Data publicării: 15:33 28 Noi 2025

Un condamnat pe viață a trimis poezii pentru „Romeo și Julieta la Mizil" 
Autor: Flaviu Predescu

Un condamnat pe viață a trimis poezii pentru „Romeo și Julieta la Mizil" 
 

Un condamnat pe viață a trimis poezii pentru „Romeo și Julieta la Mizil”. 

Prezent în emisiunea De Ce Citim, profesorul Laurențiu Bădicioiu, co-organizator, alături de profesorul Victor Minea, al Festivalul internațional de poezie, epigramă și umor „Romeo și Julieta la Mizil”, ajuns la ediția a XIX-a, a vorbit despre o scrisoare mai puțin obișnuită pe care a primit-o de la Penitenciarul din Chișinău. 


„Un deținut de la Penitenciarul Chișinău s-a înscris, a trimis prin plic pentru că nu are dreptul la gadgeturi. Mi-a scris acolo că nu poate folosi nici internetul, nici alte moduri de comunicare decât înscris, prin plic, sunt verificate. S-a înscris, a trimis texte. N-o să comentez textele înainte, dar am vrut să dau informația că poezia sare peste zidurile înalte, poate înțepătoare și dureroase ale închisorii și ajunge la un festival de poezie, la noi. Nu știu dacă a mai trimis și în altă parte, dar la noi a ajuns. Ideea este una mai ieșită din comun pentru că acest deținut este și condamnat pe viață. El a scris acolo.” a povestit Laurențiu Bădicioiu.

Cei care doresc să se înscrie o pot face pe www.romeojulietalamizil.ro până pe 20.12.2025. Prin poștă, se pot trimite materialele pe adresa: Bădicioiu Laurențiu, Liceul Teoretic „Grigore Tocilescu”, N. Bălcescu, 111-113, Mizil, Prahova, cu mențiunea Pentru Festivalul internațional „Romeo și Julieta la Mizil”, ediția a XIX-a. Materialele trebuie să aibă motto pe plic. În plicul mare va fi altul închis, având pe el același motto. Se menționează numele, vârsta, secțiunea, titlurile textelor, e-mailul, adresa, numărul de telefon, ocupația.

