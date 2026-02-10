Ministrul Culturii retrage circulara privind normarea orelor de lucru în instituțiile publice de spectacol

„Dacă este foarte vehement și foarte vocal domnul Andrei Ionescu (actorul Ioan Andrei Ionescu - n.r.), cu care am filmat, am lucrat mult... El se consideră „cobaiul Ministerului Culturii”. Departe de mine să-i consider pe colegii mei cobai și atunci am zis hai mai bine să încercăm o altă abordare, dacă ei se simt cobai. Până la urmă, fără implicarea participativă, activă a celor cărora se adresează aceste instrucțiuni, aceste soluții, această căutare de soluții, nu poți face, că „dragoste cu sila” nu merge. Și atunci am zis hai că vom găsi o altă soluție, asta e”, a declarat Demeter, citat de Agerpres.

Ministrul a precizat că nu s-a gândit deocamdată cum se va proceda

„Nu m-am gândit. Deocamdată acum am anunțat că... Deci, asta e o soluție pe care au propus-o colegii. Au propus un grup de lucru, care a muncit câteva luni de zile. Dar, repet nu se poate aplica. Împotriva voinței celeilalte părți, nu poți să o pui în practică. Împreună cu ei și cu alții vom căuta altele. Problema rămâne”, a spus Demeter Andras.

Actorii Teatrului Național I.L. Caragiale din București au organizat marți un protest față de aplicarea programului-pilot al Ministerului Culturii referitor la realizarea unor rapoarte zilnice privind evidența timpului de muncă.

Potrivit unui comunicat de presă, proiectul le-a fost adus la cunoștință prin Circulara nr. 766/03.02.2026 - Instrucțiuni privind organizarea unitară și evidența timpului de muncă pentru personalul de execuție din instituțiile publice de spectacol sau concert.

Atât actorii, cât și ceilalți angajați în departamentele tehnic și producție ale TNB protestează față de faptul că această circulară transformă munca de creație nenormată în domeniul artistic în muncă de birou și conține anexe prin care sunt obligați să raporteze zilnic, în scris, activitatea amănunțită pentru orele de lucru.

„Considerăm că acest proiect ucide creativitatea în cultură și îi transformă pe artiști în „scriitori de rapoarte zilnice”, iar pe directorul artistic sau pe manager - în „raportorul” nostru, al tuturor. Munca artistului nu poate fi normată în 8 ore pe zi, munca lui nu este doar pe scenă, este și cu sine - începând în zori și terminându-se noaptea, timp de 10 luni pe an, 6 zile pe săptămână, iar o oră în scenă presupune un consum emoțional greu de cuantificat, au transmis actorii TNB, conform comunicatului.

VEZI ȘI: Atacuri între titanii AI la Super Bowl! Reclama care l-a făcut pe șeful OpenAI să reacționeze