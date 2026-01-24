Numeroase opere de artă cu valoare muzeală, între care un desen unic de Pablo Picasso și două lucrări semnificative de Nicolae Grigorescu, dedicate temei sale emblematice a carelor cu boi, sunt reintroduse în circuitul colecționistic și expozițional de Casa de licitații A10 by Artmark. Operele de artă fac parte din Colecția Darius Vâlcov, care cuprinde nu puține capodopere, semnate de artiști cu valoare muzeală, unii dintre aceștia tranzacționați și recunoscuți internațional.

Prețul de pornire pentru desenul lui Pablo Picasso este de 8.000 de euro, în timp ce, pentru cele două picturi ale lui Nicolae Grigorescu, „Car cu boi, pe cale de dimineață” și „Car cu boi, la asfințit”, prețurile de pornire sunt de 40.000 de euro, respectiv 50.000 de euro.

Într-un interviu exclusiv pentru DC News, Ioana Ciocan, lector la Universitatea din București, a precizat că „prețurile de pornire pentru fiecare operă în parte, care intră într-o licitație de artă, sunt stabilite în funcție de repere clare, de criterii verificate în timp, toate acestea valabile în piața de referință, așadar și în funcție de puterea de cumpărare căreia i se adresează, și în funcție de cerere“.

„Este o ocazie unică ca un desen de Picasso, care are un preț de pornire modic, să poată fi achiziționat de colecționari, care pot avea astfel un desen autentic, semnat de marele artist spaniol“, a punctat lectorul universitar.

Ioana Ciocan a precizat însă că „Nicolae Grigorescu deține recordul de vânzare în România“, care a fost „stabilit în decembrie 2024, când o „Țărăncuță” pictată de el a fost cumpărată, într-o licitație a casei A10 by Artmark, cu 365.000 de euro“.

„Nicolae Grigorescu este autorul favorit al pieței de artă locale, iar cei doi artiști, Picasso și Grigorescu, nu pot fi comparați și nici nu trebuie să îi comparăm“, a explicat Ioana Ciocan.

Ce influențează prețul de pornire al unei opere de artă?

Nu în ultimul rând, lectorul universitar a vorbit și despre factorii care influențează prețul de pornire al unei opere de artă la o licitație.

„Prețul de pornire al unei opere de artă sau al unui obiect de colecție reflectă o sumă mare de factori și aș zice că este o știință (aproape) exactă. Este stabilit de specialiști, în funcție de criterii clare, precum tranzacțiile anterioare ale artistului, proveniența lucrării, adică istoricul de proprietate, și starea de conservare. Participarea operei la expoziții importante, precum Art Safari, de exemplu, crește valoarea acesteia.

Desigur, contează și calitatea execuției, măiestria tehnică, raritatea, subiectul și unicitatea. Prețul de pornire este stabilit imparțial și nu este influențat de dorințele vânzătorului, ci este dictat de specialiști și reflectă realitatea operei, dar și starea pieței din momentul vânzării“, a concluzionat, într-un interviu pentru DC News, Ioana Ciocan, lector universitar la Universitatea din București.

