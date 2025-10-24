€ 5.0835
|
$ 4.3789
|

Subcategorii în Cultura

 
Data actualizării: 13:42 24 Oct 2025 | Data publicării: 13:42 24 Oct 2025

Sfințirea Catedralei Naționale, emisiunea filatelică - de vineri, în magazinele Romfilatelia

catedrala
 

Emisiunea filatelică 'Sfințirea Catedralei Naționale', care are în componența sa o marcă poștală, o coliță dantelată, două plicuri 'prima zi' și o carte poștală maximă de maximafilie, va fi introdusă în circulație de Romfilatelia și Poșta Română.

Potrivit unui comunicat transmis, joi, Agerpres, marca poștală a emisiunii, cu valoarea nominală de 5 lei, reproduce imaginea unei icoane din mozaicul catapetesmei Catedralei Naționale cu imaginea Sfântului Andrei, 'ocrotitorul tuturor românilor'.

Marca poștală cu dimensiunile de (252 x 36 mm) a coliței filatelice, cu valoarea nominală de 30 lei, reproduce o amplă panoramă a spațiului în care este zidită catedrala, flancată de două imagini cu icoanele care reprezintă pe Iisus Hristos și Fecioara cu Pruncul.

Plicul 'prima zi' al emisiunii este realizat în două variante grafice, unul echipat cu timbrul emisiunii, alături de reproducerea imaginii de ansamblu a Catedralei Naționale și al doilea, cu o grafică de detaliu a iconografiei plafonului Catedralei Naționale, echipat cu colița dantelată a emisiunii.

Emisiunea este disponibilă de vineri în rețeaua magazinelor Romfilatelia din București, Brașov, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, precum și online.

Duminică, 26 octombrie, ziua de pomenire a Sf. Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir din Tesalonic, Catedrala Națională va fi sfințită de către Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Momentul special va fi dedicat, de asemenea, celebrării a 100 de ani de la ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rangul de Patriarhie. (Claudia Calotă)

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
Ce s-a întâmplat în instanță când angajatul Kaufland, care a luat bani ca să închidă ochii la calitate, și-a recunoscut vina
Publicat acum 26 minute
Adrian Negrescu, sfat pentru BOR, după finalizarea Catedralei Mântuirii Neamului: "Costurile ar fi similare"
Publicat acum 41 minute
”Li se răpesc ani din viață. Ăsta este adevărul”. De ce renunță la România cei care se întorc acasă din Anglia
Publicat acum 48 minute
Furtuna tropicală Melissa ar putea deveni "un uragan major". Zonele afectate
Publicat acum 52 minute
Noi restricții pentru produsele din plastic de unică folosință. Provocare pentru companii
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 22 Oct 2025
Șeful Statului Major al Armatei: Ordinele de mobilizare vor fi emise pentru toți. Termenul e de 15 zile
Publicat pe 22 Oct 2025
Grindeanu anunță marea ruptură: Falși ideologi! Se prefac că nu mai pot de grija PSD! Am alergat după unii care ne urăsc visceral
Publicat pe 22 Oct 2025
Vin vremuri tulburi pentru Pești, Săgetător, Fecioară și Gemeni
Publicat pe 22 Oct 2025
Informații de ultimă oră despre starea de sănătate a actorului Doru Octavian Dumitru
Publicat acum 16 ore si 53 minute
Candidatul care poate fi surpriza alegerilor pentru Primăria Capitalei. Analiza lui Chirieac
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close