€ 5.0894
|
$ 4.3816
|

Subcategorii în Cultura

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0894
|
$ 4.3816
 
DCNews Cultura Patriarhia Română, reacţie la decesul teologului Răzvan Ionescu
Data publicării: 20:17 17 Ian 2026

Patriarhia Română, reacţie la decesul teologului Răzvan Ionescu
Autor: Florin Răvdan

lumanare Lumânare, doliu. Foto: Pixabay

Reprezentanţii Patriarhiei au reacţionat cu privire la decesul teologului Răzvan Ionescu.

 

 Reprezentanţii Patriarhiei transmit condoleanţe la moartea actorului Răzvan Ionescu, afirmând că acesta a fost un artist cu o carieră impresionantă, dar şi un distins teolog, care a mărturisit adevărul de credinţă atât prin viaţa sa creştină de o înaltă rigoare spirituală, cât şi prin cuvintele sale de o rară eleganţă, profunzime şi nobleţe.

Am aflat cu durere vestea trecerii din această viaţă a domnului Răzvan Ionescu, teolog, actor renumit, scriitor, profesor universitar şi apologet al artei creştine în lumea modernă. Răzvan Ionescu a fost un artist desăvârşit al teatrului românesc, cu o carieră impresionantă, dar şi un distins teolog, care a mărturisit adevărul de credinţă atât prin viaţa sa creştină de o înaltă rigoare spirituală, cât şi prin cuvintele sale de o rară eleganţă, profunzime şi nobleţe. În aceste clipe de îndurerare profundă, adresăm sincere condoleanţe familiei îndoliate, persoanelor apropiate şi tuturor celor care l-au cunoscut şi l-au apreciat. Dumnezeu să îl odihnească în pace! Veşnica lui pomenire!, este mesajul transmis sâmbătă de reprezentanţii Patriarhiei.

Răzvan Ionescu a decedat vineri, la vârsta de 71 de ani, scrie Agerpres.

Ionuţ Vulpescu, fost ministru al Culturii, mesaj 

"A murit actorul și teologul Răzvan Ionescu.

A fost un artist rar: talentat și discret, vedetă în anii facultății, actor al Teatrului Național și al Teatrului Bulandra, format și ales de mari regizori, partener de scenă al unor actori excepționali. A avut talent literar autentic și a fost un teolog rafinat și polemic, cu o expresivitate a ideilor care venea dintr-o credință vie, neliniștită, asumată. A vorbit la înmormântarea Părintelui Dumitru Stăniloae, cu o gravitate și o lumină care îl defineau.

A iubit lumea teatrului de odinioară cu o fidelitate aproape dureroasă. Volumul său, „Ce mult v-am iubit…”, rămâne o declarație de dragoste pentru o epocă de avangardă și excelență culturală, pentru marii actori ai Bucureștiului de altădată – Octavian Cotescu, Emil Botta, Irina Petrescu, Dina Cocea, Florian Pittiș, Adrian Pintea și atâția alții. Credea cu tărie că au existat vremuri în care „sfinții mergeau la teatru” și că scena putea fi un loc al adevărului, al credinței și al libertății interioare.

Ne-am apropiat târziu. Mărturia lui din podcastul Avangarda a rămas ultima sa apariție publică importantă. Rămân cuvintele lui, cărțile, ideile, și amintirea unor după-amiezi liniștite, petrecute în curtea casei sale, în conversații care nu se mai grăbeau nicăieri. Obișnuia să meargă la Mănăstirea Suzana, în Prahova, acolo unde mergeam și eu, când eram mic, cu bunicii și părinții mei. Răzvan a fost prohodit la biserica Mihai Vodă, care a scăpat ca prin minune de demolarea atee din anii 80. Biserica era în vechiul cartier Uranus și a fost ascunsă între blocuri, din 1985 până în 1994, când a fost redată slujirii. Această retragere, între spațiile propriului destin, i se potrivește și lui Răzvan. Izolarea ultimilor ani nu e doar efectul bolii proprii, ci un refuz al bolilor lumii de azi. Nu întâmplător s-a auzit azi în biserică sintagma “gloria smereniei”.

Pierd un prieten târziu. Teatrul românesc pierde unul dintre cei mai lucizi și mai devotați admiratori ai săi. Iar noi pierdem un om care a știut să lege, cu delicatețe și rigoare, credința de teatru, pe Dumnezeu de om.

Dumnezeu să-l odihnească!", a scris Ionuţ Vulpescu.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

razvan ionescu
patriarhia romana
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Elena Ceaușescu ura această ciorbă. Bucătarii nu aveau voie să o gătească pentru că era "prea modernă"
Publicat acum 34 minute
Cinci morţi în două avalanşe produse în Austria
Publicat acum 59 minute
Patriarhia Română, reacţie la decesul teologului Răzvan Ionescu
Publicat acum 1 ora si 13 minute
E mai frig decât e normal în ianuarie. Climatologul Roxana Bojariu, precizări despre vreme
Publicat acum 1 ora si 16 minute
Donald Trump anunţă tarife pentru Danemarca şi ţările care o sprijină în Groenlanda
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 16 Ian 2026
Interzicerea centralelor de apartament, inevitabilă. Dezvoltatorul Tinu Sebeșanu avertisment despre blocurile vechi: Vor fi ghetouri, nu vei mai putea trăi în ele
Publicat pe 15 Ian 2026
Ce drapel a apărut la protestul din Piața Universității, joi seara / foto în articol
Publicat pe 16 Ian 2026
Venus intră în Vărsător pe 17 ianuarie. Vești foarte bune pentru trei zodii
Publicat pe 15 Ian 2026
FOTO Puricii de zăpadă au invadat Clujul. Insectele pot sări până la câțiva centimetri și rezistă la temperaturi de minus 8 grade
Publicat pe 15 Ian 2026
Eliza Iliescu implineste 21 de ani. Cum arată fiica Adrianei Iliescu, cea mai în vârstă mamă din România
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close