€ 5.0910
|
$ 4.2740
|

Subcategorii în Cultura

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0910
|
$ 4.2740
 
DCNews Cultura Ministrul Culturii retrage circulara privind normarea orelor de lucru în instituțiile publice de spectacol
Data actualizării: 17:09 10 Feb 2026 | Data publicării: 16:56 10 Feb 2026

Ministrul Culturii retrage circulara privind normarea orelor de lucru în instituțiile publice de spectacol
Autor: Anca Murgoci

Ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan Ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan.

Ministrul Culturii, Demeter Andras, a anunțat, marți, că a retras propunerea de program-pilot al Ministerului Culturii referitor la realizarea unor rapoarte zilnice privind evidența timpului de muncă în instituțiile publice de spectacol sau concert, precizând că vor fi căutate alte soluții, deoarece problema rămâne.

„Dacă este foarte vehement și foarte vocal domnul Andrei Ionescu (actorul Ioan Andrei Ionescu - n.r.), cu care am filmat, am lucrat mult... El se consideră „cobaiul Ministerului Culturii”. Departe de mine să-i consider pe colegii mei cobai și atunci am zis hai mai bine să încercăm o altă abordare, dacă ei se simt cobai. Până la urmă, fără implicarea participativă, activă a celor cărora se adresează aceste instrucțiuni, aceste soluții, această căutare de soluții, nu poți face, că „dragoste cu sila” nu merge. Și atunci am zis hai că vom găsi o altă soluție, asta e”, a declarat Demeter, citat de Agerpres.

Ministrul a precizat că nu s-a gândit deocamdată cum se va proceda

„Nu m-am gândit. Deocamdată acum am anunțat că... Deci, asta e o soluție pe care au propus-o colegii. Au propus un grup de lucru, care a muncit câteva luni de zile. Dar, repet nu se poate aplica. Împotriva voinței celeilalte părți, nu poți să o pui în practică. Împreună cu ei și cu alții vom căuta altele. Problema rămâne”, a spus Demeter Andras.

Actorii Teatrului Național I.L. Caragiale din București au organizat marți un protest față de aplicarea programului-pilot al Ministerului Culturii referitor la realizarea unor rapoarte zilnice privind evidența timpului de muncă.

Potrivit unui comunicat de presă, proiectul le-a fost adus la cunoștință prin Circulara nr. 766/03.02.2026 - Instrucțiuni privind organizarea unitară și evidența timpului de muncă pentru personalul de execuție din instituțiile publice de spectacol sau concert.

Atât actorii, cât și ceilalți angajați în departamentele tehnic și producție ale TNB protestează față de faptul că această circulară transformă munca de creație nenormată în domeniul artistic în muncă de birou și conține anexe prin care sunt obligați să raporteze zilnic, în scris, activitatea amănunțită pentru orele de lucru.

„Considerăm că acest proiect ucide creativitatea în cultură și îi transformă pe artiști în „scriitori de rapoarte zilnice”, iar pe directorul artistic sau pe manager - în „raportorul” nostru, al tuturor. Munca artistului nu poate fi normată în 8 ore pe zi, munca lui nu este doar pe scenă, este și cu sine - începând în zori și terminându-se noaptea, timp de 10 luni pe an, 6 zile pe săptămână, iar o oră în scenă presupune un consum emoțional greu de cuantificat, au transmis actorii TNB, conform comunicatului. 

VEZI ȘI: Atacuri între titanii AI la Super Bowl! Reclama care l-a făcut pe șeful OpenAI să reacționeze 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

teatru
protest
actori
munca
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 ore si 16 minute
Cremă de zahăr ars reinventată: fără cuptor și fără ouă
Publicat acum 2 ore si 21 minute
Președintele Columbiei, Gustavo Petro, spune că a scăpat de o tentativă de asasinat
Publicat acum 2 ore si 27 minute
Psihologii lămuresc confuzia dintre chimie și compatibilitate în cuplu. Structura invizibilă care susține relația  
Publicat acum 2 ore si 30 minute
Podul dintre SUA și Canada, subiect de dispută între Trump și Carney. Ce își dorește liderul american
Publicat acum 2 ore si 45 minute
JO 2026 - Slovenia câștigă aurul la sărituri cu schiurile pe echipe mixte, România termină pe 12
 
Cele mai citite știri
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close