Data actualizării: | Data publicării:

EXCLUSIV  Maraton de teatru. Piese pentru copii, spectacole de dans și proiecții de film la Bucharest Fringe 2025

Autor: Iulia Horovei | Categorie: Cultura
Sursa foto: Agerpres
Sursa foto: Agerpres

Bucureștiul devine centrul teatrului independent tânăr și nonconformist în cadrul Bucharest Fringe 2025, festivalul care aduce pe scenele și spațiile independente din capitală spectacole, performance-uri și evenimente artistice din mai multe orașe din țară.

Cei care vor să-și petreacă timpul liber cu spectacole originale și experiențe culturale independente pot descoperi creațiile tinerilor artiști români la Bucharest Fringe 2025.

Citește și: Spațiul în care tinerii actori își pot exprima creativitatea: Piese din București și alte patru orașe, timp de 10 zile, la Bucharest Fringe 2025

Maratonul teatrului independent umple iarăși de tinerețe spații independente din Capitală, în perioada 12-21 septembrie. Astfel, Bucureștiul devine, ca în fiecare an, gazda teatrului independent tânăr și nonconformist, orașul în care creatori independenți din toată țara, trupe tinere și tineri actori aflați la debut ajung în lumina reflectoarelor.

Teatru și arte independente pentru toate gusturile

Ajuns la a 15-a ediție, festivalul promite o varietate de experiențe culturale și artistice care ies din tiparele teatrului clasic, oferind publicului spectacole de animație, teatru de stradă, evenimente de film, dans, precum și producții studențești și de absolvire ale celor mai noi talente din România.

„Cei de la CIAA au un spectacol de teatru pentru copii și marionete pentru că se ocupă cu asta. Suntem foarte bucuroși că participă anul acesta. E și un spațiu nou, o echipă foarte inimoasă, pentru că Fringe, atunci când am schimbat titulatura, ne-am dorit să fie cât mai inovator, cât mai experimental, să avem cât mai multe direcții din tot ce înseamnă artele spectacolele. De aceea, avem și acest teatru de animație. Avem și eveniment de film, dar și teatru de stradă.

Avem și spectacole de dans. Mai puține anul acesta decât anul trecut, dar avem. O parte dintre ele sunt studențești, în sensul de spectacole de absolvire, adică deja ei nu mai sunt studenți. Dar noi, la teatrul studențesc, avem spectacole de absolvire din țară ai celor mai proaspeți artiști din România. Sunt și spectacole de teatru de toate genurile ale teatrelor din București și din țară”, a declarat Radu Popescu, fondatorul Teatrului Apropo, inițiatorul și directorul artistic al festivalului, în dialog cu jurnalistul Val Vâlcu.

De ce să alegi spectacolele independente

Avem spectacole din toate, nu s-a pus accent pe vreun gen anume. Criteriul selecției a fost curajul și formula estetică și să fie, până la urmă, spectacole bune. Indiferent din ce gen. Să fie capabile, cumva, să ține spectatorul acolo, pentru că asta e foarte important. Mai ales la nivelul concurenței pe care-l stabilesc teatrele de stat, prin simplul fapt că lumea știe de ele.

Ca independent este cu atât mai important să ai spectacole bune, care, cu minimum de mijloace, reușesc să te rupă de ce știai, gândeai până în acel moment. Și să te țină acolo. Să reușească să atragă, să spună ceva nou spectatorului”, a punctat organizatoarea festivalului, Costinela Caraene, la Interviurile DCNews.

„E un număr din ce în ce mai mare de spectatori care riscă să ajungă în spațiile independente. Au văzut că, uneori, acolo pot vedea unele lucruri pe care nu le pot vedea într-un teatru de stat. Sunt spații mai mici, apropierea de actori e mai mare.

E un alt tip de energie, de foarte multe ori. În teatrele independente, în general, nu e un preț exagerat la bilete. E chiar mai mic decât la teatrele de stat, poate însemna chiar un paradox, pentru că spațiile independente, cu excepția proiectelor finanțate, se întrețin din totalitate din vânzarea de bilete”, a adăugat și Radu Popescu.

Youtube video image

Peste 30 de evenimente, în 11 scene din București

Unul dintre cele mai longevive festivaluri de teatru independent propune anul acesta tema Oameni și aduce, pe 11 scene independente din Capitală, dar și pe Calea Victoriei, spectacole și performance-uri care au avut premiera între 1 iunie 2024 și 30 iunie 2025.

Programul cuprinde peste 30 de evenimente, de la producții de teatru selectate sau invitate, din București, Cluj-Napoca, Sibiu, Timișoara, Galați, la evenimente de film sau conferințe pe teme teatrale, în mai multe secțiuni competiționale sau în OFF: 13 spectacole în Competiție, 4 Premiere în festival, 3 spectacole invitate, 1 proiecție de film, 3 spectacole studențești – STS independent, 6 spectacole ale unor companii membre ATI – Asociația Teatrelor Independente.

Spectacolele se vor juca la Teatrul Apropo, organizatorul festivalului, și în spațiile partenere:  Teatrul Metropolis, Teatrul În Culise, Teatrul Coquette, Teatrul de Artă București, Casa Kerim „Din Parfumerie”, Teatrul Apollo 111, unteatru, Improteca, Centrul de Teatru Educațional Replika, POINT ArtHub, Centrul Independent pentru Arta Animației (CIAA).

Deschiderea oficială a Festivalului Bucharest Fringe va avea loc pe Calea Victoriei, unde sâmbătă, 13 septembrie, orele 17:00, publicul este așteptat la spectacolul stradal The Fury Drummers – Secțiunea OFF, la care intrarea este liberă.

Atât selecția spectacolelor cât și propunerile de spectacole în OFF au fost făcute de juriul format din criticii de teatru Oana Cristea Grigorescu, Oltița Cîntec și Cristiana Gavrilă.

Juriul de premiere al Ediției din acest an este format din: Ana Covalciuc, actriță, Teodora Daiana Păcurar, actriță și Octavian Szalad, teatrolog.

Biletele la Festivalul Bucharest Fringe se găsesc pe IaBilet.ro.

Bilete la spectacole care au loc în unele dintre spațiile partenere se găsesc și pe myStage.ro, bilet.ro, eventbook.ro. 

Elevii și studenții au acces gratuit, în limita locurilor disponibile, în baza unei rezervări efectuate prin completarea formularului online.

Programul festivalului Bucharest Fringe 2025

VINERI 12 SEPTEMBRIE

Ora 19.00, Teatrul În Culise: Duși cu pluta – Secțiunea ATI

Ora 20.00, Teatrul Coquette: Frida Kahlo: Viva la Vida – Secțiunea ATI

SÂMBĂTĂ 13 SEPTEMBRIE

Ora 17.00, Calea Victoriei – Deschiderea oficială a Festivalului: The Fury Drummers – Secțiunea OFF - Intrare liberă

Ora 18.00, Teatrul Metropolis, Sala Mare: Maybe by 2301, we won´t need another feminist show – Asociația Delazero – Secțiunea Competiție

Ora 19.30, Teatrul de Artă: Cavalerul inexistent – Secțiunea Competiție

Ora 20.30, Teatrul În Culise: BEAT Bukovski – BIS Teatru, Sibiu – Secțiunea ATI

DUMINICĂ 14 SEPTEMBRIE

Ora 17.00, Teatrul Apropo: Colocviu – teatrul independent și organizarea de Festival – Q&A cu Radu Popescu și studenții Universității de Arte Târgu Mureș, intrare liberă

Ora 18.00, Teatrul Coquette: Demonul din sticlă – Serile Teatrului Studențesc

Ora 19.00, Teatrul Apropo: Avem imagini șocante – lectură performativă, Premieră în Festival. Intrare liberă

Ora 19.15, Teatrul de Artă: Fetița din debara – Secțiunea Competiție

Ora 21.00, Casa Kerim „Din Parfumerie”: Naky – Secțiunea Competiție

LUNI 15 SEPTEMBRIE

Ora 18.30, Teatrul Apollo 111: Tom la fermă – UNATC – Serile Teatrului Studențesc

Ora 19.30, Teatrul Apropo: The Story of 1900. A Jazz Suite – Premieră în Festival

Ora 20.30, Unteatru: Partea 3. Solidaritatea – Reactor, Cluj – Secțiunea Competiție

MARȚI 16 SEPTEMBRIE

Ora 18.30, Centrul Replika: Armageddon Rebranded – Reactor, Cluj – Secțiunea Competiție

Ora 19.30, Unteatru: Șapte inimi – Secțiunea ATI

Ora 20.30, Teatrul Apropo: Ana – Univ. ”Dunărea de Jos” Galați – Serile Teatrului Studențesc

MIERCURI 17 SEPTEMBRIE

Ora 19.00, POINT ArtHub: Baby Fever – Asociația Punctart – Secțiunea Competiție

Ora 20.30, POINT ArtHub: FORT / DA – Premieră în Festival

Ora 21.00, Teatrul Apollo 111: Papiloma Party – Asoc. Șangri-La Artistic Ground – Secțiunea Competiție

JOI 18 SEPTEMBRIE

Ora 19.00, Teatrul Apropo: Așteptându-l pe Ulise – Asociația Par Coeur – Secțiunea Competiție Ora 20.00, POINT ArtHub: Frate, frate – Secțiunea OFF

Ora 21.00, Improteca: Inteligenta Artificiala si Prostia Naturala – Secțiunea ATI

VINERI 19 SEPTEMBRIE

Ora 18.30, Centrul Replika: Acest loc blestemat – Secțiunea Competiție

Ora 19.30, Teatrul Apropo: Iluzii – Premieră în Festival

Ora 20.30, Teatrul Metropolis; Sala Mică: Sala Mică: Bestiar – Vanner Collective – Secțiunea Competiție

SÂMBĂTĂ 20 SEPTEMBRIE

Ora 11.00, Centrul Replika: Congresul Asociației Teatrelor Independente. Intrare liberă

Ora 17.00, Teatrul Apropo: (Dez)rădăcinare – Teatrul Basca, Timișoara – Secțiunea Competiție

Ora 19.00, POINT ArtHub: Ceilalți - Art No More – Secțiunea Competiție

DUMINICĂ 21 SEPTEMBRIE

Ora 16.00 și ora 18.00, CIAA: „Țup, imposibil e doar un cuvânt” – Secțiunea ATI

Ora 18.00, Teatrul Apropo: Proiecție film „Criminal!” urmată de Q&A cu echipa – Secțiunea OFF - Intrare liberă

Ora 20.00, Teatrul Apropo: Festivitatea de Premiere - Intrare liberă

Ora 20.30, Teatrul Apropo: Eveniment de Închidere. Concert „Jungla’n Concert” – Secțiunea OFF

PARTENERI FINANȚATORI

Primăria Municipiului București prin ARCUB, Administrația Fondului Cultural Național (AFCN), UNITER – Instituție de utilitate publică – fonduri din timbru teatral

PARTENER

Universitatea de Arte din Târgu-Mureș

PARTENERI MEDIA

Radio Guerrilla, Zile și nopți, DC News, Radio România Cultural, LiterNet, Bookhub, Happening, Daily Magazine, România pozitivă, AIVImedia.hub

***

Proiect co-finanțat de Primăria Municipiului București prin ARCUB în cadrul Programului „București. Împreună” 2025. Pentru informații detaliate despre programul de finanțare al Primăriei Municipiului București prin ARCUB, puteți accesa www.arcub.ro.

***

Proiect cultural co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
”Jaful secolului”, propunerea României la premiile Oscar. Poveste despre raportul nostru complicat cu occidentalii
10 sep 2025, 15:02
Bucureștiul devine gazda maratonului de teatru. Piese pentru copii, spectacole de dans și proiecții de film la Bucharest Fringe 2025
10 sep 2025, 15:34
Spațiul în care tinerii actori își pot exprima creativitatea: Piese din București și alte patru orașe, timp de 10 zile, la Bucharest Fringe 2025
10 sep 2025, 11:45
Felix Alexa pune în scenă VESTUL ADEVĂRAT, la Timișoara. TNTm va avea o nouă sală în 2025
09 sep 2025, 13:33
Out of Sight, Out of Mind. Expoziție la Mogoșoaia
09 sep 2025, 11:46
Artmark: „100 de ani de artă, în opera unei singure familii înrudite cu Brâncuși”
08 sep 2025, 11:58
ParintiSiPitici.ro
Un pediatru spune care este lucrul nr. 1 prin care părinții își ajută copiii să devină sănătoși și de succes: „Cel mai ușor moment pentru a pune bazele e în perioada de nou-născut”
10 sep 2025, 09:17
Veneția 2025: Uneori, Leul de aur mușcă rău
08 sep 2025, 08:33
Veneția 2025: Palmaresul celei de-a 82-a ediții 
07 sep 2025, 12:12
Veneția 2025: Casă, dulce casă
05 sep 2025, 10:33
Este Inteligența Artificială un dușman sau aliat al bibliotecilor?
04 sep 2025, 20:21
"Manageri ai istoriei" - Ambasadorul George Maior a publicat o nouă carte
04 sep 2025, 21:15
După șapte ani de pauză, Radiohead urcă din nou pe scenă. Turneu-maraton în Europa
04 sep 2025, 11:33
Programul ”Cinema în aer liber” în week-end. Noi filme pe Insula Artelor din Parcul Titan
04 sep 2025, 11:01
Veneția 2025: Moartea de la capătul firului
04 sep 2025, 10:04
Dâmbovița: Noaptea Muzeelor la sate, ediția 2025
03 sep 2025, 13:43
Dâmbovița: Noaptea Muzeelor la sate, ediția 2025
Veneția 2025: Kim Novak, în umbra lui Hitchcock
03 sep 2025, 12:59
Veneția 2025: Peisajele tăcerii
02 sep 2025, 11:02
Veneția 2025: Așteptându-l pe Putin
01 sep 2025, 11:37
Înapoi la Operă: OCC întâmpină publicul cu o nouă stagiune spectaculoasă în 2025
01 sep 2025, 10:26
Cazul Țundrea revine la cererea publicului, pe 3 septembrie 2025, la Teatrul Apropo
31 aug 2025, 23:42
Începe Bucharest Fringe 2025, maratonul teatrului independent. Program
29 aug 2025, 16:49
A murit celebrul compozitor Rodion Șcedrin
29 aug 2025, 10:12
Ricky Martin vine în România. „Livin’ la Vida Loca” va răsuna în București
28 aug 2025, 17:13
ICR,  în parteneriat cu Ambasada Ucrainei și CONAF au lansat programul de Cursuri de Limba Română pentru ucrainenii rezidenți în România
28 aug 2025, 15:47
Veneția 2025: Politică versus visare
27 aug 2025, 10:07
Cristian Mungiu: În lumina conflictului între suveranism și progresism, Jaful Secolului este un bun punct de plecare
26 aug 2025, 13:50
Oana Cristea Grigorescu, președinta juriului Digital Multimedia, din festivalul concurs Prix Italia, organizat de RAI
26 aug 2025, 13:37
Galați: Festivalul Internațional de Folclor-Zeci de mii de spectatori și 360 de artiști în cele patru zile de bucurie
26 aug 2025, 10:09
Rezidența Artistică Beclean 2025. Un proiect aflat la prima ediție 
25 aug 2025, 20:11
Festivalul UNDERCLOUD își serbează majoratul în noul teatru ”Grivița 53”
25 aug 2025, 18:09
Începe ediţia 2025 a Festivalului Internaţional George Enescu
24 aug 2025, 09:27
Ivana Mladenović, câștigătoarea premiului pentru regie la Festivalul Internațional de Film de la Sarajevo pentru lungmetrajul românesc „Sorella di Clausura”
23 aug 2025, 13:02
Programul ACTUALIZAT al Festivalului Enisala – Unitate la Cetate
23 aug 2025, 13:00
"Tinerețea unui dictator", în premieră, sâmbătă seară (23 august), la TVR Cultural - Video în articol
22 aug 2025, 20:12
Cine alege muzica de la radio? Compozitorii și interpreții români, excluși de la posturile comerciale
22 aug 2025, 13:32
Toma Caragiu, 100 de ani de la nașterea actorului
21 aug 2025, 11:31
Cătălin Josan, în doliu după pierderea mamei sale. „Era veselă, își făcea planuri mari”
20 aug 2025, 21:58
Comorile Galațiului, accesibile cu ajutorul hologramelor și a realității virtuale
20 aug 2025, 13:51
Zoe Dumitrescu-Bușulenga - Maica Benedicta, 105 ani de la naștere 
20 aug 2025, 11:22
Lungmetrajul ”Rusalka”, regizat de Claudiu Mitcu, la Stockholm, în programul Noul Film European
18 aug 2025, 15:06
Atlantykron 2025, sub semnul științei, culturii și al inteligenței artificiale
18 aug 2025, 15:01
Atlantykron 2025, sub semnul științei, culturii și al inteligenței artificiale
Atlantykron 2025, sub semnul științei, culturii și al inteligenței artificiale
A murit actorul Terence Stamp
17 aug 2025, 21:31
Trei actrițe care au jucat în filme cu echipe de producție din România, premiate la Festivalul de la Locarno
17 aug 2025, 14:46
Începe turneul „The Story of 1900. A Jazz Suite”, experiența muzicală multisenzorială a anului!  În august, septembrie și octombrie, la Sibiu, Brașov, Iași și București 
14 aug 2025, 08:07
Actorul Marius Manole, mesaj emoționant pentru Angela Gheorghiu, înaintea concertului aniversar
14 aug 2025, 15:45
Primele imagini din filmul Cravata Galbenă, inspirat din viața dirijorului Sergiu Celibidache, au fost lansate oficial
14 aug 2025, 13:05
Șapte spectacole din Festivalul OFF Avignon 2025, la Festivalul Internațional Shakespeare, Craiova
14 aug 2025, 12:06
Ai o pisică? Atunci trebuie să citești cartea Anei Andronic - BUZU: Totul despre mâțe
07 aug 2025, 08:48
Cele mai noi știri
acum 5 minute
Importanța învățării limbii române de către copiii din diaspora. Prof. Mariana Badea: Nu ai cum să te desprinzi de originile tale
acum 7 minute
Ursula von der Leyen anunță o alianță cu Ucraina pentru producția de drone
acum 18 minute
SALROM dă vina pe Radu Miruță pentru dezastrul de la Salina Praid: Ar fi trebuit să cunoască legislația în domeniu
acum 20 de minute
Trump cere aliaților din UE să impună tarife de 100% pentru India și China
acum 24 de minute
Spitalul Clinic Județean Galați, în plină modernizare
acum 36 de minute
Educația copiilor români în diaspora, o „problemă vitală”: „Limba română, primul lucru pe care trebuie să-l învețe pentru a nu-și uita rădăcinile” / VIDEO
acum 36 de minute
Descoperire șocantă în munții Ceahlău. Un turist a găsit un schelet uman care ar data de peste 20 de ani
acum 36 de minute
Percheziţii la o companie aeriană, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul se ridică la 12 milioane lei
Cele mai citite știri
pe 9 Septembrie 2025
Un gândac usucă mii de hectare de păduri, în România, fără a se putea interveni din cauza birocrației. Este vid legislativ
pe 9 Septembrie 2025
Detaliul de securitate din poza de ”tânăr, frumos și liber” cu Oana Țoiu. Caz tip Hillary Clinton?
pe 9 Septembrie 2025
”Atunci, cu siguranță, Ilie Bolojan își va da demisia”. Declarația momentului din PNL
pe 9 Septembrie 2025
Cauza morții lui Ștefan cel Mare. Prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae, detalii despre ultimele clipe de viață ale domnitorului / video
pe 9 Septembrie 2025
Creșterea vârstei standard de pensionare. Guvernul, precizări după declarațiile premierului/ Reacția ministrului Manole
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel