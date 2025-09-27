€ 5.0772
Data publicării: 17:20 27 Sep 2025

Ateneul Național din Iași, cinci spectacole în turneu la București
Autor: D.C.

maia-morgestern-iasi
 

aia Morgenstern și Cătălina Grama-Ipate, împreună cu artiștii Ateneului Național din Iași vin în turneu la București.

În perioada 27–31 octombrie 2025, Ateneul Național din Iași aduce la București  o serie de spectacole menite să pună în valoare diversitatea artistică, actualitatea tematică și excelența interpretativă a teatrului românesc. Evenimentul reunește actori consacrați și tineri creatori, într-un program dens, desfășurat pe cinci scene importante ale Capitalei.

Turneul se deschide luni, 27 octombrie, la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase” – Sala Savoy, cu spectacolul Baltagul, în regia lui Toma Hogea. Inspirată din romanul clasic al lui Mihail Sadoveanu, montarea aduce în prim-plan o poveste despre curaj, dreptate și căutarea adevărului. Rolul Vitoriei Lipan este interpretat de Maia Morgenstern.

A doua seară, 28 octombrie, publicul este invitat la Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian”, unde va putea urmări spectacolul Rădăcini, regizat de Erica Moldovan. Producția o are în rol principal pe Cătălina Grama-Ipate și propune o explorare a fragilităților umane, a fricilor ascunse și a dorinței de a fi acceptați și înțeleși.

Miercuri, 29 octombrie, la Sala Dalles, din cadrul Centrului Metropolitan de Educație și Cultură „Ioan I. Dalles”, va fi prezentată piesa clasică Take, Ianke și Cadîr, în regia lui Ion Sapdaru. Textul lui Victor Ion Popa, montat în numeroase teatre de-a lungul timpului, rămâne actual prin mesajul său despre prietenie, toleranță și conviețuire între comunități.

Joi, 30 octombrie, turneul poposește la Teatrul Evreiesc de Stat, unde se va juca Metoda G, regia Radu Ghilaș. Spectacolul propune un thriller psihologic intens, în care personajele se confruntă cu presiunea unui mediu corporatist competitiv, între manipulare, ambiție și nevoia de validare.

Turneul se încheie vineri, 31 octombrie, la Sala Luceafărul, cu comedia Dineu cu proști, regia Sebastian Bădărău. Adaptată după textul celebrului dramaturg francez Francis Veber, piesa ironizează superficialitatea și aroganța, dar aduce totodată un mesaj uman, despre empatie și compasiune.

Publicul este invitat să descopere o paletă variată de teme și stiluri, de la clasic la contemporan, de la dramă la comedie, într-un maraton teatral de cinci zile.

 
 

