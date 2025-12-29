€ 5.0920
|
$ 4.3235
|

Subcategorii în Cultura

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0920
|
$ 4.3235
 
DCNews Cultura Muzeul Prado: Aproape 3,5 milioane de vizitatori i-au trecut pragul în 2025
Data publicării: 14:50 29 Dec 2025

Muzeul Prado: Aproape 3,5 milioane de vizitatori i-au trecut pragul în 2025

Prado
 

Muzeul Prado, una dintre cele mai importante pinacoteci din Spania, și-a doborât pentru al treilea an consecutiv recordul istoric de vizitatori, înregistrând 3.479.838 de vizite de la începutul anului 2025 până duminică.

Cifra înregistrată cu trei zile înainte de sfârșitul anului 2025 reprezintă o creștere cu 22.781 de vizite comparativ cu recordul anual anterior al Muzeului Prado, a anunțat luni instituția într-un comunicat citat de agenția EFE.

Dintre cele 3.479.838 de persoane care au vizitat Muzeul Prado între 1 ianuarie și 28 decembrie, 45,35% au intrat gratuit. Intrarea este gratuită în mai multe situații, cum ar fi, spre exemplu, în cazul persoanelor cu vârsta sub 18 ani, al studenților, al persoanelor cu dizabilități sau al șomerilor. În plus, vizitarea colecției permanente de la Prado este, de asemenea, gratuită cu două ore înainte de închiderea muzeului.

Muzeul Prado a precizat în comunicat că 67,30% dintre vizitatori au fost cetățeni străini, iar 32,70% au fost spanioli.

Luna cu cei mai mulți vizitatori la Muzeul Prado în 2025 a fost mai, cu peste 339.062 de vizite. Data de 3 mai a fost cea mai aglomerată zi, cu 17.484 de vizitatori, conform datelor provizorii.

Muzeul Prado, o instituție publică aflată în subordinea Ministerului Culturii și Sportului din Spania, a fost inaugurat în 1819 și găzduiește în prezent peste 30.000 de opere de artă ale unor artiști celebri și școli renumite, potrivit Agerpres. (Claudia Calotă)

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 16 minute
Taxa Temu, de râsu'-plânsu'. Elena Cristian: Un întreg flux care n-a fost pus la punct
Publicat acum 32 minute
Zeci de aeronave de război chineze, detectate în jurul Taiwanului: Cum explică China exercițiul „Misiune Justiție-2025”
Publicat acum 46 minute
Cum a supraviețuit un pisoi blocat într-o maşină de spălat aflată în funcțiune. Detaliul cheie care l-a scăpat pe Anacleto
Publicat acum 51 minute
Când începe sezonul de schi în Poiana Braşov
Publicat acum 1 ora si 4 minute
DNA: Doi directori ai ELCEN București, trimiși în judecată pentru luare de mită
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Dec 2025
Brigitte Bardot a murit. Update: Mesajul preşedintelui francez Emmanuel Macron
Publicat pe 27 Dec 2025
Horoscopul banilor 2026. Interviu Cătălina Mărăcineanu, economist și astrolog - VIDEO
Publicat acum 3 ore si 19 minute
Reacția PSD după ce judecătorii CCR propuși de partid au lipsit la ședința de luni privind pensiile speciale ale magistraților
Publicat acum 19 ore si 12 minute
Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 29 decembrie - 4 ianuarie
Publicat pe 27 Dec 2025
Avarie majoră. Bucureșteni fără căldură și apă caldă în patru sectoare. Anunțul Primăriei Capitalei
 
ce se schimba in guvern dupa decizia ccr pe pensiile magistratilor planul j Ce se schimbă în guvern după decizia CCR pe pensiile magistraților. Planul J

de Val Vâlcu

cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

vezi arhiva de editoriale
 
x close