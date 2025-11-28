Programul West Side Christmas Market 2025

Târgul de Craciun din Drumul Taberei are numeroase atracții și activități.

Concerte și activități pentru copii la târgul de Crăciun din Drumul Taberei

Printre acestea se numără concerte, seri de colinde, 60 de căsuțe cu preparate culinare, caruselul și roata panoramică de 33 de metri înălțime, 400.000 de beculețe, ornamente colorate, căsuța lui Moș Crăciun, un brad spectaculos și, evident, întâlnirea cu Moș Crăciun. Accesul este gratuit la la West Side Christmas Market 2025.

Deschiderea oficială a West Side Christmas Market 2025 are loc vineri, 28 noiembrie, cu începere de la ora 17:00. Luminile festive vor fi aprinse la ora 19:00. De asemenea, va avea loc un program de artificii.

Program complet West Side Christmas Market 2025

Programul concertelor din primele 10 seri, West Side Christmas Market 2025, este următorul:

28 noiembrie – Andia;

29 noiembrie – Breeze;

30 noiembrie – Corul Seniorilor (de la 19.00), urmat de Simona Delegeanu;

1 decembrie – Vunk;

3 decembrie – Fuego;

4 decembrie – Damian & Brothers;

5 decembrie – Corul Nostalgia (ora 19.00), urmat de Viorica Pintilie;

6 decembrie – Smiley;

7 decembrie – Loredana.

Târgul include o roată panoramică

Printre atracțiile de la West Side Christmas Market 2025 se numără caruselul și roata panoramică de 33 de metri înălțime.

De asemenea, o altă atracție este podul hobanat din parcul Drumul Taberei, amenajat cu o perdea de 200.000 de luminițe. În plus, vizitatorii vor avea la dispoziție un patinoar de 750 de metri pătrați.

Tot pentru copii a fost amenajată Căsuța lui Moș Crăciun, pe o suprafață de 100 de metri pătrați. Zi de zi, aici se vor organiza ateliere și diverse activități, între orele 17:00 și 21:00, în timpul săptămânii. Programul în weekend și în zilele de sărbătoare este 12:00 – 21:00. Accesul este liber.

Cum ajungi la West Side Christmas Market 2025

Pentru că zona din jurul Parcului Drumul Taberei poate să devină aglomerată seara, este recomandată folosirea transportului public în locul mașinii.

La Târgul de Crăciun West Side se poate ajunge cu:

Metrou: Linia M5, stația Parc Drumul Taberei – ieșirea din metrou se află la câțiva pași de parc.

Tramvai: Linia 41, stația Parc Drumul Taberei / Drumul Taberei.

Autobuz (STB): Liniile 105, 138, 168, 221, 222, 232, 322, 368, 485, dar și linia de noapte N116, toate cu stații în proximitatea parcului Drumul Taberei.

Troleibuz: Liniile 69 și 93 au stații în apropierea parcului.

Dacă alegeți să veniți cu mașina, luați în calcul traficul intens, dar și locurile de parcare limitate în jurul parcului și pe străzile lăturalnice.

