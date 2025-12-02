Mihai Morar e Apostolul Petru, într-un film de animație

Premiera de gală a filmului de animație THE KING OF KINGS/ ÎMPĂRATUL ÎMPĂRAȚILOR are loc sâmbătă, 6 decembrie, la Cinema City Mega Mall București.

O repovestire animată plină de imaginație a vieții lui Iisus Hristos, inspirată de cartea lui Charles Dickens „The Life of Our Lord”/„Viața Domnului nostru”, filmul are în distribuția de voci actori celebri precum Kenneth Branagh, Uma Thurman, Pierce Brosnan, Mark Hamill, Forest Whitaker, Ben Kingsley și Oscar Isaac.

Doi invitați speciali



În România filmul va fi prezentat în luna decembrie atât în varianta originală, cât și în varianta dublată în limba română, care include vocile a doi invitați speciali: realizatorul de radio și televiziune Mihai Morar și cântăreața Maria Coman.

În Londra victoriană, scriitorul Charles Dickens încearcă să-și apropie fiul rebel, Walter, spunându-i povestea vieții lui Iisus Hristos — „Împăratul Împăraților”. Pe măsură ce istorisirea prinde viaţă, Walter este transportat în mijlocul evenimentelor biblice, descoperind credinţa, iubirea şi puterea răscumpărării. Povestea devine o lecție despre speranță și despre felul în care credința poate schimba inimile.

VEZI ȘI: Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

----

DESPRE AUGUST FILM:

AUGUST FILM este o casă de distribuție de film de artă, care luat naștere din pasiunea pentru film îmbinată cu dorința de a lucra doar pentru proiecte în care credem până la capăt. Ne place să glumim că această aventură nu poate fi mai personală de atât. Vrem să aducem publicului doar filme care ne cuceresc, care ne pot inspira să fim mai buni, care ne pot determina să creștem. Filme care credem că au potențialul de a face lumea un loc mai bun. Filme pe care le-am recomanda oamenilor pe care îi iubim. Pentru că nu există nimic mai personal decât iubirea.