ore si 42 minute
Cine sunt militarii răniți în explozia din poligonul de distrugere a muniției din Botoșani. MApN, noi informații despre starea lor
Publicat acum 3 ore si 52 minute
BANCUL ZILEI: Sfaturi pentru bărbați
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close