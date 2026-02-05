De la note de 10 la Timișoara, la sub 7 la București. Ada Hausvater: Cât încă trăia domnul Caramitru, i-am spus că aș vrea să merg la concurs la Teatrul Național

Invitată în podcastul Avangarda, realizat de Ionuț Vulpescu, Ada Hausvater a declarat că intenția de a candida la TNB nu a fost una conjuncturală.

„Cât încă trăia domnul Caramitru, i-am spus că aș vrea să merg la concurs la Teatrul Național. Mi s-a părut absolut corect. N-am vrut niciodată să merg la alt teatru să dau concurs”, a spus aceasta.

Ada Hausvater, candidată la funcția de manager al Teatrului Național: „Cât încă trăia domnul Caramitru, eu i-am spus că aș vrea să merg la concurs la Teatrul Național”

„Ca director la Teatrul Național din Timișoara, am avut o formulă, am construit o formulă în care am crezut și care acum funcționează. Chiar dacă eu, de exemplu, nu sunt acolo, ea funcționează. Deci, e o formulă vie. Nu e un secret. E o construcție în care am învățat ceva viu. Am învățat ceva din meseria mea. Doar că am citit din milioane de legi. Cât încă trăia domnul Caramitru, eu i-am spus că aș vrea să merg la concurs la Teatrul Național. Mi s-a părut absolut corect. N-am vrut niciodată să merg la alt teatru să dau concurs. Și nu e ceva legat de orgoliu. Și nu-i nici ceva... Și nu-mi iubesc statuile. Și nu caut statui...

Dar am considerat că... I-am și spus înainte, că aș zice, că dacă nu se prezenta la concurs, dar s-a prezentat, eu vreau să merg la concurs. Apoi, având toată experiența și având o formulă în care... având această viziune pe care o am, și cred că... Aș completa celor care sunt regizori și cred că e suficient, e doar începutul. O viziune ca regizor e una, dar viziunea mea de regizor este dublată de enorm de multă pregătire în domeniu și de enorm de multă experiență. Experiența înseamnă... nu înseamnă că ai lucrat în domeniu. Înseamnă că ai reușit în domeniu. Vrem, nu vrem. Instituția publică e o întâlnire cu ceva complicat. Aș putea spune chiar ostil. Poate e o întâlnire care poate merge și rămâne o experiență sau poate fi o reușită. Eu sunt foarte mulțumită de faptul că am reușit în acești 20 de ani. Am reușit să... nu numai să construim, dar am reușit să avem un teatru curat. Noi nu am avut probleme cu legea niciodată”, a zis Ada Hausvater.

Manager de 10 la Timișoara, dar de 6.80 la București?

„Primul concurs s-a oprit. Au fost două, adevărat. Al doilea, după citirea proiectelor de către comisie, au fost respinse. Cu note? Sub șapte, adică, la un 6 și ceva”, a zis Ada Hausvater care a adăugat, întrebată cum se împacă analiza care i-a fost făcută pentru mandatele de la Timișoara cu acest 6,80”:

„Nu, nu se leagă. Nu se leagă și oricum aș trebui să... Și într-un fel aș vrea să obțin această... Aș fi curioasă să-mi văd... Adică mi se pare chiar comic, sincer. Aș fi foarte curioasă. Sunt foarte curioasă pe proiect cum a punctat fiecare. Eu, sigur, cunosc grilele pentru că normal că știm grilele toți, sau oricine se documentează. Și sunt foarte curioasă cum au depunctat să ajungă la 5. În schimb, ceea ce remarc și mi se pare o problemă serioasă este faptul că o bună parte dintre acei oameni sunt directori, da? Deci ei lucrează în instituțiile publice și aplică legea. Ok, păi și atunci... Eu în Timișoara, cu toate... ieșim dintr-un teatru pentru rapoartele noastre anuale, am făcut o serie întreagă de proceduri ca noi să putem aduna toate informațiile la timp. Și le putem strânge pentru că 189 [n.r. OUG 189/2008] are niște rigori pe care noi le verificăm din 2008. Și le și aplicăm. Deci pentru mine, 189 sau ordinul 2799 nu e necunoscut deloc. Și am făcut diferența foarte bine între cantitate... doar că a extrage în cuvinte, știi, rămâne esențial. Cuvântul este esențial, dar cuvântul și definirea termenilor e obligatorie. Dacă noi nu avem același conținut al cuvântului...”.

Avangarda Adei Hausvater: „Teatrul Național din București trebuie să fie, să spun așa, teatrul teatrelor”

„Eu îmi propuneam ca Naționalul București să fie liderul teatrelor din România. Consideram că e un teatru care va trebui să lucreze cu toate teatrele din România. Urma să facem toată perioada de vară un festival în care să aducem spectacole din toată țara, urma să avem parteneriate cu toate teatrele din România, asta era obligatoriu. Totodată, toate spațiile teatrului deveneau spații expoziționale active, de librării, dar active, interactive. Și chiar, de multe ori deschis 24 din 24, deci ar fi însemnat o schimbare în care Teatrul Național era ca un satelit. El nu era un centru care atrăgea, nu este în sine, el este o forță și el trebuie să se definească ca forța esențială a teatrului românesc. E adevărat. Eu conduc Teatrul Național din Timișoara, dar asta nu înseamnă că nu este limpede pentru mine că Teatrul Național din București are o cu totul altă platformă. Teatrul Național din Timișoara are o structură, dar Teatrul Național din București trebuie să fie, să spun așa, teatrul teatrelor, care înseamnă implicarea lui în rețelele internaționale. Asta aș fi făcut imediat, și imediat intrat și lucrat pe coproducții și adus, desigur, nume destul de valoroase, ca să nu spun cele mai valoroase, care erau trecute în proiectul de management, dar nu garantez că le-au citit”, a mai zis ea.

Ada Hausvater, despre comisia formată din 9 evaluatori pentru funcția de manager al Teatrului Național: „M-a nedumerit componența, realist!”

„M-a nedumerit componența, realist, din primul moment în care am văzut întreaga componență. În acest moment este o mare discuție despre credibilitatea concursurilor. Ca profesionist vreau să cred în concursuri. Concursurile însă vor depinde totdeauna de comisii. Avem nevoie de profesioniști. E o mare lipsă de profesioniști în sensul real al cuvântului. Un profesionist adevărat nu face compromisuri, nu ascultă stânga-dreapta, nu poate fi păcălit. E o mare lipsă de profesioniști, dar sunt convinsă în același timp că sunt mulți profesioniști care sunt în multe... cum văd și în alte domenii. Fiecare își face treaba lui. Probabil și în teatre sunt, și în instituțiile publice sunt, dar fiecare face altceva. Nu e neapărat preocupat de această zonă, dar aici simt o lipsă teribilă de profesionalism”, a mai zis ea.

Ape tulburi la TNB: „este o balenă enormă care este o instituție publică. Nu este un pește mic pe care îl arunci într-un acvariu”

„Adevărat este că a fi directorul unei instituții nu e ceva care zici: „ups! a apărut un loc liber, mă duc acolo”. Și acum invalidez ceva. Este ceva care trebuia să existe. Cred eu că ar trebui să fie un gând pe care l-ai construit, ai o imagine, o viziune, pe care ai construit-o în timp. Și viziunea nu mă refer doar la partea artistică. Viziunea unui director general este o viziune complexă pe toate domeniile. E un fapt. Noi funcționăm... este o balenă enormă care este o instituție publică. Nu este un pește mic pe care îl arunci într-un acvariu. Este o balenă care trebuie... și-i minunată balena aceea, dar până reușim să o vedem complet, atunci ea va avea valoare. Mie mi se par foarte importante evaluările, dar iarăși să fie corect făcute aceste evaluări. Adică poate un director, apropo de un premiu, poți să iei un premiu, să iei 10 astăzi și peste un an să nu mai faci nimic. Deci până la urmă o evaluare reală e absolut necesară. Și un director sau fiecare dintre noi care lucrăm, trebuie să avem o dezvoltare. Trebuie să avem... ok, ne propunem ceva, a ieșit atât, n-a ieșit atât, de ce a ieșit asta, de ce n-a ieșit asta. Mi se pare absolut normal să fie și acele evaluări făcute corect vor demonstra dacă eficiența de management a unui teatru e dovedită sau nu”, a adăugat Ada Hausvater.

„De exemplu, de la Timișoara, eu n-am avut niciodată confortul că la evaluare... de cele mai multe ori nici n-am știut, poate în ultimii timpi, dar n-am știut cine a urmat să fie în comisiile de evaluare. Deci tot veneam și am zis: o să văd la fața locului cine va fi. Pentru noi, fiecare evaluare fiind un prag important, pentru că aveam probleme cu bugetul, nu aveam suficienți oameni, nu aveam... Tot timpul a fost o luptă. Eu vorbesc minunat despre Timișoara, dar în spatele acesteia este o imensă luptă și o organizare nebună, pentru că deși eram fără... Nu aveam buget suficient, având colaboratori, având un număr foarte mic de personal, tot timpul aveam nevoie de bani. În mandatele tale tu știi exact. Dar evaluările au fost importante pentru mine. Însă, câte mandate... Mă abțin să spun câte mandate, pentru că văd o serie de directori care zic: „ok, am un mandat pentru cinci ani”. Păi nu, e un mandat de cinci ani, asta nu înseamnă că vrei să stai cinci ani. Poți să stai și mai puțin, ușor. Ai un mandat, da, în linii mari, e pentru cinci ani. Deci, evaluările, de fapt, să fie mai... Și poate și auto-evaluarea noastră, din loc în loc, să ne mai facem și fiecare dintre noi auto-evaluarea”, a mai zis Ada Hausvater în podcastul Avangarda cu Ionuț Vulpescu.

VEZI ȘI: Cât de departe poate merge o televiziune pentru audiență? „Avem imagini șocante”. Aici am aflat răspunsul