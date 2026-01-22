Ziua Scrisului de Mână, în premieră în București, la Complexul Educațional Laude-Reut

Evenimentul va avea loc vineri, 23 ianuarie 2026, începând cu ora 9:00, la sediul instituției din Str. Iuliu Barasch nr. 15, Sector 3, București.

Evenimentul este dedicat artei scrisului de mână și reunește elevii din ciclul primar și gimnazial ai Complexului Educațional Laude-Reut, alături de elevi din mai multe școli gimnaziale din București, într-un demers educațional care pune în valoare expresia scrisă și creativitatea.

Într-o epocă a digitalizării accelerate, scrisul de mână rămâne o competență esențială pentru dezvoltarea concentrării, a creativității și a gândirii structurate. Prin acest eveniment, ne propunem să readucem în prim-plan valoarea educațională și culturală a scrisului de mână.

Structura evenimentului include:

-O competiție de dictare și caligrafie;

-Un workshop de caligrafie, susținut de Maria Bădescu, grafician și fondator MariArt;

-Un workshop de benzi desenate, coordonat de Mihai Grăjdeanu, grafician, profesor și autor de benzi desenate, fondator al Centrului de Educație și Formare prin Benzi Desenate din cadrul Muzeului Național al Literaturii Române;

-Un workshop de caligrafie ebraică tradițională, susținut de profesorii catedrei de ebraică Laude-Reut.

Evenimentul este organizat de Complexul Educațional Laude-Reut, în parteneriat cu SchneiderPen România.



