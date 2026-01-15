Pe 15 ianuarie, de Ziua Culturii Naționale, România îl omagiază pe Mihai Eminescu, poetul care a pus bazele literaturii române moderne și a devenit un reper al identității naționale.

Cu acest prilej, prof.univ.dr. Sorin Ivan, decan la Facultatea de Științele Educației, Comunicare și Relații Internaționale, de la Universitatea „Titu Mariorescu", vă invită să citiți o poezie dedicată lui Mihai Eminescu:

„Eminescu

Într-o clipă de iubire,

din nesfârșita Lui Iubire,

Dumnezeu i-a făcut un dar

unui neam urgisit

de istorie, de vremuri,

de propriile patimi

și neputințe...

I l-a dăruit pe Eminescu...



Apoi,

după ce flacăra geniului lui,

coborât din cerurile înalte,

a luminat Poezia,

și lumea,

și universul fără hotare,

ca o imensă, nemărginită vâlvătaie,

după ce Poetul

a prefacut Haosul în Cosmos

prin forța Ideii și puterea Cuvântului,

Dumnezeu, Logosul, Cuvântul,

l-a chemat înapoi la El,

atât de repede,

atât de curând...



Pentru că fără el,

chiar și Dumnezeu,

Demiurgul, Părintele Vieții,

Creatorul Universului și al Lumii,

se simțea singur...

Și ne-a lăsat pe noi,

cei cărora ni-l dăruise,

singuri, atât de singuri...



Dar ne-a lăsat în schimb

Lumina,

Lumina Poeziei lui,

care ne luminează de sus,

din adâncurile Cerului

și ale eternității,

acum și întotdeauna,

și chipul Luceafărului,

care rămâne veșnic cu noi,

din valurile vremii,

din negurile timpului,

din nesfârșirea netimpului,

Luminându-ne mereu

cu Lumina nestinsă a Iubirii...”



de Sorin Ivan

VEZI ȘI: EXCLUSIV Creierul lui Eminescu, rar în lume. Ce s-a întâmplat cu el după ce a fost lăsat pe un pervaz. Diagnosticul greșit care i-a ruinat viața / video