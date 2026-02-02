€ 5.0959
|
$ 4.2958
|

Subcategorii în Cultura

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0959
|
$ 4.2958
 
DCNews Cultura Statuia lui Ioan Vodă cel Viteaz de la Roșcani, restaurată
Data publicării: 11:39 02 Feb 2026

Statuia lui Ioan Vodă cel Viteaz de la Roșcani, restaurată
Autor: Crişan Andreescu

statuie Foto: Facebook Costel Fotea

Consiliul Județean  a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru consolidarea, restaurarea și punerea  în. valoare a statuii lui Ioan Vodă cel Viteaz de la Roșcani, parte a celui mai amplu complex monumental din Galați

"Trebuie să ne cunoaștem trecutul, să fim mândri de valorile noastre culturale și istorice. Prin această investiție, în valoare de 3,17 milioane de lei, vom reda strălucirea acestui monument atât de important pentru gălățeni, dedicat figurii eroice a lui Ioan Vodă cel Viteaz, domn al Moldovei între 1572 și 1574, simbol al curajului și al luptei împotriva dominației otomane.

Atât soclul statuii, cu o înlțime de 6 metri, cât și statuia propriu-zisă, de 4,5 metri, vor fi expertizate  și restaurate. Totodată, va fi reabilitat întregul complex istoric, care include o spectaculoasă platformă cu două terase, dar și o scară monumentală  cu 28 de trepte.

Proiectul prevede și realizarea unui sistem de iluminat arhitectural, ce va contribui la creșterea spectaculozității monumentului și vizibilității acestuia, inclusiv pe timp de noapte.

Nu în ultimul rând, în zonă vor fi reamenajate toate aleile de acces, precum și parcarea pentru vizitatori care vor dori să admire monumentul.

Lucrările fac parte dintr-un mai amplu proiect transfrontalier, în valoare de un milion de euro,  derulat de Consiliul Județean Galați în parteneriat cu Asociația de Cooperare Transfrontalieră Euroregiunea „Dunărea de Jos” și Consiliul Raional Cahul.

Istoria ne unește, iar datoria noastră este să transmitemnoilor generații moștenirea înaintașilor", a transmis Costel Fotea, președintele PSD al Consiliului Județean Galați.

Realizată de sculptorul Gheorghe Turcu, statuia lui Ioan Vodă cel Viteaz a fost inaugurată în anul 1976, pentru a marca patru secole de la bătălia în care voievodul moldovean și-a pierdut viața. Este amplasată pe platoul de lângă Pădurea Breana, Roşcani.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 45 minute
Ruptură politică: Deputat exclus de Anamaria Gavrilă vrea să preia grupul POT și să-l redenumească
Publicat acum 55 minute
Două fotomodele românce apar în dosarele Epstein: Ar fi primit mii de dolari și ar fi mers pe insula prădătorului sexual
Publicat acum 1 ora si 1 minut
Cât costă ceasul purtat de premierul Ilie Bolojan
Publicat acum 1 ora si 14 minute
Ministrul Justiţiei din Polonia a fost amendat după ce nu a acordat prioritate unui pieton
Publicat acum 1 ora si 30 minute
Legea femicidului a trecut de Senat. Pașii necesari până la adoptarea finală
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 47 minute
Risc pentru PSD cu pachetul de solidaritate. Chirieac spune cine sunt, de fapt, oamenii care conduc România
Publicat acum 8 ore si 52 minute
Horoscop februarie 2026 pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
Publicat acum 9 ore si 45 minute
Nebunie cu impozitarea în România. Claudiu Năsui: E unic în lume! / Ce propune deputatul USR pentru relansarea economică / video
Publicat acum 11 ore si 26 minute
Meseria pe care nu o mai vrea nimeni în Buzău, deși e cerere mare. Primarii nu știu ce să mai facă
Publicat acum 12 ore si 20 minute
Horoscop 2 februarie 2026. Lună Plină în Leu. Previziuni pentru fiecare zodie
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close