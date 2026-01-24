€ 5.0943
Cât de departe poate merge o televiziune pentru audiență? „Avem imagini șocante". Aici am aflat răspunsul
Data publicării: 16:20 24 Ian 2026

Cât de departe poate merge o televiziune pentru audiență? „Avem imagini șocante”. Aici am aflat răspunsul
Autor: Anca Murgoci

avem imagini socante teatrul apropo Avem imagini șocante

Cât de departe poate merge o televiziune pentru audiență?

Am aflat răspunsul la Teatrul Apropo unde am văzut spectacolul „Avem imagini șocante”, spectacol pe care îl puteți vedea și dumneavoastră miercuri, 28 ianuarie, ora 19:30. Este o comedie-amară inspirată din peste 300 de ediții reale ale unei emisiuni care încă rulează pe ecrane. Nu e ficțiune. Ce se petrece în „platoul” de la Teatrul Apropo s-a întâmplat cu adevărat. 

Dacă ați crescut cu OTV, știrile PRO TV de la ora 17.00, ați continuat cu Acces Direct și alte emisii televizate de acest fel, sigur vă veți distra urmărind acest spectacol. Veți fi și dumneavoastră „parte din proiect”. Veți fi practic ca într-o emisiune live, cu scandal, cu respirație ținută, cu dramă, lacrimi, pasiune și iubire / gelozie. Ce să mai... viață cu de toate.

În spectacol, mecanismul este unul pe care îl recunoaștem imediat, chiar dacă nu l-am privit niciodată din interior: audiența scade, iar presiunea de a „ține oamenii în fața ecranelor” devine tot mai mare. Din acest punct, lucrurile alunecă rapid. Limitele morale se estompează, iar poveștile personale devin combustibil pentru divertisment. Totul este justificat printr-un singur argument: „așa cere publicul”.

Avem imagini șocante


Partea cea mai inconfortabilă nu este neapărat scandalul în sine, ci felul în care ești atras, fără să-ți dai seama, să faci parte din el. Râzi, reacționezi, aștepți următoarea „dezvăluire”, exact ca într-o emisiune transmisă în direct. Spectacolul te pune în postura spectatorului care, voit sau nu, validează ceea ce se întâmplă pe scenă. Iar aici apare întrebarea... cine poartă, de fapt, responsabilitatea?

Atmosfera din sală joacă un rol esențial. Publicul nu este doar martor, ci devine un element activ al construcției scenice. Indicațiile primite, aplauzele cerute, reacțiile sincronizate creează o senzație stranie de familiaritate, ca și cum ai fi teleportat într-un platou TV de după-amiază. Diferența este că, de data aceasta, nu mai poți schimba canalul.


„Avem imagini șocante” nu îți oferă răspunsuri comode și nici nu încearcă să moralizeze. Te lasă să pleci cu un ușor disconfort și cu o întrebare. Până unde suntem dispuși să mergem, ca producători, ca spectatori, ca societate, pentru puțin divertisment?

Dar gata, vă las, că simt că am scris prea mult și scade audiența. Așa că dacă doriți s-o creșteți mai bine mergeți la Teatrul Apropo din București. Când? Miercuri, 28 ianuarie, ora 19:30.

OFERTĂ SPECIALĂ: 2 elevi/studenți sau pensionari intră pe 1 singur bilet!


Rezervă-ți locul în „platou”:


iaBilet: https://www.iabilet.ro/bilete-avem-imagini-socante-120257/


mystage: https://www.mystage.ro/.../avem-imagini.../date/41373

Genul programului: Comedie-amară

Cu: Ana Monica Vîlcu, Șerban Melnic, Cosmin Gaspar, Stella Cora, Cătălin Haiducescu

Regia: Ana Monica Vîlcu, Șerban Melnic, Cosmin Gaspar

Dramaturgia și documentarea: Șerban Melnic

Scenografia: Mădălina Niculescu

Multimedia Design: Ștefan Săcuiu

Sound Design: Alexandru Barbu

Compoziție muzicală: Valeriu Șerban

Afiș: Maria Rusu

teatru

teatru
audienta
teatrul apropo
