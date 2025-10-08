LIVE STUDIO SESSIONS by LP.StudioHub: o nouă dimensiune a experienței muzicale live

Fiecare sesiune este înregistrată și mixată în regim de studio, folosind echipamente profesionale și o arhitectură sonoră de înaltă precizie, dar trăită live, în prezența publicului.

Într-un peisaj cultural dominat de spectacole mari și producții de amploare, Live Studio Sessions by LP.StudioHub propune o experiență inversă — una a apropierii, a detaliului și a emoției nemijlocite. Publicul devine martorul unui proces artistic autentic, în care fiecare notă contează, fiecare respirație devine parte din muzică, iar tehnologia lucrează în favoarea intimității.

După mai multe ediții în studio, care pot fi vizualizate pe canalul de Youtube LP.StudioHub, seria Live Studio Sessions by LP.StudioHub iese pentru prima dată din spațiul său originar și ajunge pe scena Centrului Cultural Lumina, unde publicul larg va avea parte de o experiență imersivă de ascultare.

Primul eveniment din această toamnă are loc pe 30 octombrie, la Centrul Cultural Lumina și îi are ca protagoniști pe Ciprian Pop Band — unul dintre cele mai expresive ansambluri de jazz contemporan din România.

Cvartetul format din Ciprian Pop (chitară), Albert Tajti (pian/clape), Vlady Sateanu (contrabas/bass) și Vlad Popescu (tobe) propune un concert cu rafinament sonor, construit pe compoziții originale și improvizații sofisticate, unde influențele muzica clasică, blues, bebop și modernă, transformând sunetele în fluxuri de melodii complexe, cu instrumente acustice și electronice.

Concertul, intitulat „Remember Me” oferă publicului șansa de a experimenta calitatea de studio într-un spațiu scenic amplu, accesibil tuturor iubitorilor de jazz și muzică live de calitate.

Pe scenă vor urca și doi invitați speciali, pregătiți să aducă un plus de emoție și rafinament serii: Marina Arsene, una dintre cele mai versatile și promițătoare voci ale jazzului românesc și Adrian Nour, solist de musical, un artist complex, extrem de îndrăgit de public.

Seria continuă pe 20 noiembrie, cu un eveniment exclusivist, desfășurat chiar la LP.StudioHub, un spațiu destinat în mod obișnuit doar artiștilor, locul unde se creează muzica, dedicat performanțelor live înregistrate și mixate la cel mai înalt nivel tehnic. Însă, prin acest eveniment, studioul își deschide porțile către public, pentru a trăi o experiență muzicală unică.



De această dată, protagonistul serii este Zaharenco, un artist a cărui muzică explorează granițele dintre New Jazz, muzica clasică și energia rock-ului, fiind însoțit de o trupă de excepție formată din Alexandru Zaharencu (keyboard), Raul Iuga (chitară electrică), Timotei Bîgu (bass electric) și Cristian Florea (tobe). Concertul „Suspended in Mid-Air” este o incursiune într-un univers cinematic, o experiență sonoră intensă și imersivă, limitată la doar 30 de spectatori, care vor trăi senzația de a fi în mijlocul creației, în timp real. Aceștia vor trăi muzica din interiorul ei, la câțiva pași de artiști, într-un cadru controlat acustic, unde fiecare detaliu se aude și se simte.

Despre concept

Prin Live Studio Sessions by LP.StudioHub aducem o perspectivă nouă asupra concertelor live: precizia și profunzimea unui mix de studio, combinate cu energia emoțională a interpretării în fața publicului. Este un concept care pune accent pe calitatea sunetului, pe autenticitatea momentului și pe apropierea dintre artist și spectator.

Seria va continua să prezinte artiști reprezentativi din zona jazz, fusion și muzică contemporană, creatori de compoziții proprii, deschizând un dialog între performanță și experiment, între tehnologie și emoție.

Bilete disponibile pe Eventbook.ro

Proiect realizat de LP.StudioHub