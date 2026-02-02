Statuia lui Ioan Vodă cel Viteaz de la Roșcani, restaurată

"Trebuie să ne cunoaștem trecutul, să fim mândri de valorile noastre culturale și istorice. Prin această investiție, în valoare de 3,17 milioane de lei, vom reda strălucirea acestui monument atât de important pentru gălățeni, dedicat figurii eroice a lui Ioan Vodă cel Viteaz, domn al Moldovei între 1572 și 1574, simbol al curajului și al luptei împotriva dominației otomane.

Atât soclul statuii, cu o înlțime de 6 metri, cât și statuia propriu-zisă, de 4,5 metri, vor fi expertizate și restaurate. Totodată, va fi reabilitat întregul complex istoric, care include o spectaculoasă platformă cu două terase, dar și o scară monumentală cu 28 de trepte.

Proiectul prevede și realizarea unui sistem de iluminat arhitectural, ce va contribui la creșterea spectaculozității monumentului și vizibilității acestuia, inclusiv pe timp de noapte.

Nu în ultimul rând, în zonă vor fi reamenajate toate aleile de acces, precum și parcarea pentru vizitatori care vor dori să admire monumentul.

Lucrările fac parte dintr-un mai amplu proiect transfrontalier, în valoare de un milion de euro, derulat de Consiliul Județean Galați în parteneriat cu Asociația de Cooperare Transfrontalieră Euroregiunea „Dunărea de Jos” și Consiliul Raional Cahul.

Istoria ne unește, iar datoria noastră este să transmitemnoilor generații moștenirea înaintașilor", a transmis Costel Fotea, președintele PSD al Consiliului Județean Galați.

Realizată de sculptorul Gheorghe Turcu, statuia lui Ioan Vodă cel Viteaz a fost inaugurată în anul 1976, pentru a marca patru secole de la bătălia în care voievodul moldovean și-a pierdut viața. Este amplasată pe platoul de lângă Pădurea Breana, Roşcani.