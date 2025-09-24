€ 5.0774
Data actualizării: 09:39 24 Sep 2025 | Data publicării: 09:37 24 Sep 2025

Băiat de 12 ani, fenomen în lumea artei. Picturi evaluate la zeci de mii de euro: Banii nu sunt importanți pentru mine

Autor: Tiberiu Vasile
Băiat de 12 ani, fenomen în lumea artei. Picturi evaluate la zeci de mii de euro Banii nu sunt importanți pentru mine Sursa Foto: Captura Foto Mikail Akar Youtube
 

La doar 12 ani, Mikail Akar din Germania a cucerit lumea artei abstracte. Are expoziții în marile galerii internaționale și vinde tablouri cu zeci de mii de euro.

La numai 12 ani, Mikail Akar din Köln, Germania, a ajuns să fie catalogat drept un fenomen al artei abstracte. Fascinat de maeștri precum Gerhard Richter sau chiar Leonardo da Vinci, micuțul pictor și-a văzut creațiile expuse nu doar în mari centre culturale – New York, Miami, Zürich ori Viena – ci și în numeroase orașe germane, scrie Bild.

Pasiunea pentru pictură a apărut la vârsta de patru ani, iar până la zece ani Mikail era deja recunoscut drept „cel mai tânăr artist abstract din lume”. Pânzele sale, uneori mai înalte decât el, au atras atenția publicului și a colecționarilor. În prezent, tânărul expune la „Galerie Kulturraum” din Speyer, unde a prezentat lucrarea Wonderland, o pânză de 2,05 x 1,65 metri.

"Tablourile sale se vând acum pentru sume cu cinci cifre"

Kerem Akar, tatăl și totodată managerul băiatului, afirmă că valoarea acestei opere este de 30.000 de euro. „Tablourile sale se vând acum pentru sume cu cinci cifre”, a declarat acesta.

Cariera lui Mikail a depășit deja spațiul european. În Statele Unite, un tablou s-a vândut pentru 45.000 de dolari (aproximativ 38.000 de euro), iar o altă lucrare a fost licitată de Muzeul Guggenheim în cadrul unui eveniment caritabil. Copilul a avut chiar ocazia să creeze o pictură direct pe platforma celebrului Empire State Building.

"Iubesc să pictez. Banii nu sunt importanți pentru mine"

În ciuda notorietății și a sumelor impresionante obținute pe piața de artă, Mikail se declară motivat doar de pasiunea pentru pictură. „Iubesc să pictez. Banii nu sunt importanți pentru mine”, spune el. Tatăl său precizează că băiatul primește lunar doar 50 de euro bani de buzunar, suficienți pentru cinema sau haine.

 

