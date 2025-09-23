The Motans cântă în debutul festivalului Strada de C’Arte, la BCU Carol I

În perioada 25-28 septembrie 2025, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” organizează ediția a XIV-a a festivalului Strada de C’Arte, care, an de an, creează o platformă vibrantă de dialog și cunoaștere pentru iubitorii de cultură, precum și pentru cei care reflectează responsabil la viitorul educației: profesori, scriitori, editori, cititorii, artiști plastici și muzicieni.

„Anul acesta, festivalul propune o temă de actualitate, AI C’Arte, AI Parte. Utilizarea inteligenței artificiale și raporturile sale cu umanitatea se află într-o evoluție deconcertantă și au devenit un fenomen presant care ne marchează tot mai mult viețile.

Tu ce faci după ce ridici ochii din smartphone? este tema prin care debutează acest maraton cultural și educațional: un dialog al liceenilor cu prof. univ. dr. Călin-Andrei Mihăilescu, scriitorul Flaviu Predescu și psihologul Radu Leca, moderat de conf. univ. dr. Mireille Rădoi. Prima zi se încheie cu un special performance al trupei de pop-rock The Motans.

Evenimente academice remarcabile

Programul festivalului include evenimente academice remarcabile: dialogul Biblioteca – o baricadă de Spiritu et Anima, despre rolul acestui spațiu de reziliență culturală și formare a spiritului critic, urmat de o conferință omagială dedicată lui Dimitrie Gusti, părintele sociologiei românești. O altă dezbatere de larg interes poartă denumirea Născuți în diaspora și aduce în prim-plan povești de viață și reflecții despre identitate, cultură și apartenență.

Pe parcursul celor patru zile, participanții sunt invitați să descopere numeroase volume nou apărute și lucrări de referință, având ocazia să intre în dialog cu autorii. Festivalul propune nu mai puțin de șapte lansări de carte: Divorțul – început sau sfârșit? de Iulia Roșu, o reflecție lucidă asupra despărțirilor și regăsirii sinelui, Calul în mentalul românesc prin prisma artelor figurative de Alexandru Iavorovski, o incursiune interdisciplinară de excepție, sau Măștile lui Hipocrate, prin care Dr. Costin Duțu ghidează cititorii într- o călătorie prin istoria medicinei și a eticii profesionale; două lucrări de referință dedicate lui Mihai Eminescu la 175 de ani de la naștere, îmbinând date biografice cu analize critice, dar și dublul proiect literar al lui Ioan Laurențiu Vedinaș, care oscilează între autobiografie ficționalizată și reflecție narativă.

Proiectului VAIL – Validarea AI a Lecturii

Parte integrantă din conceptul tematic al acestei ediții speciale este și inaugurarea proiectului VAIL – Validarea AI a Lecturii, o inițiativă ce explorează impactul tehnologiei asupra modului în care citim, dar și sesiunea despre Sociologia AI: By Radu & Sentinel, care provoacă participanții să evalueze felul în care este organizată inteligența artificială și maniera în care aceasta modelează societatea noastră.

Energia și atmosfera efervescentă se amplifică și printr-un spectacol acapella de armonii nostalgice într-o interpretare modernă, susținut de ansamblul MomentuM, dirijat de Victor Stoica. Festivalul se încheie cu gala de premiere și concertul extraordinar al artistului Nicu Alifantis – personalitate emblematică a muzicii românești, omagiat pentru contribuția sa remarcabilă la patrimoniul muzical românesc.

Expoziții și ateliere interactive

Expozițiile completează experiența vizitatorilor, invitând publicul la investigarea unor teme variate: Dimensiunea Sebastian: 80 de ani de la moartea lui Mihail Sebastian, realizată de Muzeul Național al Literaturii Române pentru a evoca emoționant acest scriitor interbelic, iar Ars Militaris prezintă, prin gravuri rare, universul tehnicii militare antice. Artistul Adi Cojan propune, prin Simboluri pe tabla timpului, o instalație contemporană despre memorie și semnificații vizuale.

Un alt punct de atracție îl reprezintă atelierele interactive. Publicul va putea lua parte la sesiunile de artă ecvestră coordonate de Marilena Hristache și Antonia Dursch, care aduc în prim-plan estetica și simbolistica reprezentărilor ecvestre, dar și la atelierul de respirație Breath Human – Oxygen Advantage, susținut de Vlad Codescu, demonstrează că modul în care respirăm ne influențează sănătatea și echilibrul. Festivalul găzduiește și competiția educațională a Boovie 2025, un proiect inovator în care elevii complexului educațional Laude-Reut transformă cărțile în scurtmetraje, stimulând apetitul pentru lectură și creativitatea tinerilor.

Tururi ghidate și târg de carte

Ca în fiecare an, vizitatorii vor avea ocazia să descopere arhitectura Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” prin tururi ghidate. Pe întreaga durată a evenimentului, Asociația Publicațiilor Literare și Editurilor din România organizează un târg de carte dedicat întâlnirii cititorilor cu cele mai noi apariții editoriale.

Strada de C’Arte continuă să fie o sărbătoare, iar ediția actuală, AI C’ARTE – AI PARTE invită mai mult ca oricând la reflecție: cum folosim tehnologia pentru a ne îmbogăți viața în epoca algoritmilor și a datelor, fără să pierdem esențialul – sensul vieții, creativitatea și dialogul autentic? Hai la Strada de C’Arte – un festival dedicat celor care vor să se lase inspirați și conectați la cultura prezentului! Intrarea este gratuită.” arată un comunicat BCU Carol I.