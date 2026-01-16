Un ansamblu important de opere cu valoare muzeală, între care un desen unic de Pablo Picasso și două lucrări semnificative de Nicolae Grigorescu, dedicate temei sale emblematice a carelor cu boi, este reintrodus în circuitul colecționistic și expozițional. Casa de licitații A10 by Artmark anunță organizarea Licitației unei părți a Colecției Darius Vâlcov, care cuprinde nu puține capodopere, semnate de artiști cu valoare muzeală, unii dintre ei tranzacționați și recunoscuți internațional.

Valorificarea are loc în cadrul procedurii de executare silită inițiate de ANAF Craiova, pentru recuperarea unor prejudicii stabilite prin hotărâre penală definitivă. În acest context, lucrări de artă cu circulație internațională revin pe piața liberă de artă. Este o colecție ce a fost acumulată în aproximativ un deceniu, din surse care au variat, de-a lungul timpului, între licitațiile autohtone de artă și cele internaționale, inclusiv ale celebrelor case Sotheby’s și Christie’s Londra ori Artcurial Paris.

Unul dintre accentele licitației îl constituie o lucrare de Pablo Picasso, „Scenă de coridă” (1959), realizată în tuș pe hârtie, semnată, datată și dedicată „para el amigo Chaprate” („pentru prietenul meu Chaprate” – unul dintre fotografii artistului). Este prima lucrare de Picasso (care nu este un multiplu, de tipul gravurii ori serigrafiei) scoasă vreodată la licitație în România. Prețul de pornire este de 8.000 de Euro.

Licitația include și o pictură semnată de Victor Brauner, reprezentant exponențial al curentului avangardist: „La relation” (din 1952). Este un ulei din perioada de maturitate a artistului, provenind din colecții succesive (din Europa și SUA), cu solid CV expozițional și de licitații majore (în Franța și Marea Britanie). Opera, de mari dimensiuni, cum rar se poate întâlni în muzeele ori colecțiile private din România, are în licitația Artmark un preț de pornire de 50.000 de Euro.

De asemenea, în eveniment se află și două pânze importante ale lui Nicolae Grigorescu: „Car cu boi, pe cale de dimineață” (ce pornește de la prețul de 40.000 de Euro) și „Car cu boi, la asfințit” (preț de pornire de 50.000 de Euro) – ultima extrem de rară, prin tratarea nocturnă a temei sale predilecte.

Regăsim, în aceeași colecție și licitație, și două schițe rare, de circulație internațională, inspirate de Trilogia Orfică a lui Jean Cocteau, unul dintre cei mai influenți artiști ai secolului XX – „Femeia-leu” și „Studiu pentru Orfeu (1956)”, ambele cu un preț de pornire de 500 de Euro.

Soluția, mai degrabă convenabilă pentru stat decât corectă pentru patrimoniu

L-am contactat pe Daniel Costache, directorul Muzeului Județean Buzău, pentru a-l întreba de ce astfel de opere nu pot ajunge direct în muzee și de ce este dificil pentru astfel de instituții să intre în posesia operelor de artă.

„Asta cred că e doar opțiunea statului în sensul în care, probabil, sunt de recuperat niște prejudicii“, a spus directorul, adăugând că „nimeni și nimic nu împiedică Ministerul Culturii să le achiziționeze, în urma acestei licitații, și să le distribuie în muzeele sau colecțiile care țin de Ministerul Culturii“.

„Cred că e o chestiune de voință și procedurală. Cred că ar fi mult mai oportun ca astfel de lucrări, pe care nu prea le găsim în muzeele din România, să fie redate circuitului public și să înnobileze spațiile muzeale din țară“, a explicat, pentru DC News, Daniel Costache, directorul Muzeului Județean Buzău.

„Muzeele greu ar putea să intre într-o licitație, pentru că vorbim de fonduri publice, iar acestea sunt ordonatoare secundare sau terțiare de credite. Ministerul Culturii ar putea să facă o astfel de achiziție“, a explicat directorul Muzeului Județean Buzău.

În privința licitației publice Daniel Costache a precizat că „aceasta e o soluție convenabilă pentru stat, mai degrabă decât o soluție corectă pentru patrimoniu“.

„Din păcate, patrimoniul este o resursă epuizabilă, dar sunt convins că statul are și pârghiile, și fondurile necesare pentru a face astfel de achiziții pentru a proteja patrimoniul. Este foarte important să-l protejăm și nu cred că ar trebui precupețit vreun efort în această direcție“, a mai spus Daniel Costache.

E nevoie de vreo modificare legislativă ca astfel de opere să intre direct în posesia unor muzee?

Nu în ultimul rând, directorul Muzeului Județean Buzău a precizat că există cadru legislativ prin care piese de artă pot să intre în patrimoniul muzeelor. El a dat exemplul unor piese arheologice care au fost predate instituției pe care o conduce, în urma unei decizii judecătorești definitive.

„Nu știu dacă ar fi neapărat nevoie de vreo modificare legislativă, pentru că există pârghii și prevederi legale prin care, obiecte de patrimoniu care au fost obiectul unor infracțiuni de furt, de exemplu, pot intra fără niciun fel de problemă, printr-o hotărâre judecătorească, în patrimoniul unor muzee din țară.

Și noi, la Muzeul Județean Buzău, am avut astfel de situații, când au intrat în patrimoniul nostru bunuri confiscate de autoritățile statului, sub formă de custodie, au fost inițiate și s-au desfășurat toate etapele legale pentru acest lucru. S-a dat o hotărâre definitivă pentru acel patrimoniu arheologic, tribunalul fiind cel care a decis ca piesele să rămână definitiv în patrimoniul nostru. Există cadru legal“, a conchis Daniel Costache, directorul Muzeului Județean Buzău.