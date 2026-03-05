Printr-o serie de activități educaționale, culturale și științifice, organizațiile membre ale FRACU, în perioada 1 martie – 31 mai 2026, își propun să promoveze principiile UNESCO în domeniile educației, științei și culturii, să dezvolte cooperarea intelectuală internațională și să atragă tinerii în inițiative de voluntariat dedicate conservării patrimoniului cultural, promovării drepturilor omului și susținerii unei societăți bazate pe solidaritate, pace și înțelegere reciprocă.

PRIMĂVERI PENTRU UNESCO este un eveniment menit să devină, încă de la prima ediție, o platformă națională și europeană pentru organizarea și promovarea cât mai multor activități de succes, realizate independent sau în parteneriat de membrii FRACU și FEACU. Evenimentul își propune să inspire înființarea în România a cât mai multor asociații și cluburi dedicate mișcării pentru UNESCO.

Colaborarea remarcabilă pe care o avem cu Comisia Națională a României pentru UNESCO dorim să contribuie la generarea unor noi oportunități, experții UNESCO din România fiind recunoscuți pentru profesionalismul și dedicarea cu care se implică în susținerea și promovarea proiectelor organizațiilor membre ale Rețelei UNESCO.

Avem în vedere, în acest context, sprijinirea membrilor FRACU în identificarea unor proiecte care să se adauge celor deja validate de CNR UNESCO ca fiind modele de bune practici și, astfel, să reconfirme preocupările de mare calitate ale membrilor FRACU în inițierea și realizarea unor proiecte inovative educaționale, culturale și științifice, atât de necesare promovării obiectivelor UNESCO, în special în rândul tinerilor.

Parteneriatele prin care sunt realizate activitățile organizațiilor FRACU demonstrează puterea exemplului asociativ de a transforma visuri în realitate și de a oferi tinerei generații o moștenire spirituală și educațională de mare valoare.

Sunt invitați să se alăture evenimentului sponsori și parteneri care să îi ofere anvergura pe care o merită mișcarea UNESCO din România în marele concert internațional al umanității.

Membrii FRACU participanți la PRIMĂVERI PENTRU UNESCO: Alumnus Club pentru UNESCO * Asociația Culturală „Cetatea Romanței” Târgoviște * Asociația „Heritage” pentru UNESCO * Asociația „Victe” * Societatea Ştiinţifică „Cygnus” * Fundația „Preasfânta Fecioară Maria” * Fundația „Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României” * Fundația Maria, Fundația Culturală „Dana Ardelea”, potrivit președintele FRACU, Alina Mavrodin Vasiliu.

