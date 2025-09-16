Data publicării:

Fundația Regală Margareta a României vă dă întâlnire la Piața Festivalului Enescu pentru a-i vedea pe bursierii Tinere Talente

Pe 17 și 18 septembrie, începând cu ora 18.00, Fundația Regală Margareta a României vă dă întâlnire din nou la Piața Festivalului Enescu din inima capitalei, pentru a-i vedea pe bursierii Tinere Talente, alături de doi invitați speciali: Rafael Butaru, concertmaestru al Filarmonicii George Enescu și pianistul Fabiani Prcsina. 

Tinerii artiști împart scena cu nume consacrate ale muzicii: Alexandru Tomescu, Damian Drăghici, Sorin Romanescu și mulți alții. 

Recitalurile Tinere Talente vor fi susținute de Teodor Păun – oboi, Mariia Velia – flaut, Ionuț Tănăsescu – fagot, Matei Adam – clarinet, Matei Ștefan – fagot, Bianca Raisa Zaboloteanu – clarinet, Hemansi Maria Singh – pian și Claudiu Șuțu – saxofon.


Din programul muzical fac parte lucrări de Bach, Beethoven, Mendelssohn și, bineînțeles, Enescu. „Vă așteptăm să trăim împreună câteva dintre cele mai frumoase momente ale Bucureștiului, în care strada va vibra în acordurile marelui nostru compozitor”, a transmis Fundația Regală Margareta a României. 

Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.

