Bucharest Fringe - Maratonul teatrului independent – Ediția a 15-a a premiat autenticitatea. Iată câștigătoriil

Tema ediției din acest an a fost Oameni, iar festivalul a stat sub semnul autenticității ca vector revelator.

Juriul de premiere pentru spectacolele aflate în competiție a fost format din actrițele Ana Covalciuc, Teodora Daiana Păcurar și criticul de teatru Octavian Szalad. În competiție s-a regăsit un număr record de spectacole, iar premiile acordate au fost următoarele:

Premiul pentru Cel mai bun spectacol: „Armageddon Rebranded” de Alex Gorghe, regia Irisz Kovacs, o producție REACTOR de creație și experiment

Premiul pentru Cea mai buna regie: Robert Bălan pentru spectacolul „Ceilalți” – Asociația Art No More

Premiul pentru Debut: Larisa Popa pentru regia spectacolelor „Tom la fermă” – UNATC București și „Acest loc blestemat” – Centrul de Teatru Educațional Replika

Premiul pentru Cea mai bună dramaturgie: Ana Turoș pentru spectacolul „Baby Fever” – Asociația Punctart

Premiul pentru Cea mai bună scenografie (cel mai bun univers vizual): Răzvan Bordoș pentru „Armageddon Rebranded” – REACTOR de creație și experiment

Premiul pentru Cel mai bun actor, ex aequo:

Laurențiu Bănescu pentru rolurile din spectacolul „Ceilalți” – Asociația Art No More

Sorin Manea pentru rolurile din spectacolul „Acest loc blestemat" – Centrul de Teatru Educațional Replika

Premiul pentru Cea mai bună actriță, ex aequo:

Oana Jindiceanu pentru rolul din spectacolul „Fetița din debara” – Teatrul de Artă București

Emilia Ivan pentru rolul din spectacolul „Demonul din sticlă" – Universitatea Lucian Blaga Sibiu

Premiul pentru Originalitate: Camelia Neagoe & Maria-Luiza Dimulescu pentru conceptul și realizarea spectacolului „Maybe by 2301 We Won’t Need Another Feminist Show” – Asociația Delazero

Premiul Special al juriului: pentru ludicul și mijloacele estetice variate din spectacolul „Cavalerul inexistent” – Teatrul de Artă București

Premiul Special al juriului: actriței Ioana Visalon pentru interpretarea rolurilor secundare din spectacolul „Baby Fever” – Asociația Punctart

Organizatorii festivalului îi felicită pe toți participanții, mulțumește finanțatorilor, partenerilor, publicului și, nu în ultimul rând, echipei și voluntarilor și așteaptă cu nerăbdare edițiile ce vor urma.

Bucharest Fringe – Maratonul teatrului independent este organizat anual de Teatrul Apropo, prin Asociația TEATRUL.RO și este unul dintre cele mai mari și cunoscute festivaluri dedicate teatrului independent și noilor generații de artiști.

