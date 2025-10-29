Ana Blandiana a fost aleasă membru titular al Academiei Române

Academia Română a decis, miercuri, prin vot, alegerea Anei Blandiana în funcția de membru titular. De asemenea, au fost aleși și alți doi membri titulari și doi membri corespondenți.
Adunarea Generală a Academiei Române, întrunită în sesiunea din 29 octombrie 2025, a decis, prin vot secret, alegerea unui număr de 3 membri titulari și 2 membri corespondenți, după cum urmează:
Membri titulari:
- Ana Blandiana (Otilia-Valeria Rusan), Secţia de filologie şi literatură
-Nicolae-Ovidiu I. Badea, Secţia de ştiinţe agricole şi silvice
- Wilhelm Dancă, Secţia de filosofie, teologie, psihologie şi pedagogie
Membri corespondenţi:
• Viorel Jinga, Secţia de ştiinţe medicale
• Luminiţa Chivu, Secţia de ştiinţe economice, juridice şi sociologie
„Conform Statutului Academiei Române şi prevederilor legii nr. 752/2001, titlul de academician poate fi folosit numai de membrii titulari ai Academiei”, mai transmite instituția.
Ana Blandiana este numele literar al Otiliei-Valeria Rusan (căsătorită cu Romulus Rusan), fiica preotului ortodox Gheorghe Coman și a Otiliei Coman. S-a născut 25 martie 1942 la Timișoara.
În perioada 1963-1967 a urmat cursurile Facultății de Filologie a Universității „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca, fiind licențiată în anul 1967. Studiile au fost continuate prin burse la Iowa University, U.S.A. (1973-1974), Heidelberg Universität (1991) și Berlin, D.A.A.D. (1993).
După debutul literar din revista „Tribuna“ în anul 1959, poeta Ana Blandiana a fost supusă, de-a lungul anilor, la 3 interdicții de publicare: în 1959-1964, ca fiică a unui deținut politic; în anul 1985, pentru publicarea a patru poezii în revista „Amfiteatru“. După interdicție, poeziile au fost răspândite fiind scrise de mână (unicul samizdat românesc); în perioada 1988-1989, pentru publicarea unei parodii a dictatorului sub forma unei poezii pentru copii.
De-a lungul anilor, a întreprins mai multe călătorii de documentare și de studiu în diverse țări din întreaga lume, ca invitată a unor universități, academii și organizații culturale, susținând lecturi publice și conferințe sau participând la reuniuni, congrese și festivaluri de poezie.
În martie 1990 a reînființat PEN Clubul Român (al cărui președinte a fost în perioada 1990-2004, din anul 2004 fiind președinte de onoare). În noiembrie 1990 a fost unul dintre inițiatorii Alianței Civice și președinte în perioada 1991-2001. În anul 1993 a inițiat și a realizat alături de Romulus Rusan, sub egida Consiliului Europei, primul Memorial al Victimelor Comunismului și al Rezistenței din lume (Sighet, România). În 1994 a fondat Fundația Academia Civică (al cărei președinte este încă de la înființare), organizație neguvernamentală care administrează Memorialul Sighet, potrivit acad.ro.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News