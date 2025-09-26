€ 5.0772
Data publicării: 12:22 26 Sep 2025

Au început înscrierile la Festivalul internațional de poezie, epigramă și umor „Romeo și Julieta la Mizil”, ediția a XIX-a
Autor: Flaviu Predescu

AFIS-PDF-1-1086x1536
 

Pe 20 septembrie au început înscrierile la Festivalul internațional de poezie, epigramă și umor „Romeo și Julieta la Mizil”, ediția a XIX-a. La ediția precedentă, numită majoră, au participat 631 de...

Pe 20 septembrie au început înscrierile la Festivalul internațional de poezie, epigramă și umor „Romeo și Julieta la Mizil”, ediția a XIX-a. La ediția precedentă, numită majoră, au participat 631 de concurenți din România și din diaspora, iar la ediția a XVII-a, 645.

„Cei care doresc să se înscrie o pot face pe www.romeojulietalamizil.ro până pe 20.12.2025. Prin poștă, se pot trimite materialele pe adresa: Bădicioiu Laurențiu, Liceul Teoretic „Grigore Tocilescu”, N. Bălcescu, 111-113, Mizil, Prahova, cu mențiunea Pentru Festivalul internațional „Romeo și Julieta la Mizil”, ediția a XIX-a. Materialele trebuie să aibă motto pe plic. În plicul mare va fi altul închis, având pe el acelaşi motto. Se menționează numele, vârsta, secțiunea, titlurile textelor, e-mailul, adresa, numărul de telefon, ocupația.

Secțiunile festivalului

Secțiunile festivalului sunt două: 1)Epigramă, la care se trimit patru epigrame, dintre care una la temă, care se va inspira din comedia „Romeo și Julieta la Mizil”.* 2) Poezie, la care se trimit trei poezii, dintre care una trebuie să aibă elemente de prozodie. Se pot înscrie tinerii români… de orice vârstă de pretutindeni (peste 14 ani).

Premiile sunt de 3000 de lei pentru ambele secțiuni și au numele unor personalități născute în Mizil: George Ranetti, Grigore Tocilescu și Agatha Bacovia. Gala de premiere are loc la Mizil pe 31.01.2026.

Festivalul este susținut de Fundația Culturală „Romeo și Julieta la Mizil”, în colaborare cu Primăria Mizil, Liceul Teoretic „Grigore Tocilescu” și Liceul Tehnologic „Tase Dumitrescu.”

Invitat de onoare: președintele Academiei Române, prof.univ.dr. Ioan Aurel Pop

De-a lungul anilor, la festival au fost prezenți la gala de premiere sau au trimis mesaje: acad. Solomon Marcus, acad. Eugen Simion, acad. Gheorghe Brezeanu, acad. Nicolae Dabija, acad. Mihai Cimpoi, acad. Valeriu Matei, prof. univ. dr. Ștefan Cazimir, prof. univ. dr. Ion Bogdan Lefter, prof. univ. dr. Adrian Cioroianu, Varujan Vosganian, Dan C. Mihăilescu, conf. univ. dr. Daniel Cristea-Enache, Mircea Ionescu Quintus, Teodor Baconschi, Mircea Dinescu, Mihai Stănescu, Arcadie Suceveanu, Constantin Dinulescu, George Stanca, Sorin Preda, Aurel Antonie, Nicolae Dragoș, Corneliu Leu, Nicolae Dragoș, Dan Lupescu, Dan Mircea Cipariu, prof. dr. Christian Crăciun, Efim Tarlapan, Luca Niculescu, dipl. Edmond Neagoe, prof. univ. dr. ing. Ecaterina Andronescu, rector prof.univ.dr. Marian Preda, Alexandru Mironov, acad. Vasile Tărâțeanu, Vasile Bâcu, prof. univ. dr. Alexandru Zorica, prof. univ. dr. Alexandru Țiclea, prof. univ. dr. Alexandru Șonea, prof. univ. dr. ing. Corneliu Berbente, prof. univ. dr. Radu Gologan, Mihai Pânzaru-PIM, Marian Avramescu, Leonte Năstase, Sorin Roșca Stănescu, Daniela Vlădescu, dr. Lucia Olaru Nenati, Mircea Vintilă, Ducu Bertzi, Mariu Bațu.

Festivalul are ca partener principal mass-media RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI.Coordonatori: prof.dr. Laurențiu Bădicioiu, prof. Victor Minea

*Epigramiștii se vor inspira din cunoscutul text al lui George Ranetti, care dă și numele festivalului.” arată un comunicat al organizatorilor.

Romeo și Julieta la Mizil
festival
poezie
