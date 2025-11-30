€ 5.0906
Subcategorii în Stiri

DCNews Stiri Târgurile de Crăciun din România, în 2025, de la București, la Craiova, Sibiu sau Brașov GALERIE VIDEO
Data publicării: 21:27 30 Noi 2025

Târgurile de Crăciun din România, în 2025, de la București, la Craiova, Sibiu sau Brașov GALERIE VIDEO
Autor: Roxana Neagu

targ craciun sibiu Târgul de Crăciun din Sibiu/ foto Facebook
 

Târgul de Crăciun din Brașov s-a deschis astăzi, 30 noiembrie 2025. Localnicii și turiștii se pot bucura de atmosfera festivă până în 11 ianuarie 2026. De fapt, vorbim despre un traseu festiv la Brașov, fiind...

Târgul de Crăciun din Brașov s-a deschis astăzi, 30 noiembrie 2025. Localnicii și turiștii se pot bucura de atmosfera festivă până în 11 ianuarie 2026. De fapt, vorbim despre un traseu festiv la Brașov, fiind trei locații: Piața Sfatului, Piața Sfântul Ioan și zona Rectorat. Și Aleea de sub Tâmpa se bucură, în acest an, de un concept decorativ reinterpretat, de-a lungul aleii fiind amplasate figurine de mari dimensiuni. 

Târgul de Crăciun din București este, de fapt, în mai multe locații din Capitală. Sâmbătă, 29 noiembrie, a fost pornit iluminatul stradal în București, odată cu deschiderea Târgului de Crăciun din Piața Constituției, numit Bucharest Christmas Market. Acesta va fi deschis 30 de zile, fiind cel mai mare evident dedicat sărbătorilor de iarnă, organizat de Primăria Capitalei. Aici găsiți cel mai înalt brad ecologic din țară, roată panoramică, carusel. Vor fi organizate spectacole de teatru și concerte. Este mărginit de 120 de căsuțe. 

Tot în București, mai sunt organizate, în Piața Universității, târgul de Crăciun Bucharest Downtown Christmas Market, dar și Bucharest Opera Christmas Market, care se va deschide în 6 decembrie. Toate se vor închide în 28 decembrie. 

În București, s-au mai deschis Târgul de Crăciun de la Hala Laminorului, dar și Târgul de Crăciun din București, din Parcul Drumul Taberei, singurul organizat exclusiv din fonduri private. 

Târgul de Crăciun din Sibiu, din 2025, primește vizitatorii, ca-n fiecare an, cu mâncare bună și mici surprize, cum ar fi liftul magic care duce copiii direct în casa lui Moș Crăciun. Este Târgul de Crăciun deschis din 14 noiembrie 2025 până în 4 ianuarie 2026. Dacă anul trecut a avut 500.000 de vizitatori, anul acesta așteptările sunt și mai mari. 

LINK către VIDEO din Sibiu

Târgul de Crăciun din Craiova este considerat cel mai frumos, în acest an, din Europa, mândrindu-se cu sania lui Moș Crăciun, cu reni, care trece pe deasupra pieței. Votul obținut a fost sărbătorit cu artificii. Târgul își așteaptă oaspeții, la fel ca Târgul de Crăciun din Sibiu, până în 4 ianuarie 2026. 

Chiar dacă marile orașe se bat în Târguri de Crăciun spectaculoase, ce reușesc să atragă sute de mii de turiști, festivitățile pentru sărbătorile de iarnă sunt organizate peste tot în țară, unele cu succes, cum vedem mai sus, altele cu mai puțin succes - după cum am văzut criticile din Constanța. Indiferent de situația, luminițele aduc magie și fericire pe fațele copiilor și ale adulților din toate colțurile țării. 

Citește și: Zile libere de Crăciun 2025 și Revelion 2026. Cât durează vacanța de sărbatori 



targ craciun bucuresti 2025
targ craciun craiova 2025
video targ craciun
targuri de craciun 2025
targ craciun sibiu 2025
targ craciun brasov 2025
craciun 2025
