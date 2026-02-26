Festivalul Cărților Deschise, în luna martie la Opera Comică pentru Copii

Cele 90 de evenimente, 39 de ateliere de creație și 70 de spectacole din Festival este simplu: la fel cum sportul întărește corpul, cititul este cel mai bun antrenament pentru imaginație, empatie și curaj.

Accesul în Grădina OCC este liber pe toată durata festivalului. Lansările de carte, spectacolele-lectură, întâlnirile cu autorii și majoritatea atelierelor interactive sunt gratuite. Unele evenimente necesită înscriere prealabilă, indicată în program. OCC organizează și o campanie de donație: vizitatorii pot aduce cărți pentru copii din medii vulnerabile. Programul se desfășoară vinerea, de la 16:00–20:00, iar sâmbăta și duminica între orele 10:00–20:00.

Programul Festivalului Cărților Deschise



Weekendul 1: 6 – 8 martie 2026



Vineri, 6 martie

„Camera mea de poveste” – atelier de design interior și arhitectură, susținut de arh. Vasile–Valentin Drăgănescu

„Pic din Țara Viselor și Jocul inteligențelor și al valorilor” – atelier Talent Club, Alina și Cristian Ion

VoiceUpKids – Public speaking pentru copii: „Cum să vorbești clar și cu încredere?”, susținut de Emanuel Popescu.



Sâmbătă, 7 martie

Dimineața:

Atelier „Miko” (Editura Trei, Andreea Iatagan)

Seria „Jocuri, Joacă și Conectare în Familie” (Funlandia)

12:00 – „Artiștii citesc povești” – Scena Căsuța din Copac, cu soprana Felicia Filip și invitați speciali

Întâlnire cu Ioana Pârvulescu și Claudia Ciobanu, dedicată musicalului „Invizibilii”

Lecturi cu Denisa Nicolae, Liviu Romanescu și Adrian Nour

După-amiaza:

Mornin’ Poets Junior – „Antologeek I & II. Cum ne descoperim pasiunile prin poezie” (Ovidiu Baron)

Ateliere English Kids Academy.

Duminică, 8 martie

Dimineața: ateliere InfinitEdu pentru copii și părinți (grupe 6–10 ani și 9–14 ani)

11:00 – Parada personajelor din cărți by Nemira

După-amiaza:

Ateliere Oratorie și Dezbateri – Mădălin Guruianu, tema „Pescărușul Jonathan”

Prezentare de carte: „Libelula de foc” de Paul George Sandu, cu actrița Mădălina Mușat



Weekendul 2: 13 – 15 martie 2026

Vineri, 13 martie

Atelier „Camera mea de poveste” – arh. Vasile–Valentin Drăgănescu

Atelier „Pic din Țara Viselor” – Talent Club

Sâmbătă, 14 martie

Dimineața:

Atelier de lectură și ilustrație „Cameleonul Cami la cofetărie” (Editura Arthur, Luminița Corneanu & Andrei Damian)

Atelier aniversar PanDa (Editura Trei, Ruxandra Georgescu)

Atelier Funlandia

11:30 – Lansare carte „Constantin Brâncuși și coloana din văzduh” (Alina Bâltâc, Colecția Români de Succes, Editura Corint)

„Artiștii citesc povești” – Irina Velcescu (11:30), Aura Corbeanu (14:00), Andrea Gavriliu (14:15)

După-amiaza: Mornin’ Poets Junior – „Sebastian în vis. Relația părinte–copil” (Radu Vancu)

Seara:

Spectacol „ȚUP — IMPOSIBIL e doar un cuvânt” (Centrul Independent pentru Arta Animației, 18:00)

Întâlnire cu autorul Alex Donovici, creatorul seriei Țup (Editura Curtea Veche, 19:00)

Atelier de caligrafie Schneiderpen.ro



Duminică, 15 martie

Ateliere InfinitEdu și pentru părinți

12:00 – Atelier de benzi desenate „Club miniGrafic” (Octav & Delia Ungureanu, Editura Arthur)

„Clubul curioșilor” – Alina Negoiță și Irina Hărătău

Atelier „Descoperă cu Nezumi universul manga în limba română” (Editura Nemira, traducătoare Mălina Cojan, editoarea Andreea Roșe)



Weekendul 3: 20 – 22 martie 2026

Vineri, 20 martie

Atelier „Camera mea de poveste”

Atelier „Pic din Țara Viselor”

Sâmbătă, 21 martie

Lansări de carte: „Animale Hazlii pentru Copii” (Alec Blenche, Editura Univers) și „Caietele care scriu povești” (colecție Aperta)

Atelier de lectură și ilustrație – Rucsandra Enache (Editura Trei)

„Artiștii citesc povești” – Ana Bianca Popescu

Mornin’ Poets Junior – „Cartea lui Lucas. Asta e lumea în care copiii noștri vor trăi” (Irina Georgescu)

După-amiaza: ateliere English Kids Academy

Seara: atelier de imaginație „Dar Motan visează” (Editura Nemira, Cristina Andone)

Duminică, 22 martie – Ziua de închidere

Ateliere finale InfinitEdu – lectură activă

„Clubul curioșilor” și atelier de lectură/ilustrație „Petrecere cu unicorn” (Adela Maria Calistru, Editura Arthur)

„Artiștii citesc povești” – Daniel Nuță

Prezentări de carte:

„Tărâmul Poveștilor Uitate” și „Adina și Regina Măsura” (Bianca Partenie, Editura Univers)

„George Enescu și drumul spre muzică” (A fost Odată)

„Povești adevărate din străbuni” (Daniela Nane & Elena Nane)

Atelier interactiv „Visează să zbori” (Crina Carp, PLANNOR)