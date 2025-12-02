€ 5.0893
|
$ 4.3849
|

Subcategorii în Cultura

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0893
|
$ 4.3849
 
DCNews Cultura Mihai Morar e Apostolul Petru, într-un film de animație
Data publicării: 21:17 02 Dec 2025

Mihai Morar e Apostolul Petru, într-un film de animație
Autor: Ioana Dinu

mihai-morar_40838300 Sursa foto: Facebook Mihai Morar
 

„The King of Kings”, cea mai populară animație cu temă biblică și cea mai bine vândută producție coreeană din SUA, ajunge în luna decembrie în România, cu titlul localizat „Împăratul Împăraților”.

Premiera de gală a filmului de animație THE KING OF KINGS/ ÎMPĂRATUL ÎMPĂRAȚILOR are loc sâmbătă, 6 decembrie, la Cinema City Mega Mall București.

O repovestire animată plină de imaginație a vieții lui Iisus Hristos, inspirată de cartea lui Charles Dickens „The Life of Our Lord”/„Viața Domnului nostru”, filmul are în distribuția de voci actori celebri precum Kenneth Branagh, Uma Thurman, Pierce Brosnan, Mark Hamill, Forest Whitaker, Ben Kingsley și Oscar Isaac.

Doi invitați speciali


În România filmul va fi prezentat în luna decembrie atât în varianta originală, cât și în varianta dublată în limba română, care include vocile a doi invitați speciali: realizatorul de radio și televiziune Mihai Morar și cântăreața Maria Coman.

În Londra victoriană, scriitorul Charles Dickens încearcă să-și apropie fiul rebel, Walter, spunându-i povestea vieții lui Iisus Hristos — „Împăratul Împăraților”. Pe măsură ce istorisirea prinde viaţă, Walter este transportat în mijlocul evenimentelor biblice, descoperind credinţa, iubirea şi puterea răscumpărării. Povestea devine o lecție despre speranță și despre felul în care credința poate schimba inimile.

VEZI ȘI: Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației 

----

DESPRE AUGUST FILM:

AUGUST FILM este o casă de distribuție de film de artă, care luat naștere din pasiunea pentru film îmbinată cu dorința de a lucra doar pentru proiecte în care credem până la capăt. Ne place să glumim că această aventură nu poate fi mai personală de atât. Vrem să aducem publicului doar filme care ne cuceresc, care ne pot inspira să fim mai buni, care ne pot determina să creștem. Filme care credem că au potențialul de a face lumea un loc mai bun. Filme pe care le-am recomanda oamenilor pe care îi iubim. Pentru că nu există nimic mai personal decât iubirea. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

mihai morar
apostul petru
The King of Kings
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
Sabrina Carpenter le-a cerut reprezentanţilor Casei Albe să nu îi mai folosească muzica
Publicat acum 37 minute
Atentat asupra candidatului la preşedinţia Peru: Rafael Belaunde, vizat de un atac armat în plină zi
Publicat acum 39 minute
Criza de la Paltinu: Eroare tehnică sau eroare de leadership? Studiu de caz în incompetență administrativă
Publicat acum 1 ora si 26 minute
Ciprian Ciucu: Înțeleg disperarea electorală, dar ce e mult este prea mult! Vlad Voiculescu MINTE
Publicat acum 1 ora si 31 minute
Avertismentul unui doctor pentru cei care fumează marijuana medicinală
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 01 Dec 2025
Cine este femeia din primul rând, cu pălărie galbenă și adidași, de la Parada de 1 Decembrie
Publicat pe 30 Noi 2025
Horoscop 2026 pentru fiecare zodie - VIDEO. Date de salvat în calendar!
Publicat pe 01 Dec 2025
Iulia Scântei (CCR), la paradă în galben. Dar ați văzut celelalte poze?
Publicat pe 01 Dec 2025
Sondaj SOCIOPOL la Primăria București. Cine va câștiga Capitala? Răspunsul lui Chirieac
Publicat acum 10 ore si 43 minute
DNA, anunț de ultimă oră, după demisia lui Ionuț Moșteanu de la Apărare
 
discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

daniel david demisie dupa afacerea diploma lui mosteanu Daniel David, demisie după afacerea diploma lui Moșteanu!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close