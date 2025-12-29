Muzeul Prado: Aproape 3,5 milioane de vizitatori i-au trecut pragul în 2025

Cifra înregistrată cu trei zile înainte de sfârșitul anului 2025 reprezintă o creștere cu 22.781 de vizite comparativ cu recordul anual anterior al Muzeului Prado, a anunțat luni instituția într-un comunicat citat de agenția EFE.

Dintre cele 3.479.838 de persoane care au vizitat Muzeul Prado între 1 ianuarie și 28 decembrie, 45,35% au intrat gratuit. Intrarea este gratuită în mai multe situații, cum ar fi, spre exemplu, în cazul persoanelor cu vârsta sub 18 ani, al studenților, al persoanelor cu dizabilități sau al șomerilor. În plus, vizitarea colecției permanente de la Prado este, de asemenea, gratuită cu două ore înainte de închiderea muzeului.

Muzeul Prado a precizat în comunicat că 67,30% dintre vizitatori au fost cetățeni străini, iar 32,70% au fost spanioli.

Luna cu cei mai mulți vizitatori la Muzeul Prado în 2025 a fost mai, cu peste 339.062 de vizite. Data de 3 mai a fost cea mai aglomerată zi, cu 17.484 de vizitatori, conform datelor provizorii.

Muzeul Prado, o instituție publică aflată în subordinea Ministerului Culturii și Sportului din Spania, a fost inaugurat în 1819 și găzduiește în prezent peste 30.000 de opere de artă ale unor artiști celebri și școli renumite, potrivit Agerpres. (Claudia Calotă)