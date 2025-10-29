€ 5.0829
|
$ 4.3643
|

Subcategorii în Cultura

 
Data publicării: 14:44 29 Oct 2025

Ana Blandiana a fost aleasă membru titular al Academiei Române
Autor: Crişan Andreescu

ana blandiana Ana Blandiana Foto: INQUAM Photos / Nichita Cojocea
 

Academia Română a decis, miercuri, prin vot, alegerea Anei Blandiana în funcția de membru titular. De asemenea, au fost aleși și alți doi membri titulari și doi membri corespondenți.

Adunarea Generală a Academiei Române, întrunită în sesiunea din 29 octombrie 2025, a decis, prin vot secret, alegerea unui număr de 3 membri titulari și 2 membri corespondenți, după cum urmează:

Membri titulari:

- Ana Blandiana (Otilia-Valeria Rusan), Secţia de filologie şi literatură

-Nicolae-Ovidiu I. Badea, Secţia de ştiinţe agricole şi silvice

- Wilhelm Dancă, Secţia de filosofie, teologie, psihologie şi pedagogie

Membri corespondenţi:

• Viorel Jinga, Secţia de ştiinţe medicale

• Luminiţa Chivu, Secţia de ştiinţe economice, juridice şi sociologie

„Conform Statutului Academiei Române şi prevederilor legii nr. 752/2001, titlul de academician poate fi folosit numai de membrii titulari ai Academiei”, mai transmite instituția.

Ana Blandiana este numele literar al Otiliei-Valeria Rusan (căsătorită cu Romulus Rusan), fiica preotului ortodox Gheorghe Coman și a Otiliei Coman. S-a născut 25 martie 1942 la Timișoara.

În perioada 1963-1967 a urmat cursurile Facultății de Filologie a Universității „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca, fiind licențiată în anul 1967. Studiile au fost continuate prin burse la Iowa University, U.S.A. (1973-1974), Heidelberg Universität (1991) și Berlin, D.A.A.D. (1993).

După debutul literar din revista „Tribuna“ în anul 1959, poeta Ana Blandiana a fost supusă, de-a lungul anilor, la 3 interdicții de publicare: în 1959-1964, ca fiică a unui deținut politic; în anul 1985, pentru publicarea a patru poezii în revista „Amfiteatru“. După interdicție, poeziile au fost răspândite fiind scrise de mână (unicul samizdat românesc); în perioada 1988-1989, pentru publicarea unei parodii a dictatorului sub forma unei poezii pentru copii.

De-a lungul anilor, a întreprins mai multe călătorii de documentare și de studiu în diverse țări din întreaga lume, ca invitată a unor universități, academii și organizații culturale, susținând lecturi publice și conferințe sau participând la reuniuni, congrese și festivaluri de poezie.

În martie 1990 a reînființat PEN Clubul Român (al cărui președinte a fost în perioada 1990-2004, din anul 2004 fiind președinte de onoare). În noiembrie 1990 a fost unul dintre inițiatorii Alianței Civice și președinte în perioada 1991-2001. În anul 1993 a inițiat și a realizat alături de Romulus Rusan, sub egida Consiliului Europei, primul Memorial al Victimelor Comunismului și al Rezistenței din lume (Sighet, România). În 1994 a fondat Fundația Academia Civică (al cărei președinte este încă de la înființare), organizație neguvernamentală care administrează Memorialul Sighet, potrivit acad.ro.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
Alertă de călătorie în Spania
Publicat acum 13 minute
Ce spune ambasadorul SUA la NATO despre România, după decizia de a nu înlocui trupele americane care pleacă din țara noastră
Publicat acum 47 minute
Proiect major în domeniul sănătății: 11.000 de români din mediul rural vor beneficia de screening gratuit pentru diabet zaharat
Publicat acum 59 minute
Dumitru Chisăliţă pleacă de la Romgaz şi revine la Asociaţia Energia Inteligentă
Publicat acum 59 minute
MAI avertizează: plastifierea documentelor oficiale le anulează valabilitatea
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Oct 2025
A murit dr. Ștefania Manolescu (Szabo). Avea 37 de ani. A fost găsită în camera de gardă. Carmen Orban, reacție
Publicat pe 27 Oct 2025
Nou-născut aruncat de la etajul 4 de către sora de 5 ani, posibil din gelozie
Publicat pe 27 Oct 2025
Strigăte la slujba de luni. Bartolomeu I l-a pomenit pe mitropolitul Epifanie al Ucrainei / Reacția Preafericitului Daniel / video
Publicat pe 28 Oct 2025
Mărturie cutremurătoare a prietenei Ștefaniei Szabo, după decesul neașteptat al medicului de la Buzău
Publicat pe 27 Oct 2025
Gabriela Firea, marea absentă de la Catedrala Națională. Victor Ciutacu: E cea mai mare mizerie posibilă/ Reacțiile oamenilor
 
rezultatul alegerilor din 7 decembrie anuntat in momentul anuntarii Rezultatul alegerilor din 7 decembrie, anunțat în momentul... anunțării

de Val Vâlcu

esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close