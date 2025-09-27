Multilingvismul, celebrat la ICR de Ziua Mondială a Limbilor

Evenimentul a reunit reprezentanți ai mediului cultural, diplomatic și academic.

Deschiderea conferinței a fost făcută de Liviu Jicman, președintele Institutului Cultural Român, și de Igor Prokopchuk, ambasadorul Ucrainei la București, invitat de onoare al acestei ediții.

Printre participanții de marcă s-au numărat Leonard Orban, fost comisar european pentru multilingvism și ex-ministru al afacerilor europene, Ioan Stanomir, profesor la Facultatea de Științe Politice a Universității din București, precum și invitați internaționali: Orysia Demska (lingvistă, Institutul Ucrainean, intervenție online), Serafin Flunger (profesor de limba germană), Réka Pupp (profesor la Catedra de Hungarologie, Universitatea București) și Alena Klimesova (profesor de limba cehă, Universitatea București).

Mesaje pentru dialog și solidaritate europeană

În discursul său, Liviu Jicman a subliniat rolul Zilei Europene a Limbilor ca simbol al diversității și al dialogului intercultural:

„Ziua europeană a limbilor reprezintă un semnal pentru a încuraja studiul limbilor străine, ceea ce înseamnă dezvoltare personală și oportunități viitoare pentru orice tânăr. Sunt bucuros că Ucraina a acceptat invitația de a se alătura acestei ediții, un semnal important care subliniază angajamentul comun pentru valorile europene.”

La rândul său, E.S. ambasadorul Igor Prokopchuk a vorbit despre rolul limbilor în consolidarea solidarității între popoare, în timp ce Leonard Orban a accentuat dimensiunea integratoare a diversității lingvistice europene:

„Diversitatea noastră lingvistică este un instrument pentru a crea punți între oameni, mai degrabă decât pentru a semăna diviziuni. Și ne ajută să dezvoltăm o identitate europeană, îmbogățindu-ne identitățile locale, regionale și naționale.”

De asemenea, Ioan Stanomir a propus o analiză asupra drepturilor lingvistice în contextul geopolitic actual, marcat de războiul din Ucraina.

Prin această conferință, EUNIC România și Institutul Cultural Român s-au alăturat celebrărilor internaționale dedicate Zilei Europene a Limbilor, reafirmând faptul că multilingvismul este o resursă vie pentru dialog, cooperare și dezvoltare. Diversitatea lingvistică nu reprezintă doar o moștenire culturală a Europei, ci și un spațiu comun în care identitățile naționale se întâlnesc și se îmbogățesc reciproc.