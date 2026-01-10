€ 5.0887
"Nu mai știm ce e cu noi, de unde am venit și unde mergem. Și ăsta este lucrul cel mai periculos"
Data publicării: 16:53 10 Ian 2026

EXCLUSIV "Nu mai știm ce e cu noi, de unde am venit și unde mergem. Și ăsta este lucrul cel mai periculos"
Autor: Roxana Neagu

sat iarna pexels Sat, iarna/ foto ilustrativ pexels

La sat, timpul părea că se oprește în loc să ne aștepte. Astăzi, traiul românilor este puternic influențat de tehnologie și modernizare, dar, dincolo de această evoluție normală, este importantă să nu uităm.

 

Satul românesc tradițional este pe cale de dispariție în România, odată cu modernizarea care transformă nu doar orașul, ci și ruralul românesc. Astăzi, mai vedem vechile odăi doar la muzeu. Casele sunt mari, aerisite, cu ecrane și geamuri mari, cu bucătăriile incluse în living, iar tehnologia continuă să schimbe stilul de viață într-un mod alert. Casele cu camere mici, geamuri mici, tavane joase din lemn, dușumele au ajuns ”de muzeu”.

Viața la sat, locul unde timpul se oprește un pic

Viața este într-o continuă schimbare, dar cel mai important este să nu uităm cine am fost, de unde am plecat, care ne sunt originile și să ne întoarcem, măcar sufletește, în locurile în care reușim să ne găsim un pic de liniște, în locurile unde telefonul nu sună, televizorul nu urlă la noi cu reclame atent realizate, în locurile unde timpul stă în loc. Indiferent că aceste locuri mai există rătăcite în vreun colț de țară sau într-o bucățică de oraș care se chinuie să păstreze amintirea a ce am fost. 

Satul românesc de altădată a ajuns să mai existe doar în muzee. ”Sunt lucruri care au dispărut”

Despre satul românesc a vorbit, la DCNews, chiar directorul Muzeului Național al Țăranului Român, Virgil Nițulescu. 

”Sunt multe lucruri care au dispărut din satul românesc de astăzi. Le mai putem vedea doar în muzee. Noi, cei lucrăm în muzee, trebuie să documentăm permanent modul de viață al celor care trăiesc astăzi în România, în mediul rural sau urban, pentru că, mai devreme sau mai târziu, acest mod de viață se va schimba. Și se schimbă într-un ritm din ce în ce mai alert. Gândiți-vă la cum arăta un interior de casă orășenească în 1960 - 1970, amintiți-vă mobilierul de atunci și cum arată astăzi un apartament din București, construit acum. S-au schimbat multe, modul de construire a spațiului intim, astăzi se poartă spații deschise, adeseori cu bucătăria integrată în living, avem monitoare de toate felurile în fiecare cameră. Sunt lucruri care nu existau în locuințe urbane cu 50 de ani în urmă. Schimbarea este un lucru firesc, iar oamenii aleargă întotdeauna spre un nivel de trai superior. De asta există muzee, ca să conserve câte ceva dintr-un mod de viață care a dispărut. Uitarea vârstelor prin care am trecut duce la alienarea ființei umane și nu mai știm ce e cu noi, de unde am venit și unde mergem. Și ăsta este lucrul cel mai periculos pentru ființa umană” a spus Virgil Nițulescu, directorul Muzeului Național al Țăranului Român, în cadrul emisiunii Antimit, realizată de jurnalistul Val Vâlcu, la DCNews și DCNewsTV. 

Vezi mai multe despre schimbarea de sat, în emisiunea de mai jos: 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

viata la sat
satul romanesc
muzeul taranului roman
