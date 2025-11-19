Zile libere de Crăciun 2025 și Revelion 2026. Cât durează vacanța de sărbatori

Luna decembrie este marcată de zile libere de Crăciun și Revelion. Iată cât va dura vacanța de sărbători pentru angajați.
Zilele libere încep încă din ultima zi din noiembrie, 30 noiembrie - Sfântul Andrei. Însă, în acest an, această zi liberă legală pică într-o zi de duminică. Astfel, minivacanța românilor va fi de 3 zile la începutul lunii decembrie 2025. Ziua de 1 Decembrie, Ziua Națională a României, este, de asemenea, zi liberă legală. Aceasta va fi într-o zi de luni, ceea ce le oferă românilor un weekend prelungit: 29, 30 noiembrie și 1 Decembrie (luni).
Următoarea vacanță va fi cu ocazia Crăciunului. De această dată, românii se bucură de o minivacanță. 25 decembrie, Crăciunul, va fi într-o zi de joi, iar a doua zi de Crăciun, 26 decembrie, va fi vineri. Astfel, românii se vor bucura de patru zile libere cu ocazia sărbătorilor de iarnă, Crăciunul oferindu-le două zile libere chiar înainte de weekend, 27 - 28 decembrie.
Următoarea vacanță pentru salariați va fi chiar la început de ianuarie, respectiv cu ocazia Revelionului: 1 - 2 ianuarie vor pica în zilele de joi și vineri. Următoarele zile libere vor fi în 6 și 7 ianuarie 2026, ceea ce înseamnă că românii ar urma să meargă la serviciu o singură zi, luni, 5 ianuarie, când este de așteptat să aibă, de fapt, ”punte”.
Elevii și profesorii au vacanță în luna decembrie, începând cu 20 decembrie, cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Astfel, intervalul de vacanță va fi 20 decembrie 2025 - 7 ianuarie 2026. Sunt două săptămâni și jumătate de vacanță, perioadă în care vor fi Crăciunul și Revelionul. Elevii revin în bănci în 8 ianuarie 2026.
