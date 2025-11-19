€ 5.0889
|
$ 4.3980
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0889
|
$ 4.3980
 
DCNews Stiri Zile libere de Crăciun 2025 și Revelion 2026. Cât durează vacanța de sărbatori
Data publicării: 15:31 19 Noi 2025

Zile libere de Crăciun 2025 și Revelion 2026. Cât durează vacanța de sărbatori
Autor: Roxana Neagu

brad de craciun zile libere Zile libere Crăciun și Revelion 2025/2026. Pixabay
 

Luna decembrie este marcată de zile libere de Crăciun și Revelion. Iată cât va dura vacanța de sărbători pentru angajați.

Zile libere legale decembrie 2025: Weekend prelungit la început de decembrie

Zilele libere încep încă din ultima zi din noiembrie, 30 noiembrie - Sfântul Andrei. Însă, în acest an, această zi liberă legală pică într-o zi de duminică. Astfel, minivacanța românilor va fi de 3 zile la începutul lunii decembrie 2025. Ziua de 1 Decembrie, Ziua Națională a României, este, de asemenea, zi liberă legală. Aceasta va fi într-o zi de luni, ceea ce le oferă românilor un weekend prelungit: 29, 30 noiembrie și 1 Decembrie (luni). 

Zile libere Crăciun 2025: Minivacanță pentru români

Următoarea vacanță va fi cu ocazia Crăciunului. De această dată, românii se bucură de o minivacanță. 25 decembrie, Crăciunul, va fi într-o zi de joi, iar a doua zi de Crăciun, 26 decembrie, va fi vineri. Astfel, românii se vor bucura de patru zile libere cu ocazia sărbătorilor de iarnă, Crăciunul oferindu-le două zile libere chiar înainte de weekend, 27 - 28 decembrie. 

Zile libere Revelion 2025 - 2026: Vacanță în toată regula în ianuarie

Următoarea vacanță pentru salariați va fi chiar la început de ianuarie, respectiv cu ocazia Revelionului: 1 - 2 ianuarie vor pica în zilele de joi și vineri. Următoarele zile libere vor fi în 6 și 7 ianuarie 2026, ceea ce înseamnă că românii ar urma să meargă la serviciu o singură zi, luni, 5 ianuarie, când este de așteptat să aibă, de fapt, ”punte”. 

Vacanța elevilor și a profesorilor 

Elevii și profesorii au vacanță în luna decembrie, începând cu 20 decembrie, cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Astfel, intervalul de vacanță va fi 20 decembrie 2025 - 7 ianuarie 2026. Sunt două săptămâni și jumătate de vacanță, perioadă în care vor fi Crăciunul și Revelionul. Elevii revin în bănci în 8 ianuarie 2026. 

Citește și: Vremea până la jumătatea lui decembrie: Prognoza ANM pentru următoarele 4 săptămâni 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

zile libere craciun 2025
zile libere revelion 2025
zile libere decembrie
zile libere legale 2025
craciun
revelion
minivacanta
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Zi de doliu național pentru Ilie Ilașcu. Maia Sandu zice că a fost un „simbol al moldovenilor“, deși el a luptat pentru România Mare
Publicat acum 5 minute
Importuri frauduloase de băuturi carbogazoase: Vama Română a descoperit datorii de 4,1 milioane lei
Publicat acum 18 minute
Zelenski, presat să-și demită principalul consilier în urma scandalului de corupție uriaș din Ucraina
Publicat acum 32 minute
Peste 2.800 de elevi români din Ucraina vor primi burse printr-un program al DRP
Publicat acum 33 minute
Producția și vânzarea de carne cultivată în laborator, interzisă în Ungaria
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 18 Noi 2025
Ludovic Orban, dat afară de Nicușor Dan. A venit confirmarea!
Publicat pe 17 Noi 2025
Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate
Publicat pe 17 Noi 2025
Celebrele gemene Kessler au murit în același timp: „Împreună până în ultima clipă”
Publicat acum 7 ore si 48 minute
Răsturnare de situație în cazul familiei care a murit în Istanbul, formată din mamă, tată și doi copii de 3 și 6 ani
Publicat acum 23 ore si 12 minute
Ludovic Orban rupe tăcerea după despărțirea de Nicușor Dan
 
explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close