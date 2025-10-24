Sfințirea Catedralei Naționale, emisiunea filatelică - de vineri, în magazinele Romfilatelia

Potrivit unui comunicat transmis, joi, Agerpres, marca poștală a emisiunii, cu valoarea nominală de 5 lei, reproduce imaginea unei icoane din mozaicul catapetesmei Catedralei Naționale cu imaginea Sfântului Andrei, 'ocrotitorul tuturor românilor'.

Marca poștală cu dimensiunile de (252 x 36 mm) a coliței filatelice, cu valoarea nominală de 30 lei, reproduce o amplă panoramă a spațiului în care este zidită catedrala, flancată de două imagini cu icoanele care reprezintă pe Iisus Hristos și Fecioara cu Pruncul.

Plicul 'prima zi' al emisiunii este realizat în două variante grafice, unul echipat cu timbrul emisiunii, alături de reproducerea imaginii de ansamblu a Catedralei Naționale și al doilea, cu o grafică de detaliu a iconografiei plafonului Catedralei Naționale, echipat cu colița dantelată a emisiunii.

Emisiunea este disponibilă de vineri în rețeaua magazinelor Romfilatelia din București, Brașov, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, precum și online.

Duminică, 26 octombrie, ziua de pomenire a Sf. Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir din Tesalonic, Catedrala Națională va fi sfințită de către Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Momentul special va fi dedicat, de asemenea, celebrării a 100 de ani de la ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rangul de Patriarhie. (Claudia Calotă)