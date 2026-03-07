€ 5.0941
DCNews Cultura Teatru - Dans Iar vine barza? Celebra comedie ajunge pe scenele teatrelor românești cu o distribuție de excepție
Data publicării: 16:14 07 Mar 2026

Iar vine barza? Celebra comedie ajunge pe scenele teatrelor românești cu o distribuție de excepție
Autor: Anca Murgoci

Iar vine barza? Iar vine barza?

Iar vine barza? Celebra comedie ajunge pe scenele teatrelor românești cu o distribuție de excepție.

Un spectacol al Teatrului Principal, celebra comedie “IAR VINE BARZA?” ajunge pe scenele teatrelor românești cu o distribuție de excepție: Adriana TRANDAFIR, Mihai CIUCĂ, Laura COSOI / Monica VÎLCU, Ioana ANCEA și Gabriel FĂTU.

Iar vine barza?

​Adaptare după André Roussin, in regia lui Lucian IANCU, piesa scrisă în anul 1951 înlănţuie o suită de situaţii pline de haz, în care qui-pro-quo-urile se succed rapid, iar personajele dau replici scânteietoare într-o comedie explozivă.

​În “IAR VINE BARZA? intrăm în familia Jaquet, care urmează a fi blagoslovită cu noi membri. Olympe, soția politicianului Charles, rămâne însărcinată exact când acesta ia măsuri legislative în direcția drepturilor sexuale și reproductive. Georges, băiatul celor doi, așteaptă un copil cu secretara tatălui său. Thèrése, fata în casă, este și ea însărcinată, la fel și Annie Jaquet, fiica politicianului și a lui Olympe.

Astfel, Teatrul Principal propune una dintre cele mai spumoase comedii ale repertoriului francez, plină de încurcături, tot soiul de aventuri şi năzbâtii ale personajelor: “IAR VINE BARZA?”.

Spectacolul este pe 10 martie 2026, de la ora 19:00, la Teatrul Principal, Sala Luceafărul (strada Ion Ghica nr. 3). Bilete găsiți aici: https://ticketstore.ro/ro/bilete/11231/iar-vine-barza-sala-luceafarul

gabriel fatu
spectacol
