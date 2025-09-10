Bucureștiul devine centrul teatrului independent tânăr și nonconformist în cadrul Bucharest Fringe 2025, festivalul care aduce pe scenele și spațiile independente din capitală spectacole, performance-uri și evenimente artistice din mai multe orașe din țară.

Cei care vor să-și petreacă timpul liber cu spectacole originale și experiențe culturale independente pot descoperi creațiile tinerilor artiști români la Bucharest Fringe 2025.

Citește și: Spațiul în care tinerii actori își pot exprima creativitatea: Piese din București și alte patru orașe, timp de 10 zile, la Bucharest Fringe 2025

Maratonul teatrului independent umple iarăși de tinerețe spații independente din Capitală, în perioada 12-21 septembrie. Astfel, Bucureștiul devine, ca în fiecare an, gazda teatrului independent tânăr și nonconformist, orașul în care creatori independenți din toată țara, trupe tinere și tineri actori aflați la debut ajung în lumina reflectoarelor.

Teatru și arte independente pentru toate gusturile

Ajuns la a 15-a ediție, festivalul promite o varietate de experiențe culturale și artistice care ies din tiparele teatrului clasic, oferind publicului spectacole de animație, teatru de stradă, evenimente de film, dans, precum și producții studențești și de absolvire ale celor mai noi talente din România.

„Cei de la CIAA au un spectacol de teatru pentru copii și marionete pentru că se ocupă cu asta. Suntem foarte bucuroși că participă anul acesta. E și un spațiu nou, o echipă foarte inimoasă, pentru că Fringe, atunci când am schimbat titulatura, ne-am dorit să fie cât mai inovator, cât mai experimental, să avem cât mai multe direcții din tot ce înseamnă artele spectacolele. De aceea, avem și acest teatru de animație. Avem și eveniment de film, dar și teatru de stradă.

Avem și spectacole de dans. Mai puține anul acesta decât anul trecut, dar avem. O parte dintre ele sunt studențești, în sensul de spectacole de absolvire, adică deja ei nu mai sunt studenți. Dar noi, la teatrul studențesc, avem spectacole de absolvire din țară ai celor mai proaspeți artiști din România. Sunt și spectacole de teatru de toate genurile ale teatrelor din București și din țară”, a declarat Radu Popescu, fondatorul Teatrului Apropo, inițiatorul și directorul artistic al festivalului, în dialog cu jurnalistul Val Vâlcu.

De ce să alegi spectacolele independente

„Avem spectacole din toate, nu s-a pus accent pe vreun gen anume. Criteriul selecției a fost curajul și formula estetică și să fie, până la urmă, spectacole bune. Indiferent din ce gen. Să fie capabile, cumva, să ține spectatorul acolo, pentru că asta e foarte important. Mai ales la nivelul concurenței pe care-l stabilesc teatrele de stat, prin simplul fapt că lumea știe de ele.

Ca independent este cu atât mai important să ai spectacole bune, care, cu minimum de mijloace, reușesc să te rupă de ce știai, gândeai până în acel moment. Și să te țină acolo. Să reușească să atragă, să spună ceva nou spectatorului”, a punctat organizatoarea festivalului, Costinela Caraene, la Interviurile DCNews.

„E un număr din ce în ce mai mare de spectatori care riscă să ajungă în spațiile independente. Au văzut că, uneori, acolo pot vedea unele lucruri pe care nu le pot vedea într-un teatru de stat. Sunt spații mai mici, apropierea de actori e mai mare.

E un alt tip de energie, de foarte multe ori. În teatrele independente, în general, nu e un preț exagerat la bilete. E chiar mai mic decât la teatrele de stat, poate însemna chiar un paradox, pentru că spațiile independente, cu excepția proiectelor finanțate, se întrețin din totalitate din vânzarea de bilete”, a adăugat și Radu Popescu.

Peste 30 de evenimente, în 11 scene din București

Unul dintre cele mai longevive festivaluri de teatru independent propune anul acesta tema Oameni și aduce, pe 11 scene independente din Capitală, dar și pe Calea Victoriei, spectacole și performance-uri care au avut premiera între 1 iunie 2024 și 30 iunie 2025.

Programul cuprinde peste 30 de evenimente, de la producții de teatru selectate sau invitate, din București, Cluj-Napoca, Sibiu, Timișoara, Galați, la evenimente de film sau conferințe pe teme teatrale, în mai multe secțiuni competiționale sau în OFF: 13 spectacole în Competiție, 4 Premiere în festival, 3 spectacole invitate, 1 proiecție de film, 3 spectacole studențești – STS independent, 6 spectacole ale unor companii membre ATI – Asociația Teatrelor Independente.

Spectacolele se vor juca la Teatrul Apropo, organizatorul festivalului, și în spațiile partenere: Teatrul Metropolis, Teatrul În Culise, Teatrul Coquette, Teatrul de Artă București, Casa Kerim „Din Parfumerie”, Teatrul Apollo 111, unteatru, Improteca, Centrul de Teatru Educațional Replika, POINT ArtHub, Centrul Independent pentru Arta Animației (CIAA).

Deschiderea oficială a Festivalului Bucharest Fringe va avea loc pe Calea Victoriei, unde sâmbătă, 13 septembrie, orele 17:00, publicul este așteptat la spectacolul stradal The Fury Drummers – Secțiunea OFF, la care intrarea este liberă.

Atât selecția spectacolelor cât și propunerile de spectacole în OFF au fost făcute de juriul format din criticii de teatru Oana Cristea Grigorescu, Oltița Cîntec și Cristiana Gavrilă.

Juriul de premiere al Ediției din acest an este format din: Ana Covalciuc, actriță, Teodora Daiana Păcurar, actriță și Octavian Szalad, teatrolog.

Biletele la Festivalul Bucharest Fringe se găsesc pe IaBilet.ro.

Bilete la spectacole care au loc în unele dintre spațiile partenere se găsesc și pe myStage.ro, bilet.ro, eventbook.ro.

Elevii și studenții au acces gratuit, în limita locurilor disponibile, în baza unei rezervări efectuate prin completarea formularului online.

Programul festivalului Bucharest Fringe 2025

VINERI 12 SEPTEMBRIE

Ora 19.00, Teatrul În Culise: Duși cu pluta – Secțiunea ATI

Ora 20.00, Teatrul Coquette: Frida Kahlo: Viva la Vida – Secțiunea ATI

SÂMBĂTĂ 13 SEPTEMBRIE

Ora 17.00, Calea Victoriei – Deschiderea oficială a Festivalului: The Fury Drummers – Secțiunea OFF - Intrare liberă

Ora 18.00, Teatrul Metropolis, Sala Mare: Maybe by 2301, we won´t need another feminist show – Asociația Delazero – Secțiunea Competiție

Ora 19.30, Teatrul de Artă: Cavalerul inexistent – Secțiunea Competiție

Ora 20.30, Teatrul În Culise: BEAT Bukovski – BIS Teatru, Sibiu – Secțiunea ATI

DUMINICĂ 14 SEPTEMBRIE

Ora 17.00, Teatrul Apropo: Colocviu – teatrul independent și organizarea de Festival – Q&A cu Radu Popescu și studenții Universității de Arte Târgu Mureș, intrare liberă

Ora 18.00, Teatrul Coquette: Demonul din sticlă – Serile Teatrului Studențesc

Ora 19.00, Teatrul Apropo: Avem imagini șocante – lectură performativă, Premieră în Festival. Intrare liberă

Ora 19.15, Teatrul de Artă: Fetița din debara – Secțiunea Competiție

Ora 21.00, Casa Kerim „Din Parfumerie”: Naky – Secțiunea Competiție

LUNI 15 SEPTEMBRIE

Ora 18.30, Teatrul Apollo 111: Tom la fermă – UNATC – Serile Teatrului Studențesc

Ora 19.30, Teatrul Apropo: The Story of 1900. A Jazz Suite – Premieră în Festival

Ora 20.30, Unteatru: Partea 3. Solidaritatea – Reactor, Cluj – Secțiunea Competiție

MARȚI 16 SEPTEMBRIE

Ora 18.30, Centrul Replika: Armageddon Rebranded – Reactor, Cluj – Secțiunea Competiție

Ora 19.30, Unteatru: Șapte inimi – Secțiunea ATI

Ora 20.30, Teatrul Apropo: Ana – Univ. ”Dunărea de Jos” Galați – Serile Teatrului Studențesc

MIERCURI 17 SEPTEMBRIE

Ora 19.00, POINT ArtHub: Baby Fever – Asociația Punctart – Secțiunea Competiție

Ora 20.30, POINT ArtHub: FORT / DA – Premieră în Festival

Ora 21.00, Teatrul Apollo 111: Papiloma Party – Asoc. Șangri-La Artistic Ground – Secțiunea Competiție

JOI 18 SEPTEMBRIE

Ora 19.00, Teatrul Apropo: Așteptându-l pe Ulise – Asociația Par Coeur – Secțiunea Competiție Ora 20.00, POINT ArtHub: Frate, frate – Secțiunea OFF

Ora 21.00, Improteca: Inteligenta Artificiala si Prostia Naturala – Secțiunea ATI

VINERI 19 SEPTEMBRIE

Ora 18.30, Centrul Replika: Acest loc blestemat – Secțiunea Competiție

Ora 19.30, Teatrul Apropo: Iluzii – Premieră în Festival

Ora 20.30, Teatrul Metropolis; Sala Mică: Sala Mică: Bestiar – Vanner Collective – Secțiunea Competiție

SÂMBĂTĂ 20 SEPTEMBRIE

Ora 11.00, Centrul Replika: Congresul Asociației Teatrelor Independente. Intrare liberă

Ora 17.00, Teatrul Apropo: (Dez)rădăcinare – Teatrul Basca, Timișoara – Secțiunea Competiție

Ora 19.00, POINT ArtHub: Ceilalți - Art No More – Secțiunea Competiție

DUMINICĂ 21 SEPTEMBRIE

Ora 16.00 și ora 18.00, CIAA: „Țup, imposibil e doar un cuvânt” – Secțiunea ATI

Ora 18.00, Teatrul Apropo: Proiecție film „Criminal!” urmată de Q&A cu echipa – Secțiunea OFF - Intrare liberă

Ora 20.00, Teatrul Apropo: Festivitatea de Premiere - Intrare liberă

Ora 20.30, Teatrul Apropo: Eveniment de Închidere. Concert „Jungla’n Concert” – Secțiunea OFF

PARTENERI FINANȚATORI

Primăria Municipiului București prin ARCUB, Administrația Fondului Cultural Național (AFCN), UNITER – Instituție de utilitate publică – fonduri din timbru teatral

PARTENER

Universitatea de Arte din Târgu-Mureș

PARTENERI MEDIA

Radio Guerrilla, Zile și nopți, DC News, Radio România Cultural, LiterNet, Bookhub, Happening, Daily Magazine, România pozitivă, AIVImedia.hub

***

Proiect co-finanțat de Primăria Municipiului București prin ARCUB în cadrul Programului „București. Împreună” 2025. Pentru informații detaliate despre programul de finanțare al Primăriei Municipiului București prin ARCUB, puteți accesa www.arcub.ro.

***

Proiect cultural co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News