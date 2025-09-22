€ 5.0753
Data publicării: 18:18 22 Sep 2025

EXCLUSIV Despăgubire contabilă, pierdere istorică: Adevărata dramă a Coifului de la Coțofenești

Autor: Elena Aurel
coif_42679500 Foto: Agerpres
 

România își ia adio de la coiful de aur de la Coțofenești, însă nicio sumă nu poate înlocui valoarea istorică și simbolică a unui bun unic, iar despăgubirea rămâne doar o formalitate contabilă, care nu repară adevărata pagubă adusă patrimoniului național.

Muzeul Național de Istorie a României a confirmat că suma integrală aferentă poliței de asigurare, respectiv 5.700.000 de euro, a fost virată de către asigurător, potrivit contractului incheiat între părți, altfel spus, România își ia adio de la coiful de aur de la Coțofenești. Aceasta este suma pentru care au fost asigurate cele patru artefacte furate: trei brățări și Coiful dacic de la Coțofenești.

DC News l-a contactat pe Daniel Costache, director la Muzeul Judeţean Buzău, pentru a comenta această situație. El a explicat că, deși legislația cere ca obiectele de patrimoniu să fie evaluate financiar, nu există o sumă care să poată compensa pierderea sau distrugerea ireparabilă a unui bun unic, cu valoare istorică și simbolică. Până la urmă, am pierdut o bucată de istorie, iar acest lucru nu are preț.

Redactor DC News: Există vreo sumă de bani care să compenseze dispariția unui obiect unic, cu valoare istorică și simbolică?

„Din punct de vedere al prevederilor legislației legate de contabilitate, orice obiect, bun de patrimoniu cultural național, trebuie să fie asociat unei sume de bani. Dacă vorbim acum de valoarea intrinsecă a unui bun de patrimoniu cultural național, sincer să fiu, că este un bun din categoria tezaururi, că este un bun din categoria fond, că este unic sau că mai sunt alte bunuri similare, sau aproape similare, nu cred că există vreo sumă de bani care să compenseze pierderea sau distrugerea lor iremediabilă.

Pe de altă parte, eu îmi exprim în continuare speranța că acele bunuri, într-un final, vor fi găsite și statul român va putea să le recupereze”, a spus Daniel Costache.

 

România are nevoie de o legislație mai riguroasă

Daniel Costache a subliniat că pierderea Coifului de la Coțofenești nu poate fi compensată nici măcar dacă ar fi descoperite mai multe piese similare, fiind o lovitură majoră pentru patrimoniul și identitatea culturală a României. De asemenea, a explicat că această situație ar trebui să ducă la o legislație mai riguroasă privind protejarea patrimoniului.

Redactor DC News: Dincolo de asigurare, ce înseamnă pentru identitatea culturală a României pierderea Coifului de la Coțofenești?

„Este o pierdere greu de monetizat, chiar ținând cont de faptul că s-a plătit o despăgubire. Dacă mâine s-ar întâmpla să mai găsim, în siturile arheologice din România, zece astfel de piese, de același tip, de aceeași calitate, nu ar putea fi reparată pierderea coifului de la Coțofenești.

Pentru noi, ca stat român, pentru noi, ca lucrători în muzee, care avem datoria sfântă de a avea grijă de patrimoniu, este o pierdere greu de suportat. Este o pierdere care, în mod clar, impactează la nivelul întregii suflări muzeale din România și care ar trebui, în opinia mea, deși mult spus, să fie prețul pentru o legislație puțin mai atentă, puțin mai aplecată pe grija față de patrimoniu.

Ceea ce s-a întâmplat este pur și simplu un fapt regretabil”, ne-a spus Daniel Costache.

 

Despăgubirea financiară, doar o formalitate contabilă

Daniel Costache a afirmat că despăgubirea financiară pentru bunurile de patrimoniu pierdute este doar o formalitate contabilă, iar suma primită nu poate compensa valoarea reală a acestora.

Redactor DC News: Despăgubirea financiară este o reparație reală sau doar o formalitate contabilă?

„Este doar o formalitate contabilă. Că sunt 5,7 milioane de euro, că sunt 57 de milioane de euro, nu are nicio importanță această sumă, raportată la bunurile de patrimoniu pierdute de statul român”, a spus Daniel Costache, director la Muzeul Judeţean Buzău, în exclusivitate pentru DC News.

coiful de aur de la cotofenesti
patrimoniu national
istorie
muzeul national de istorie a romaniei
