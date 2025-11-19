Zile libere de Crăciun 2025 și Revelion 2026. Cât durează vacanța de sărbatori

Zile libere legale decembrie 2025: Weekend prelungit la început de decembrie

Zilele libere încep încă din ultima zi din noiembrie, 30 noiembrie - Sfântul Andrei. Însă, în acest an, această zi liberă legală pică într-o zi de duminică. Astfel, minivacanța românilor va fi de 3 zile la începutul lunii decembrie 2025. Ziua de 1 Decembrie, Ziua Națională a României, este, de asemenea, zi liberă legală. Aceasta va fi într-o zi de luni, ceea ce le oferă românilor un weekend prelungit: 29, 30 noiembrie și 1 Decembrie (luni).

Zile libere Crăciun 2025: Minivacanță pentru români

Următoarea vacanță va fi cu ocazia Crăciunului. De această dată, românii se bucură de o minivacanță. 25 decembrie, Crăciunul, va fi într-o zi de joi, iar a doua zi de Crăciun, 26 decembrie, va fi vineri. Astfel, românii se vor bucura de patru zile libere cu ocazia sărbătorilor de iarnă, Crăciunul oferindu-le două zile libere chiar înainte de weekend, 27 - 28 decembrie.

Zile libere Revelion 2025 - 2026: Vacanță în toată regula în ianuarie

Următoarea vacanță pentru salariați va fi chiar la început de ianuarie, respectiv cu ocazia Revelionului: 1 - 2 ianuarie vor pica în zilele de joi și vineri. Următoarele zile libere vor fi în 6 și 7 ianuarie 2026, ceea ce înseamnă că românii ar urma să meargă la serviciu o singură zi, luni, 5 ianuarie, când este de așteptat să aibă, de fapt, ”punte”.

Vacanța elevilor și a profesorilor

Elevii și profesorii au vacanță în luna decembrie, începând cu 20 decembrie, cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Astfel, intervalul de vacanță va fi 20 decembrie 2025 - 7 ianuarie 2026. Sunt două săptămâni și jumătate de vacanță, perioadă în care vor fi Crăciunul și Revelionul. Elevii revin în bănci în 8 ianuarie 2026.

