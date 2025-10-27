Încă un oraș din România renunță la artificiile de Revelion

Primăria municipiului Brașov a anunțat că nu va mai organiza focul de artificii specific din noaptea de Revelion, începând din acest an.

„Din grijă pentru prietenii necuvântători, Brașov nu va avea artificii în noaptea de Revelion”, se arată într-un comunicat de presă.

Efecte negative asupra animalelor

„Toți iubim animalele de companie, fie că avem un cățel, o pisică sau un canar acasă, fie că doar le vedem la prieteni sau la rude. Din păcate, fiecare sfârșit de an este pentru aceste animale un adevărat coșmar, în special în noaptea de revelion, când zeci și sute de artificii explodează în tot orașul. Noi, cei care avem un animal acasă, știm că trebuie să ne luăm toate măsurile ca acestea, din cauza fricii, să nu fugă și să se piardă.

Auzim tot mai des cum dimineața noului an este doar o căutare pentru recuperarea câinelui sau pisicii pierdute din cauza artificiilor. Pentru a-i proteja pe prietenii noștri necuvântători am luat decizia ca, din acest an, primăria să nu mai organizeze focul de artificii din Piața Sfatului”, a declarat primarul Brașovului, George Scripcaru.

„Studiile arată că artificiile provoacă efecte negative serioase asupra animalelor de companie și sălbatice, inclusiv stres sever, panică, pierderea auzului, răniri și chiar moarte. Zgomotele puternice și luminile intermitente le pot face să fugă, să se piardă sau să se accidenteze, în timp ce substanțele chimice din artificii poluează mediul”, se mai arată în precizările primăriei.

Cum vor sărbători brașovenii în noaptea de Revelion

Totuși, brașovenii se vor bucura de jocuri de lasere în noaptea trecerii dintre ani, care vor înlocui clasicele focuri de artificii cu care ne-am obișnuit.

Brașovul nu e singurul oraș din țară care ia această decizie. În anii trecuți, municipiile Iași și Cluj-Napoca au renunțat la focul de artificii.