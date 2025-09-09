Out of Sight, Out of Mind. Expoziție la Mogoșoaia

Centrul de Cultură „Palatele Brâncovenești” Mogoșoaia organizează în galeria „Cuhnia”, în perioada 11-28 septembrie expoziția de grup Out of Sight, Out of Mind, ce reunește trei artiste cu un parcurs deja articulat în expoziții de grup naționale și internaționale: Raluca Drăghici, Sânziana Georgescu și Irina Cîmpeanu Ștefureac.

„În prezent masterande ale Universității Naționale de Arte din București, afinitatea dintre cele trei se bazează pe colegialitate și prietenie, dar și pe o seriozitate a abordării procesului artistic ce transcende exercițiul formal și se ancorează în reflecții teoretice și existențiale.

Out of Sight, Out of Mind reprezintă un proiect în care artistele își propun să abordeze atât picturi, cât și obiecte, colaje sau instalații ce oferă un dialog vizual între simbol, detaliu și memorie.

Pentru Raluca Drăghici, fluturele devine un caz paradigmatic de simulacru: un simbol golit prin multiplicare, pe care artista îl recuperează prin gest și pictură. În seria Trial Butterfly, Raluca Drăghici utilizează figura fluturelui ca studiu de caz. În contextul contemporan, imaginea fluturelui a devenit omniprezentă și decorativă, circulând pe obiecte cotidiene și în iconicități comerciale, până la punctul în care orice relație cu modelul natural se pierde. Așa cum observa Jean Baudrillard, în logica simulacrului originalul dispare în procesul proliferării de copii, iar ceea ce rămâne este un semn care se autoreproduce, golit de referent.

Practica artistică a Sînzianei Georgescu se articulează în jurul unei fenomenologii a cotidianului, în care detaliul devine instrument de reflecție asupra sinelui. Artist statement-ul ei, construit în registru diaristic, pornește de la o experiență banală – mersul prin oraș într-o zi toridă – și conduce la o revelație neașteptată: apariția porumbeilor ca moment de suspendare și de regăsire interioară. În acest sens, arta ei se apropie de ceea ce Roland Barthes numea punctum: acel detaliu minor, aparent nesemnificativ, care „înțeapă” privirea și trezește un afect. Astfel, artista propune o viziune în care detaliile reprezintă surse de iluminare.”

Irina Cîmpeanu Ștefureac abordează memoria și absența

„În arta sa, Irina Cîmpeanu Ștefureac abordează memoria și absența. Figurile sale feminine locuiesc un spațiu intermediar între vizibil și invizibil, ceea ce trimite la ceea ce Jacques Derrida definea drept hauntologie: o prezență spectrală care nu se lasă nici complet vizibilă, nici complet uitată. Alături de picturi, creațiile sale tridimensionale sunt relicve tactile ale imposibilității de a uita. În plan vizual, lucrările propun interioare psihologice, spații în care timpul pare suspendat și gândul continuă să ruleze sub suprafața aparent calmă. În acest sens, demersul artistei se apropie și de ceea ce Gaston Bachelard descria drept topofilia interioarelor, unde locurile și obiectele devin rezervoare de memorie și reverie.

Deși fiecare artistă își urmează un traseu personal, expoziția construiește un teren comun: interogarea vizibilului și a invizibilului. Fluturele, porumbelul, memoria, toate devin imagini despre fragilitate, persistență și capacitatea artei de a reconfigura ceea ce scapă atenției imediate.

Out of Sight, Out of Mind este, în acest sens, o reflecție colectivă asupra statutului imaginii contemporane și asupra felului în care arta poate da consistență simbolurilor și experiențelor aparent neglijabile. Între critică și poezie, între cotidian și memorie, cele trei artiste propun o expoziție care invită la atenție, reflecție și reconsiderarea a ceea ce ne scapă din câmpul vizual, dar persistă în gând” arată un comunicat al organizatorilor, semnat de Diana Roman, în calitate de curator.

