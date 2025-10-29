Ana Blandiana a fost aleasă membru titular al Academiei Române

Adunarea Generală a Academiei Române, întrunită în sesiunea din 29 octombrie 2025, a decis, prin vot secret, alegerea unui număr de 3 membri titulari și 2 membri corespondenți, după cum urmează:

Membri titulari:

- Ana Blandiana (Otilia-Valeria Rusan), Secţia de filologie şi literatură

-Nicolae-Ovidiu I. Badea, Secţia de ştiinţe agricole şi silvice

- Wilhelm Dancă, Secţia de filosofie, teologie, psihologie şi pedagogie

Membri corespondenţi:

• Viorel Jinga, Secţia de ştiinţe medicale

• Luminiţa Chivu, Secţia de ştiinţe economice, juridice şi sociologie

„Conform Statutului Academiei Române şi prevederilor legii nr. 752/2001, titlul de academician poate fi folosit numai de membrii titulari ai Academiei”, mai transmite instituția.

Ana Blandiana este numele literar al Otiliei-Valeria Rusan (căsătorită cu Romulus Rusan), fiica preotului ortodox Gheorghe Coman și a Otiliei Coman. S-a născut 25 martie 1942 la Timișoara.

În perioada 1963-1967 a urmat cursurile Facultății de Filologie a Universității „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca, fiind licențiată în anul 1967. Studiile au fost continuate prin burse la Iowa University, U.S.A. (1973-1974), Heidelberg Universität (1991) și Berlin, D.A.A.D. (1993).

După debutul literar din revista „Tribuna“ în anul 1959, poeta Ana Blandiana a fost supusă, de-a lungul anilor, la 3 interdicții de publicare: în 1959-1964, ca fiică a unui deținut politic; în anul 1985, pentru publicarea a patru poezii în revista „Amfiteatru“. După interdicție, poeziile au fost răspândite fiind scrise de mână (unicul samizdat românesc); în perioada 1988-1989, pentru publicarea unei parodii a dictatorului sub forma unei poezii pentru copii.

De-a lungul anilor, a întreprins mai multe călătorii de documentare și de studiu în diverse țări din întreaga lume, ca invitată a unor universități, academii și organizații culturale, susținând lecturi publice și conferințe sau participând la reuniuni, congrese și festivaluri de poezie.

În martie 1990 a reînființat PEN Clubul Român (al cărui președinte a fost în perioada 1990-2004, din anul 2004 fiind președinte de onoare). În noiembrie 1990 a fost unul dintre inițiatorii Alianței Civice și președinte în perioada 1991-2001. În anul 1993 a inițiat și a realizat alături de Romulus Rusan, sub egida Consiliului Europei, primul Memorial al Victimelor Comunismului și al Rezistenței din lume (Sighet, România). În 1994 a fondat Fundația Academia Civică (al cărei președinte este încă de la înființare), organizație neguvernamentală care administrează Memorialul Sighet, potrivit acad.ro.